Украинско-российская война, новости Киева и последние: оперативные обновления

БУША, Украина. Российские силы стремились захватить Киев в начале войны, танки и артиллерия были отброшены под обстрелом по широкому фронту в субботу, оставив после себя мертвых солдат и сгоревшие машины, по словам очевидцев, украинских официальных лиц, спутниковых снимков и военных. аналитики.

Вывод указывает на возможность крупного поворота в Шестинедельной войне — краха первой, по крайней мере на данный момент, попытки России захватить Киев, украинскую столицу, и крахе ее надежд на быстрое покорение нация.

Москва назвала вывод войск тактическим шагом по перегруппировке и передислокации своих сил в Донбассе на востоке Украины. Хотя есть первые признаки того, что военные реализуют этот план, аналитики говорят, что они не могут скрыть масштаб поражения.

«Первоначальная российская операция потерпела неудачу, и одна из ее главных целей — захват Киева — оказалась недостижимой для российских войск», — сказал Майкл Кауфман, директор по российским исследованиям исследовательского института CNA в Арлингтоне, штат Вирджиния. Субботнее интервью по телефону.

В других частях Украины российские атаки не ослабевали, и Пентагон предупредил, что формирования вблизи Киева могут изменить позицию для возобновления атак.

На юге колонна с гуманитарной помощью, организованная Международным комитетом Красного Креста, направлявшаяся для оказания помощи, направилась в осажденный город Мариуполь. Надежда, которая неоднократно терпела неудачу из-за российских бомбардировок, заключалась в том, чтобы доставить предметы первой необходимости осажденному населению и эвакуировать сотни тех, кто пережил недели бомбардировок, в результате которых не хватало еды и воды.

В пригородах к северу от Киева украинская армия продвигалась через полосу разрушений, десятки разбитых на улицах танков, тяжелые повреждения зданий и трупы мирных жителей, которые до сих пор не собраны. В Киеве и его окрестностях воцарилось затишье, которое неделями отдавалось эхом артиллерийских снарядов и выстрелов.

Украинские солдаты крайне правого батальона «Азов» возле останков российской военной колонны в недавно освобожденном городе Буча в субботу. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Украинская армия в субботу вошла в Буча, ключевой город на западном берегу реки Днепр, которая разделяет Киев, через несколько дней после того, как российские войска разграбили его, уходя.

«Они переезжали из квартиры в квартиру, собирали телевизоры и компьютеры, складывали их в шкафчики и уезжали», — рассказала пенсионерка Светлана Семенова об уходе россиян, который она назвала хаотичным. «Они ушли в спешке».

Несколько десятков человек, которые в основном прожили месяц в подвалах, вышли на улицу за продуктами — мешками с картошкой и хлебом, которые привезли украинские военные.

43-летняя Елена Шор, бухгалтер национальной авиакомпании Украины, сказала, что первые признаки присутствия украинских военных появились в пятницу, когда по городу проехала гражданская машина с солдатами, размахивая флагом страны.

«Мы видели людей на улице, солдат, — сказала миссис Шор. «Я плакал.»

Корреспонденты насчитали шесть трупов мирных жителей на улицах и тротуарах Бучи. Неизвестно, при каких обстоятельствах они погибли, но выброшенный пакет российского военного пайка лежал рядом с мужчиной, которому прострелили голову.

Жители Бучи проходят мимо тела мирного жителя, оставленного на улице в субботу. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Город был местом крупной украинской засады на российскую бронетанковую колонну в первые дни войны, а улица была перекрыта десятками горящих танков и грузовиков.

Несмотря на эту неудачу, русские захватили Бучу и удерживали ее около месяца. 69-летняя Варвара Каминская рассказала, что они казнили полдюжины бойцов Областных сил обороны — добровольческой армии, в которую вступило много украинцев, когда началась война, — оставив тела в части города, усеянной минами.

Украинцы продвинулись как минимум еще на 15 миль к северо-западу от Бучи, где теперь они развевают украинские флаги над бывшими российскими блокпостами.

После того, как их первоначальная атака на столицу потерпела неудачу, российская армия закрепилась на оборонительных позициях за пределами Киева, что свидетельствует о намерении сохранить линию фронта возле города. В артиллерийской войне окопы дают солдатам наилучшие шансы на выживание.

Их бросили в Буче и ее окрестностях в субботу. На северной окраине города стояли заброшенные валы, где располагались позиции русской артиллерии, окруженные зелеными сундуками и сотнями пустых гильз.

«По нашим данным, они бегут со всех районов Киева», — сказал сержант. Игорь Зычук, командир 1-й роты 2-го батальона «Азов» ВСУ, воевавшего в Буче.

«Они могут сказать по своим телеканалам, если захотят, что они вторая по силе армия в мире», — сказал он. — Но их больше нет.

Но он предупредил о возможности возвращения русских. «Только их лидеры знают, будут ли они переоснащены и вернутся». Пока машины выстраивались на некоторых дорогах обратно в Киев, рабочие возводили новые укрепления из тяжелых бревен.

На восточном берегу Днепра украинские силы продвигались к селам в десятках километров от столицы, по словам разведчика Службы внутренней разведки Украины, пожелавшего остаться неназванным из соображений безопасности.

