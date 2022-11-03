Украинский танец «Лебединое озеро»

Для украинской балерины Светланы Онипко «Лебединое озеро» — не просто один из самых известных в мире балетных спектаклей, а способ поддержать семью и страну.

«Мне неприятно танцевать его, но я знаю, что могу помочь своей семье — я могу найти в этом балете другое значение доброты и человечности», — сказала она AAP.

Онипко является частью Объединенного украинского балета, созданного ранее в 2022 году танцорами, спасающимися от российского вторжения и в настоящее время находящимся на полпути к австралийскому туру.

Когда эта труппа из 50 танцоров исполняет «Лебединое озеро», произведение одного из величайших композиторов России становится актом неповиновения.

А Онипко нашел дополнительный смысл в истории Одетты/Одиллии и принца Зигфрида — знаменитый балет стал символом мировых событий, лежит черный лебедь, который олицетворяет Владимира Путина.

Балерина изначально чувствовала, что не заслуживает гастролей, когда ее семья боролась за выживание в Киеве и все еще беспокоилась о бессонных ночах.

«Я не могу есть хорошую еду. Я не могу быть счастлива. Я не могу наслаждаться этим, потому что знаю, что моей маме нужно все», — сказала она.

Ее годовалая сестра и племянница все еще в столице, живут на 18-м этаже многоэтажки без воды, отключения электричества большую часть дня и постоянной угрозы обстрелов.

Но тур означает, что она может отправлять деньги домой, пока пытается помочь своей семье сбежать в Нидерланды.

«Когда я путешествую и танцую, я могу говорить о том, что происходит в моей стране, и я могу помочь своей семье», — сказала она.

Объединенная украинская балетная труппа была сформирована из артистов самых престижных балетных театров страны, включая Национальную оперу Украины, Харьковский оперный театр и Одесский театр оперы и балета.

Компания базируется в Нидерландах после того, как правительство разрешило танцорам использовать здание бывшей Королевской консерватории в Гааге, где они живут и тренируются вместе.

Онипко также участвует в съемках проекта. В течение последних нескольких месяцев она работала со своим другом, фотографом Филиппом Жакоми, над созданием серии фотографий балерин, перемещенных в результате конфликта.

Каждое изображение печатается на сотнях свинцовых гильз с помощью УФ-принтера, сопоставляя красоту танцоров с разрушениями, нанесенными пулями.

Фотографии будут показаны в Париже в ноябре, и некоторые из них уже проданы, чтобы собрать деньги на восстановительные работы.

Украинский Объединенный Балет Балет провел серию представлений в Мельбурне и добавил дополнительные даты выступлений в Сиднее в преддверии сезона в Аделаиде с 9 ноября.

Часть каждого билета, проданного в рамках австралийского тура, будет передана в фонд United Ukrainian Ballet Foundation.