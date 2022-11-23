Украинское искусство выставили в Мадриде, бросив вызов российским ракетам

У них остается всего несколько свободных часов.

Два грузовика с произведениями искусства начала ХХ века из Украины Национальный художественный музей Я выехал из Киева в прошлый вторник утром, незадолго до того, как Самая яростная ракетная атака Русские силы еще не были развязаны. Транспорт направлялся в Испанию, где работы будут показаны в рамках выставки».В эпицентре бури: модернизм в Украине, 1900-1930 гг. В музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде, который открывается 29 ноября. Но сначала бизнес должен был благополучно покинуть Украину.

«Мы очень нервничали, — говорит Светлана Мельник, директор «Кунсттранс Киев» — специализированного технического перевозчика, нанятого для выполнения этой задачи. В понедельник четверо сотрудников упаковали произведения искусства в Национальной галерее искусств, а на следующее утро погрузили их в грузовики. Вся Украина была под ударом. Мы не знали, опаснее ли оставаться в Киеве или уезжать». Почти 100 ракет В Украине в тот вторник.

«Водители видели, как над их головами пролетали российские ракеты, — сказал Мельник, координатор по транспорту. Она добавила, что путешествие было настолько опасным, что ни одна компания не согласилась застраховать произведения искусства при транзите по Украине. Уровень напряженности еще больше возрос в среду вечером, когда грузовики были задержаны на 10 часов на границе с Польшей из-за шальной ракеты. убитые польские граждане В соседней деревне Пшеводов.