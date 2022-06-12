Украинский футбольный клуб «Шахтер» уже девятый год находится в ссылке

ЖЕНЕВА (AFP). Проведение матчей Лиги чемпионов в Польше и планирование гуманитарного тура по США кажутся естественными следующими шагами для лучшей футбольной команды Украины, спустя восемь лет после изгнания из родного города из-за российской агрессии.

История донецкого «Шахтера», который проводил только выездные матчи после начала конфликта на Донбассе в 2014 году и прямого вторжения России в украинский футбол в этом году, может быть уникальной для мирового футбола.

Спортивный директор «Шахтера» Дариго Срна заявил Associated Press, что его клуб был «единственным в истории футбола», прошедшим такие испытания.

Не имея возможности использовать свой премиальный стадион стоимостью 400 миллионов долларов с 2014 года и вынужденный жить и играть в утвержденных родных городах по всей Украине, «Шахтер» с декабря не проводил ни одного соревновательного матча из-за вторжения России.

Тем не менее, Срина все еще работает с неопределенностью по поводу состава клуба, чтобы спланировать новый сезон Лиги чемпионов и обновление украинской премьер-лиги.

«Они нападают на нашу страну и нашу землю, — сказал Срна, бывший офицер «Шахтера», чей номер на футболке был такой. 33 Ушел из клуба . «Но, в конце концов, мы все еще здесь, мы все еще живы».

Национальная лига, которая была прекращена в прошлом сезоне — Россия вторглась за день до окончания зимнего перерыва — должна возобновиться в августе.

Лига чемпионов стартует 6 сентября после того, как УЕФА запретил российским командам убрать «Зенит» из Санкт-Петербурга и помочь поднять «Шахтер» Прямо в элиту из 32 команд. Российские клубы возобновили работу Вопреки правилам УЕФА.

«Мы будем играть в группе Лиги чемпионов, а они ничего не сыграют», — сказала Серена, имея в виду российские клубы. «Они могут смотреть по телевизору».

Появление по всему миру — это «маленькая, но важная победа для украинского и европейского футбола», — сказал он о команде, которая в прошлом сезоне принимала в Киеве «Реал Мадрид», миланский «Интер» и тираспольский «Шериф».

Однако проведение международных матчей в Украине сейчас представляет собой неприемлемый риск для безопасности, поэтому «Шахтер» ведет переговоры с варшавской Легией о проведении трех домашних матчей в Лиге чемпионов.

«Минимум, который мы можем дать Польше, — это Лига чемпионов», — сказал Срина. «Они открыли двери страны украинскому народу, они открыли свои сердца».

Команда будет похожа на «Шахтер» в своей фирменной оранжево-черной форме, но с большим количеством игроков, незнакомых зрителям, которые за последние два десятилетия привыкли к таким бразильским суперзвездам, как Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста.

«Мы пока не знаем, с какой командой, потому что мы так или иначе продаем или отдаем в аренду всех легионеров», — сказал Срна из Лондона. Они не уважают ситуацию сегодня».

Будущее «Шахтера» — это «более-менее украинская команда с голодными молодыми игроками».

Несмотря на появление Хорватии в более чем 100 матчах, Срина говорит о Донецке в промышленном центре Украины как о доме после 15 лет и более 500 матчей в качестве игрока до 2018 года. Чемпионат УЕФА 2009. Кубок.

Наша тайная верность связана с особыми отношениями с миллиардером «Шахтера» Ринатом Ахметовым. Он также владеет меткомбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Это символ украинского неповиновения и российских бомбардировок.

Амвал Ахмедов построил «Донбасс Арену», которая сыграла ключевую роль в проведении Украиной чемпионата Европы 2012 г. Сарнех сказал, что во время российской оккупации она была заброшена, но не разрушена.

«Это ключ к успеху «Шахтера», — сказал Срна об Ахметове. «Он мужчина, тот, кто никогда не сдается. В трудные минуты нужно помогать другим».

Ахметов На этой неделе я пообещал 2 миллиона долларов Помочь перезапустить украинский футбол. Срна сказал, что первый дивизион из 16 команд должен включать две команды, получившие повышение, чтобы заменить Мариуполь и Одесский Черноморец.

Лига стремится провести все матчи на территории Украины, хотя в следующем месяце «Шахтер» будет готовиться на сборах в Нидерландах и Словении.

После турне по Европе в апреле, чтобы сыграть в игры по сбору средств Что касается военных усилий, то у «Шахтера» не хватило времени организовать подобную поездку в США. Срна сказал, что декабрьский тур был вариантом.

«Самое главное — сыграть, показать миру, что мы еще живы, что мы боремся, что мы живем, что нас ждет хорошее будущее», — сказал он.

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