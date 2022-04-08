Украинское сопротивление вспоминает «Красную зарю» во время борьбы с Россией – крайний срок

В репортаже из Украины во вторник корреспондент NPR в Белом доме Скотт Детройт отметил неожиданный, но знакомый лозунг, написанный на борту поврежденного танка.

Детройт написал в Твиттере: «Мы ехали слишком быстро, чтобы получить четкую картину, но только что проехали подбитый российский танк с нарисованными на нем росомахами».

Около половины тех, кто прокомментировал пост, узнали заголовок. Другая половина задавала любопытные вопросы типа «Что означает Росомаха? Название какого-то украинского батальона?»

нет.

Поклонники фильмов поколения X и ранее — или поклонники обычного ночного кабельного телевидения — узнают логотип из триллера Джона Милиуса 1984 года «Завоевание попкорна». Красная ЗаряВ главных ролях Патрик Суэйзи, К. Томас Хауэлл, Леа Томпсон, Чарли Шин и Дженнифер Грей.

В фильме Россия вторгается в Соединенные Штаты посредством скрытой атаки, и группа молодых горожан формирует сопротивление. Они взяли имя школьного талисмана, которого они называют Росомахами, прозвище, которым они распыляют краску по бокам зданий и бронетехники, которые они уничтожили, чтобы запугать российские войска. Посмотрите трейлер фильма ниже.

Нетрудно понять, почему так называют украинские силы. Как и дети в фильме, они пострадали от вторжения, казалось бы, подавляющей российской силы, и им пришлось оказать сопротивление своим гражданским рядам, вооруженным меньшей огневой мощью, но сильной волей к защите своей страны.

Следует отметить, что в 2012 году был выпущен более свежий ремейк фильма с Крисом Хемсвортом в главной роли, который, возможно, уже более знаком молодым мужчинам и женщинам, воюющим в Украине. Но в этой версии силы вторжения исходили из Северной Кореи. Таким образом, отсылка к «Росомахам», скорее всего, относится к фильму 1984 года, в котором русские показаны врагами.

Как оказалось, репортер Белого дома NPR был не единственным, кто видел залитый аэрозолем бак. Олег Толмачев, начальник производства украинской нефтедобывающей компании «Нафтогаз», поделился в комментариях фотографией ее разбитой скорлупы и написал: «Да что вы знаете, я тоже через это прошел».

Сегодня утром Толмачев Твиттер То же фото с менее веселым комментарием:

«Во время моего путешествия на запад от #Киева (геолокация стерта). Много сгоревших танков и БТР, много полностью разрушенных промышленных и жилых зданий».