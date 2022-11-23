Украинское искусство выставили в Мадриде, бросив вызов российским ракетам

У них остается всего несколько свободных часов.
Два грузовика с произведениями искусства начала ХХ века из Украины Национальный художественный музей Я выехал из Киева в прошлый вторник утром, незадолго до того, как Самая яростная ракетная атака Русские силы еще не были развязаны. Транспорт направлялся в Испанию, где работы будут показаны в рамках выставки».В эпицентре бури: модернизм в Украине, 1900-1930 гг. В музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде, который открывается 29 ноября. Но сначала бизнес должен был благополучно покинуть Украину.
«Мы очень нервничали, — говорит Светлана Мельник, директор «Кунсттранс Киев» — специализированного технического перевозчика, нанятого для выполнения этой задачи. В понедельник четверо сотрудников упаковали произведения искусства в Национальной галерее искусств, а на следующее утро погрузили их в грузовики. Вся Украина была под ударом. Мы не знали, опаснее ли оставаться в Киеве или уезжать». Почти 100 ракет В Украине в тот вторник.
«Водители видели, как над их головами пролетали российские ракеты, — сказал Мельник, координатор по транспорту. Она добавила, что путешествие было настолько опасным, что ни одна компания не согласилась застраховать произведения искусства при транзите по Украине. Уровень напряженности еще больше возрос в среду вечером, когда грузовики были задержаны на 10 часов на границе с Польшей из-за шальной ракеты. убитые польские граждане В соседней деревне Пшеводов.
Мельник сказал, что «дипломаты очень помогли» в переговорах о пересечении границы грузовиками. В воскресенье они наконец добрались до Испании.
Мадридская выставка из 70 работ, большинство из которых предоставлены киевскими музеями, станет первым комплексным обзором украинского модернистского искусства за рубежом. Многие работы были спрятаны более полувека в секретном хранилище Национальной художественной галереи после того, как советские официальные лица официально признали их «нулевой» ценностью. Организаторы выставки рассматривают международную экспозицию этих произведений искусства начала ХХ века, созданных в то время, когда Украина стремилась к признанию суверенного государства, как вызывающее выражение независимости Украины перед лицом российской агрессии.
Галерея также поддерживает целостность произведений искусства. После закрытия мадридской выставки 30 апреля 2023 года ее планируется переместить в музей Людвига в Кельне, Германия.
сказал Константин Акинча, украинско-американский писатель и куратор из Италии, который является главным двигателем этой выставки и Сопутствующая книга, опубликованном Thames & Hudson. Задолго до того, как он нашел фактическое место для шоу, Акинша отредактировал авторитетный 248-страничный сценарий, который всегда рассматривался как каталог шоу.
«Это противоположно тому, что происходит на обычных ярмарках», — сказал Акинча. «Я ставлю телегу впереди лошади».
Акинча нашел союзника в лице международного коллекционера произведений искусства и мецената Франческа Тиссен-БорнемисаОна является членом правления Музея Тиссена-Борнемисы в Мадриде, основанного ее отцом.
Обеспокоенная неспровоцированным вторжением России в Украину в феврале, Тиссен-Борнемиса создала группу WhatsApp под названием «Музеи для Украины», чтобы делиться информацией о культурном ущербе. В состав группы входили Акинша, а также другие известные художники и арт-директора. («У меня довольно много контактов», — сказал Тиссен-Борнемиса.) Акинча прислал письмо с предложением организовать международную выставку для популяризации и защиты украинского модернистского искусства. «Мы поговорили, и музей Тиссена отнесся к этому очень восприимчиво», — сказал Тиссен-Борнемиса.
Выставка открывается выставкой Александры Экстер, получившей образование в Киеве, которая жила и работала в Париже с 1906 по 1914 год, а затем вернулась в Киев, где в 1914 году была со-куратором выставки украинского футуристического искусства под названием «Килце» («Кольцо»). Ее сотрудником был Александр Погомазов, киевский художник, чьи экспрессионистские уличные сцены и пейзажи, изображенные во время Первой мировой войны, теперь признаны основными недооцененными произведениями европейского футуризма.
Как отмечается в сопроводительной книге, попытка сформировать национальную визуальную культуру в таком геополитически сложном регионе, как Украина, зажатая между распадающимися Австро-Венгерской и Российской империями, привела к «множеству стилей и художественных разработок во всем диапазоне медиа, включая сценографию, кино и архитектуру. Будут представлены представления». Представьте себе радикальный украинский авангард народного творчества, византийцев, кубизма, футуризма, супрематизма и конструктивизма таких художников, как Давид Бурлюк, Михаил Бойчук, Виктор Пальмов, и Василия Ермилова в Мадриде.
Завершается обзор необычным советским «Спецфондом», или «Особым секретным холдингом», который в 1937-1939 годах пытался стереть модернистскую визуальную культуру в Украине.
Во времена Иосифа Сталина Великий ужас В конце 1930-х многие украинские художники были объявлены «врагами народа» и казнены или приговорены к длительным срокам заключения. Более 350 картин, в том числе многие из ведущих имен украинского авангарда, были помещены в хранилища нынешнего Национального художественного музея в Киеве из-за их «формальных, контрреволюционных методов». Этот тайник с давно утраченными произведениями искусства, составляющий основу мадридской выставки, в течение последних восьми лет тщательно исследовала Юлия Литвинец, которая сейчас является директором музея.
«Наконец-то закрылся пробел в истории украинского искусства». Об этом Литвинец сообщил в электронном письме из Киева. Первые месяцы войны она провела в Национальном музее со своими коллегами. «Мы старались не только заботиться о группе 24 часа в сутки, но и не забывать о наших научных исследованиях», — сказала она.
Выставка в Музее Тиссена-Борнемисы — это просто громкая инициатива в более широком масштабе. Национальный И Международный Кампания по сохранению культурного наследия Украины от истребления или хищения. Во время конфликта были огромные потери. А ранее в этом месяце в заявлении украинской армии говорилось, что технический музей в оккупированном Херсоне Они подверглись массовому грабежу Незадолго до этого стратегически важный город был отбит украинскими войсками.
«Люди осознали тот факт, что это была культурная война», — сказал коллекционер произведений искусства Тайсин Борнемиса. «Война Путина с Украиной заключается не только в краже территории, но и в контроле над ее нарративом».
Президент России Владимир Путин Объявлено военное положение В присоединенных областях Украины в октябре и Он согласился удалить произведение искусства. «чтобы сохранить».
Почему сейчас в моей стране война? «Война идет против украинской идентичности», — сказала Елена Кашуба Волваш, со-куратор мадридской выставки в Киеве.
Она добавила, что и в Российской империи, и в Советском Союзе Украине и другим странам отказывали в своей идентичности. «Все было определено как русское», — сказала она.
Кашуба-Вольвач сказала, что считает культуру самопознанием нации. Она добавила: «Если мы не сохраним украинскую культуру во время войны, мы не сохраним Украину».
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