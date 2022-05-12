Украинский цирк приезжает в город и остается в Италии в разгар войны

ПАСТОЯ, ИТАЛИЯ (AP) – Украинская цирковая труппа находится в нескончаемом турне по Италии под названием «Алиса в стране чудес», попадая в настоящую кроличью нору, где им приходится устраивать на сцене веселые представления, пока их семьи живут дома. война.

Как и многие украинские артисты, находившиеся за границей во время вторжения России 24 февраля, акробаты и танцоры киевского театра «Элизиум-цирк» открывали ограниченное участие в Италии. Тур, который первоначально планировалось закончить в середине марта, был продлен как минимум до июня, поскольку исполнители стремятся продолжить работу, чтобы отправить деньги своим родственникам на родину.

В минувшие выходные в Пистойю в Тоскане приехал Украинский цирк. Там был Безумный Шляпник в зеленой шляпе и с пурпурной бородой; Белый кролик с красным носом, покрытым серебряным блеском, и Алиса в маленьком голубом платьице и с длинным кольцом.

Но за яркими костюмами, веселыми улыбками и захватывающей сюжетной линией «Приключений Алисы в Стране чудес» участники группы борются.

«Я чувствую себя такой виноватой перед людьми, которые остаются там, потому что они не в безопасности, и я в безопасности, и я не могу им помочь», — сказала Юлия Баледа, которая играет Алису. «Я просто борюсь со всеми этими чувствами», — добавляет она дрожащим голосом.

Александр Пандалюк играет Безумного Шляпника и доминирует в шоу. Но за кулисами он мрачно сидит между действиями.

«Очень сложно работать и танцевать на сцене Италии, потому что теперь мы знаем, что в нашей стране (идет) война», — сказал он. Мы не можем поехать в Украину, потому что в моем доме сейчас российские солдаты».

Театры по всей Италии заказали цирки, и их аншлаговые представления позволили им подтолкнуть почти 50 членов семьи покинуть Украину на автобусе и присоединиться к группе в Италии.

«У нас есть четыре или пять собак, кошка и 79-летняя бабушка Бабушка, которая является матерью всех нас, бабушкой труппы», — сказал итальянский цирковой продюсер Роберто Романьелло.

Город Реджо-Эмилия нашел временное жилье для большой цирковой семьи, пока они работали над получением юридических документов, доступа к медицинскому обслуживанию и квартир для длительного проживания. На данный момент у них запланировано 10 концертов на Сицилии в июне, и они надеются, что их будет больше.

«У каждого художника в Украине много людей, — говорит Александр Сахуров, у которого есть родственники в Киеве и Запорожье. «Мы отправляли деньги все это время, но если мы остановимся, никто не получит эту поддержку, потому что сейчас (в Украине) нет рабочих мест».

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