Украинский «Шахтер» ведет с ФИФА дело о трансферном рынке на 42 миллиона долларов

Исполнительный директор украинского клуба признал в пятницу, что добиться от ФИФА компенсации в размере 42 миллионов долларов будет сложно для донецкого «Шахтера», несмотря на то, что он дал четкое понять, что дело было передано в высший спортивный суд.

«Шахтер» настроен на непростую задачу в январское трансферное окно.

Не после того, как клуб решил, что потерял контроль над слишком многими игроками, покинувшими Украину в этом году, поскольку другие команды выиграли от правил экстренного трансфера ФИФА. во время русского вторжения.

«Мы не примем продажу наших игроков со скидкой», — заявил исполнительный директор «Шахтера» Сергей Балкин агентству Associated Press на следующий день после участия в представлении иска клуба против ФИФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, Швейцария.

«Шахтер» оценивает свой самый ценный актив в 100 миллионов евро (106 миллионов долларов), а лидер Премьер-лиги «Арсенал» связан с нападающим Михаилом Модричем. .

«Я не хочу, чтобы европейские клубы воспользовались нашей ситуацией, чтобы обесценить наших игроков», — сказал Балкин в телефонном интервью. «Это наихудший сценарий».

Игроки, которые находились под контролем «Шахтера», когда Россия вторглась в Украину 24 февраля — за день до возобновления национальной лиги после зимнего перерыва — теперь в клубах Бразилии, Англии, Франции и Италии.

Эти клубы могли бы не платить трансферный сбор «Шахтеру», чей сезон 2021/22 прекращен вместе с остальным отечественным футболом в Украине.

Вместо этого ФИФА разрешила игрокам приостанавливать свои контракты в Украине — сначала до конца прошлого сезона в июне, а затем в течение всего этого сезона — и добиваться большей стабильности, играя и заключая контракты в другой стране, не находящейся в состоянии войны.

ФИФА считает, что ее временные правила лучше защищают клубы, чем просто расторжение всех контрактов, как предлагает ассоциация игроков ФИФПРО, или заставление игроков искать аннулированные сделки, которые требуют, чтобы они оставались в Украине.

В клубе говорят, что чрезвычайные правила, введенные ФИФА, обошлись «Шахтеру» в десятки миллионов евро, поскольку не имели влияния на трансферном рынке.

Столкнувшись с «крупнейшей и наиболее влиятельной футбольной организацией» в CAS, Балкин сказал, что «Шахтер» предложил ФИФА помочь, создав компенсационный фонд для Украины.

«Принять положительное решение будет сложно», — сказал он. Но важно, чтобы вы услышали наше мнение. С моей точки зрения, слышимость была хорошей».

Решение судей Арбитражного суда США может быть принято к середине января, но без полных письменных причин, объясняющих, почему. Публикация может занять несколько месяцев.

В отдельном, но аналогичном деле в CAS Группа российских клубов также оспорила трансферные правила ФИФА. Игроки и тренеры могут приостановить свои контракты с российскими клубами, которым в этом сезоне запретили участвовать в еврокубках, организуемых УЕФА. .

Дело России было рассмотрено другой коллегией судей Арбитражного суда США 21 ноября. Дата вынесения решения не назначена.

Правовая картина должна проясниться, когда 16 февраля «Шахтер» вернется в строй в плей-офф квалификации Лиги Европы. «Шахтер» примет «Ренн» в первом матче в столице Польши Варшаве, где команда провела три «домашних» матча группового этапа Лиги чемпионов.

В марте «Шахтер» возобновил украинскую Премьер-лигу, играя матчи на пустых стадионах, без доходов от продажи билетов и часто прерываясь из-за воздушной тревоги.

«Они понимают нашу позицию и то, что нам нужно финансирование», — сказал Балкин о соперниках «Шахтера».

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