Украинский чиновник призывает союзников «бойкотировать» русскую культуру

Высокопоставленный украинский чиновник Александр Ткаченко призвал союзников страны бойкотировать российскую культуру и запретить русскому композитору Чайковскому выступать до тех пор, пока не закончится «кровавое вторжение».

По словам Ткаченко, более 800 случаев уничтожения украинской культуры, включая уничтожение музеев, ликвидацию библиотек и стирание слова «Украина», были зафиксированы Министерством культуры и информационной политики с момента начала вторжения России в соседнюю страну 24 февраля.

В статье для The Guardian министр культуры сказал: «Бойкот русской культуры — важный шаг. Речь идет не об отмене Чайковского, а о приостановке показа его работ до тех пор, пока Россия не прекратит свое кровавое вторжение».

Украинские культурные площадки уже сделали это с ним и другими российскими композиторами. Мы призываем наших союзников сделать то же самое.

Действительно, многие театры и культурные центры, которые ранее отказывались исполнять русскую музыку или сотрудничать с русскими артистами, поддерживающими войну, с тех пор возобновили свои отношения. А украинская культура может многое предложить.

Сегодня представители украинской культуры видят своей миссией преодоление насилия и разрушений, причиненных Россией. Отвержение представителей российской культуры, поддерживающих ее тоталитарный режим, и запрещение концертов российских артистов, открыто поддерживающих ее агрессивную войну, являются сознательными шагами, которые должно предпринять зрелое демократическое общество.

«Наряду с политическими и экономическими санкциями они будут необходимы, если мы хотим победить российский тоталитарный проект».

Ряд громких спектаклей и мероприятий был отменен в ответ на эскалацию конфликта в Украине, в том числе Королевская опера отменила гастроли московского Большого балета и выступления Русского государственного балета и Сибирского государственного русского балета.

Оркестр Калуша выступает на сцене MTV Europe Music Awards 2022 (PA)

Кремль также лишился возможности проведения финала Лиги чемпионов УЕФА, который был перенесен в Париж в мае, а Гран-при России Формулы-1, который должен был состояться в сентябре, был отменен.

История продолжается

Между тем, украинское искусство и культура стали более заметными после вторжения, примером чего является популярная рэп-группа Калуш Оркестр, выигравшая Евровидение-2022 со своим треком Stefania.

«Мы заново открываем для себя украинскую культуру», — сказал г-н Ткаченко сквозь боль и трагедию.

Он добавил: «Сегодня украинские мелодии и голоса мощно звучат на лучших сценах мира — будь то Королевский оперный театр в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке или Ла Скала в Милане.

Украинские оперные певцы – одни из лучших в мире. Ранее в этом году Людмила Монастырская заменила российскую сопрано Анну Нетребко, которая ушла из Метрополитена после отказа осудить (президента России Владимира) Путина, в главной партии «Турандот».

«Наши авторы создали замечательные произведения искусства, и наших писателей следует уважать не меньше, чем их русских коллег. Украинская литература имеет глубокие корни и до сих пор активно развивается. Наше изобразительное и декоративно-прикладное искусство роднит свои истоки с богатой культурной историей Европы».