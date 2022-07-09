Украинский чиновник ответил Путину, заявив, что нападение по-прежнему не имело «ничего общего с эмоциями».

Местные жители наблюдают, как поднимается дым после обстрела в Донецке, Украина, 7 июля. (Александр Ермоченко/Reuters)

Украинские военные заявили, что более сорока городов и сел в Донбассе подверглись обстрелу за последние 24 часа, признав «частичный успех» в попытке России продвинуться вперед.

Генштаб сообщил, что в настоящее время российские войска пытаются продвинуться западнее Луганско-Донецкой границы в направлении городов Пакмут и Славянск и что «противник с некоторым успехом вел наступление на Вернокаменском направлении». Русские также наступали «в районе поселка Спирн».

Верхнекаменское и Спирн находятся недалеко от основной трассы, ведущей на запад от города Лисисанск, которая упала на прошлой неделе.

Украинцы также сообщили, что «оккупанты продвигаются в направлении Веселой Долины в районе Багмута».

По словам генерального штаба, русские использовали артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и авиаудары, чтобы попытаться уничтожить оборону Украины.

Международная консультативная группа по безопасности опубликовала в Твиттере свой анализ военной ситуации в пятницу: «Бои продолжаются на многих дорогах и в населенных пунктах вокруг Чиверска, теперь и в этом районе идут перестрелки тяжелой артиллерии. Ситуация здесь очень нестабильная. запад». Сиварск — последний крупный город на дорогах на запад в сторону Славянска и Краматорска.

Кавелл добавил: «Аналогичная ситуация происходит в отношении Пахмута, поскольку Россия медленно набирает обороты, несмотря на сильное сопротивление, но медленно захватывает высокое шоссе на Лисизанск и закрывает оборону Пахмута».

В Институте боевых исследований заявили: «Российские войска все еще наносили ограниченные наземные и воздушные, артиллерийские и ракетные удары на всех направлениях 7 июля. Создавая условия для более значительного наступления».

Помимо попытки продвинуться на запад от Луганской границы, русские продолжали артиллерийские обстрелы населенных пунктов севернее Славянска, сообщили в Генштабе Украины, добавив, что «наши защитники нанесли потери при очередной попытке атаки противника и оттеснили оккупантов в районе Богородино». «примерно в 20 км к северу от г.

Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, заявил: «Для выхода на административную границу Луганской области русские уничтожают артиллерией окрестные села. Некоторые села уже вышли из-под их контроля.

«Но наши вооруженные силы удерживают форт», — сказал Хеде, указывая на то, что сопротивление вдоль региональной границы продолжается.

В другом месте украинские госслужащие объявили о новых артиллерийских обстрелах населенных пунктов к северу от Харькова, а местные власти заявили, что мирные жители погибли в результате ракетного обстрела восточной окраины города.

Как Сумы на севере, так и Кривой Рог на юге сообщили о входящем обстреле без жертв, сообщили в региональных военных управлениях.

Южнее российские войска продолжали обстреливать Херсонскую и Николаевскую области, пытаясь вернуть недавно утраченные территории, а несколько сел, по данным областных администраций, оказались «на грани уничтожения».

Группа Кавелла вчера оценила сильный артиллерийский огонь к северу от Херсона. [Thursday], но существенных изменений на местности нет. По украинскому городу Херсону [forces] комбинированный артиллерийский огонь по некоторым укреплённым оборонительным позициям русских».

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