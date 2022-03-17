Украинский чиновник сообщил, что люди выходят из разбомбленного здания Мариупольского театра

Украинские протестующие в оккупированном Россией городе Скадовск, Украина, 16 марта (получено CNN).

Российские силы применили слезоточивый газ против украинских демонстрантов в оккупированном Россией городе Скадовск в среду, когда они протестовали против ареста мэра и других официальных лиц, по словам гражданина, имя которого не называется из соображений безопасности.

Гражданин сообщил, что российские силовики задержали мэра Александра Якулева, его заместителя Александра Грищенко и секретаря горсовета Юрия Балюху в среду утром. Затем в полдень у здания правительства, где содержались трое, собрались десятки жителей прибрежного города на берегу Черного моря.

Согласно видеоклипу инцидента и гражданину, российские силы применили слезоточивый газ против демонстрантов, когда они мирно демонстрировали, пели и скандировали, и пытались выступить посредниками для освобождения трех официальных лиц.

Судя по видео, которое он разместил в Telegram, Якулева отпустили, но судьба его заместителя и секретаря горсовета неизвестна.

Некоторый контекст: Это первый известный случай применения российскими военными слезоточивого газа против украинцев на оккупированных территориях с момента начала вторжения три недели назад.

Российские силы неоднократно пытались разогнать протестующих, стреляя им в голову. 5 марта по крайней мере один протестующий Был ранен в ногу в восточном Новопскове. В таком случае.