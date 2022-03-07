Украинское вторжение: Премьер-лига и Премьер-лига расторгают контракты на вещание в России | футбольные новости

Премьер-лига и Английская футбольная лига разорвут контракты на вещание в России после вторжения в Украину.

Обе лиги поручили своим юристам начать процесс расторжения контрактов на вещание в России, и объявление ожидается в ближайшие несколько дней.

Профессиональные организаторы турниров из Англии едины в желании больше не показывать матчи в России, а Владимир Путин продолжает вести войну с Украиной.

Этот шаг, который еще не завершен, будет означать снижение доходов от зарубежных трансляций — в случае с Премьер-лигой текущая российская сделка стоит около 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Но футбольные руководители уверены, что все английские клубы полностью поддержат этот план.

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«Фулхэм» и «Блэкберн» отмечают момент аплодисментов Украине перед матчем турнира в Craven Cottage



На прошлой неделе правительство Великобритании добавило российскую государственную телекомпанию «Сбербанк» в список компаний, которым грозит суровое наказание, после призывов членов парламента к английскому футболу выступить против российской агрессии. Rambler, московская телекомпания, имеющая контракт с Премьер-лигой и Английской футбольной лигой на показ английского футбола, является дочерней компанией Сбербанка.

Клубы PL, EFL и WSL демонстрируют солидарность с Украиной

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Мир спорта вышел поддержать Украину после российского вторжения, считает Джереми Лэнгдон



Лестер Сити и Лидс Юнайтед начали предлагать свою запланированную поддержку Премьер-лиги Украине после вторжения России в страну.

В начале обеденного перерыва в субботу на стадионе «Кинг Пауэр», который «Лестер» выиграл со счетом 1:0, были показаны проукраинские и антивоенные послания, а внутри стадиона было проведено больше мероприятий, направленных на укрепление мира.

После вторжения в Украину игроки, обматывающие себя флагом страны, когда они уходили, были лишь одним из кивков, показанных на матчах в прошлые выходные, и аналогичные знаки солидарности появились перед игрой с Лестером.

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Перед матчем между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» были трогательные сцены, когда «Энфилд» демонстрировал поддержку Украины.



Обе команды почтили Украину минутой молчания, а также подняли украинский флаг.

Болельщики «Лестера» вывесили баннер с надписью «Мы на стороне Украины» рядом с изображением украинского флага перед матчем с «Лидсом».

Лестер объединился с британским и украинским Красным Крестом, чтобы собрать деньги и припасы для отправки в осажденную столицу Киев, где заканчиваются предметы первой необходимости для местных жителей, укрывающихся под землей.

картина:

Пожертвуйте ведро, чтобы собрать средства для обращения города Лестер, Украина



Премьер-лига продолжала сплачиваться за Украину, и болельщикам было предложено присоединиться к игрокам, менеджерам, официальным лицам матча и персоналу клуба, чтобы немного поразмыслить и проявить солидарность перед началом матча.

На экранах стадионов на сине-желтом фоне украинского флага транслировалась надпись «Футбол стоит вместе».

В WSL «Брайтон» носил свою третью сине-желтую форму против «Астон Виллы», поскольку перед началом матча обе команды вывесили украинский флаг.

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Астон Вилла и Брайтон встретились перед матчем Премьер-лиги, чтобы выразить свою поддержку Украине



Похожая сцена была в Craven Cottage перед матчем чемпионата Фулхэма против Блэкберн Роверс.

Если вы хотите поддержать усилия Украины по оказанию помощи, сделайте пожертвование через Глобальный фонд поддержки WithUkraine по адресу: www.withukraine.org