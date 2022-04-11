Украинско-российская война: последние новости и оперативные обновления

Краков, Польша. Каждую неделю с начала марта Евгений загружал свою машину коробкой за коробкой с лекарствами и ехал из своего дома под Краковом в другой польский город, Жешув, недалеко от границы с Украиной.

Евгений сказал, что он родом из России, но последние 16 лет Польша была его домом. Он живет там со своей женой и является гражданином Польши. Когда в конце февраля началось вторжение России в Украину, он сказал, что знает, что должен что-то делать.

Он сказал, что знает других россиян в Польше, которые также провели последние семь недель, как и многие в своей приемной стране, присоединяясь к народным усилиям по предоставлению жилья, материально-технической поддержки и других видов помощи тем, кто бежит от войны в соседней Украине.

«Для меня это просто. Для меня это не внутренняя борьба», — сказал он о примирении своей российской идентичности и беспокойства о семье, которая все еще живет в России, со своим желанием помочь украинцам. Я не воспринимаю это как противоборствующие стороны. , как будто моя семья — враг другой стороны. Это неправда», — он попросил не называть его фамилию из-за опасений за безопасность своей семьи.

Более 2,5 миллионов человек Они пересекли границу из Украины в Польшу — в основном женщины и дети — с начала российского вторжения, и их потребности огромны.

Когда стало известно о российском вторжении, Евгений сказал, что был шокирован.

«У вас смешанные чувства — вы злитесь, смущаетесь и не знаете, что делать дальше», — сказал он. «В течение пяти или шести дней я был совершенно пуст внутри».

Но Евгений сказал, что у него есть близкий друг в Украине, Александр, который, по его словам, спас ему жизнь, когда восемь лет назад он попал в серьезную автомобильную аварию в Украине, и стал ему как брат.

Волонтеры и работники Еврейского общинного центра в Кракове разгружают пожертвования для украинских беженцев. кредит… Масек Небердалек для The New York Times

«Мы познакомились в самый страшный день в моей жизни. Он замечательный человек, чистый патриот Украины и хороший человек», — сказал Евгений. Услышав новость о российском вторжении, он сказал, что один из его первые звонки были с Александром, чтобы убедиться, что он жив и узнать, что ему нужно И чем Евгений может помочь.

Находясь в регионе Украины, который до сих пор оставался относительно стабильным, Александр помогает в военных действиях. Евгений сказал, что он находится в тесном контакте со своим другом, чтобы выяснить потребности на местах, и работает с сетью знакомых для координации помощи.

По его словам, теперь его домашний офис превратился в логистический центр, и все свободное от работы время он посвящает помощи украинцам. Он совершает трехчасовую поездку туда и обратно в Жешув не реже одного раза в неделю.

Евгений, чья жена работает фармацевтом, сказал, что больше всего его интересует обеспечение лекарствами украинских беженцев в Польше и отправка их через границу в страну.

«По крайней мере, я чувствую, что могу что-то сделать», — сказал он.

К этим усилиям присоединились и другие граждане России. Среди них 34-летний Игорь Гербиев, который раньше жил в Москве, но в 2020 году переехал в Польшу.

О России он сказал: «Эта страна стала похожа на диктатуру, которая не имеет возможности выражать свое мнение». Как человек, выступавший против Кремля в Интернете, он сказал, что атмосфера стала более напряженной.

«Россия похожа на красивый фасад», — сказал он, но за этим скрывалось отсутствие возможностей для таких молодых людей, как он, и он больше не видел там для себя будущего.

Вид на Краков, Польша. кредит… Масек Небердалек для The New York Times

С тех пор, как он приехал в Польшу и нашел новую работу в ИТ-компании, он сказал, что сблизился с сообществом украинских друзей, которые приветствовали его с распростертыми объятиями, когда он никого не знал в Кракове.

Поэтому, когда началось русское вторжение, он почувствовал, что должен занять определенную позицию.

«Это мой долг. У меня есть принципы и видение», — сказал г-н Гербеев.

Он сказал, что несколько недель принимал в своем доме семью из пяти украинцев, прежде чем они переехали к своим родственникам в Германию. По словам г-на Гербиева, когда семья приехала, мать занервничала, когда поняла, что он русский. Но она быстро согрелась и стала очень благодарна.

Описывая себя лишь как небольшую часть более широких усилий по оказанию помощи, г-н Гербеев сказал, что его вдохновляет неустанная работа, которую проводят украинцы, чтобы помочь своим согражданам, даже когда они страдают от бедствий войны.

Он сказал, что, по его мнению, война в конечном итоге разрушит жизни как россиян, так и украинцев из-за наказания Москвы и международной изоляции. Однако он сказал, что большинство людей, которых он знает дома, по-прежнему поддерживают президента Владимира Путина.

«С ними сложно разговаривать. Для многих людей в России я предатель», добавив, что это не помешает ему сделать все возможное, чтобы помочь нуждающимся украинцам. «Это мой долг как человека».