В пятницу МИД России выступил с заявлением, предостерегающим от «авантюрных действий» НАТО и Украины в Приднестровье, где в Молдове дислоцируются 1500 российских военнослужащих.

В нем предупредили, что в то время как Москва готова «политическими и дипломатическими средствами» решить любой вопрос, российские силы обеспечат «безопасность своих товарищей» в Голпасне, Приднестровье, и «адекватно отреагируют» на любые провокации Кевина.

«Любое действие, представляющее угрозу их безопасности, будет считаться нападением на Российскую Федерацию в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

Украинские официальные лица недавно обвинили Россию в заговоре с целью дестабилизации Молдовы. 13 февраля президент Молдовы Майя Санду повторила заявления Украины и обвинила Россию в планировании дестабилизации страны с использованием «диверсантов, прошедших военную подготовку, замаскированных под гражданских лиц».

«Заявления президента Зеленского о планах Российской Федерации дестабилизировать Республику Молдова подтверждены нашими институтами», — сказал он.

Вечером в четверг Киев заявил, что Минобороны России «активизировало усилия по подготовке к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику».

Известный российский военный блогер Варконзо сказал: «У нас нет прямого сухопутного выхода в Приднестровье, и недружественное молдавское правительство уж точно не подпустит нашу авиацию в небо. По сравнению с положением российского гарнизона на других фронтах, Приднестровье сейчас в очень уязвимом положении».

Украина отвечает: Столкнувшись с обвинениями России в наращивании войск вблизи территории Молдовы, представитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что украинская армия и национальная гвардия приняли «усиленные меры на границе с Приднестровьем», но «только для предотвращения любых провокаций с другой стороны». «. .»

«Украина всегда ориентировалась на Приднестровье, потому что оно фактически является частью России, что могло быть использовано против нашего правительства 24 февраля прошлого года», — заявил пресс-секретарь Андрей Демченко.

«К счастью, никаких активных или провокационных действий в этом направлении мы не зафиксировали», — добавил Демченко.

Мария Найт из CNN внесла свой вклад в этот отчет.