Аналитики говорят, что объявленное Москвой решение переориентировать свою армию на реку Донбасс на востоке Украины, скорее всего, было тонким, но главным образом потому, что у них не было выбора.

«Русские приспосабливают свои цели к реальности», — сказал Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона, в интервью в субботу. «Я думаю, что они знают, что у них проблемы, поэтому я не думаю, что будет уловкой говорить, что они сосредоточены на Донбассе, потому что на самом деле это все, что они могут сделать».

Г-н Кауфман, эксперт по российским военным вопросам, сказал, что российские военные потеряли около 2000 единиц техники, которая была уничтожена, захвачена или брошена, в том числе около 350 танков.

По словам украинских офицеров в разных городах, при отступлении русские оставили мины и мины-ловушки, пытаясь замедлить преследование украинцев. В пригороде Ирбина, отбитом украинцами перед Бучей, в субботу полным ходом шли работы по разминированию. Украинские официальные лица заявили, что некоторые гражданские лица были заминированы, чтобы убить спасателей.

Группа военных инженеров, одетых в тяжелую синюю кевларовую броню, привязала веревку к объекту. Они вытащили его, чтобы посмотреть, не вызовет ли это движение мин-ловушек. Однако в конце дня тело оставалось там, и инженеры, похоже, не могли определить, безопасно ли его собирать.

В селе Дмитриевка к западу от столицы появились признаки поспешного ухода русских с места расправы. На лесной дороге, ведущей из села, было уничтожено и подожжено девять танков и бронемашин, остатки танкового боя трехдневной давности. Башни и тяжелые орудия двух танков упали. Внутри БТР были видны обгоревшие останки мужчин.

Остатки сгоревшей российской бронетехники валялись на лесной дороге возле Дмитриевки в субботу. кредит… Айвор Прикетт для The New York Times

Они не ушли, они были уничтожены», — рассказала 58-летняя жительница села Валентина Яцевич, идущая по развалинам к своему дому.

В самой России вывод войск вызвал панику среди поклонников войны, поскольку государственное телевидение ранее заявляло, что российская армия захватит Киев.

Семен Пегов, популярный прокремлевский военный блогер с российскими войсками, опубликовал в субботу видео в приложении для обмена сообщениями Telegram, назвав этот шаг «отходом, а не бегством».

Он сказал, что отход был необходим из-за протяженных линий снабжения России и угрозы дальнейших потерь, поскольку ее войска пытались выжить в полевых условиях, сталкиваясь с укрепленным противником и гораздо лучшим снабжением.

Это была попытка, которую поддержали и другие прокремлевские СМИ, объяснить, почему Россия в последние дни так резко отступила от своих военных целей, понеся болезненные потери в боях за окраины Киева.

Российские сторонники жесткой линии, призывавшие к нападению на Киев, сочли вывод войск разочаровывающим. «Я не знаю, почему было принято такое решение», — написал в Telegram военный корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Александр Коц. «Война только начинается. Мы потом узнаем, кто был прав, а кто виноват».

Жители недавно освобожденного города Буча в субботу прибывают за едой, которую раздают украинские солдаты из батальона «Азов». В городе не было ни еды, ни газа, ни электричества для приготовления пищи более 30 дней, пока российские войска сражались на улицах. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Кремль продолжал сопротивляться, когда государственное телевидение опубликовало интервью с Дмитрием С. Песков, пресс-секретарь Путина, назвал Соединенные Штаты главной причиной бед Европы. Он выразил уверенность, что европейские страны возобновят отношения с Россией, как только в них «проснется немного американского бурбона».

В Литве президент Гитанас Носида объявил, что с этого месяца его страна больше не будет импортировать российский газ. «Если мы сможем это сделать, остальная Европа тоже сможет это сделать», — написал он в Twitter. Европейский Союз ищет способы уменьшить зависимость Европы от российской нефти и газа.

Что касается других событий субботы, то Папа Франциск, который посещает средиземноморский остров Мальта, как никогда близко подошел к тому, чтобы обвинить президента России Владимира Путина в войне на Украине. В письме высокопоставленным мальтийским чиновникам и чиновникам Папа обвинил «властителя, который, к сожалению, попал в ловушку устаревших требований о национальных интересах» в том, что он отбрасывает «мрачные тени войны» из Восточной Европы.

Франциск отказывается прямо обвинять Путина или Россию в агрессии по разным причинам, в том числе из-за надежд Ватикана сыграть роль в возможном мирном соглашении. Но в субботу он явно имел в виду г-на Путина, который, по его словам, «разжигает и провоцирует конфликты».

Российские войска покинули Ирбин, стратегический город всего в 19 милях от Киева, после нескольких недель ожесточенных боев и непрекращающихся бомбардировок. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Эндрю Э. Крамер Сообщение из Бучи, Украина, и Нил МакФаркуар из Нью-Йорка. Участие в отчетности Антон Трояновский В Стамбуле; Карлотта Гал в Дмитриевке, Украина; Меган Спесиа в Варшаве; Стивен Эрлангер в Брюсселе; Мария Варникова в Буче, Украина; И Джейсон Горовиц в Риме.