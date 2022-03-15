Украинско-российская война: последние новости — The New York Times

Львов, Украина. Сотни людей покинули осажденный украинский город Мариуполь на автомобилях в понедельник, по данным местных властей, даже когда колонна автомобилей с едой, водой и лекарствами медленно пыталась найти безопасный путь через общенациональные бои. город.

Родственники тех, кто до сих пор живет в Мариуполе, говорят, что побег был лучшим, а может быть, и единственным шансом на выживание.

«Не думаю, что гуманитарный конвой сильно поможет», — сказал Александр Кривошабро, гуманитарный активист, родители которого живут в Мариуполе. «Людей еще очень много. И этот красивый, большой и постоянно развивающийся город сейчас полностью разрушен. Он не может там больше жить. Все люди должны быть эвакуированы».

По оценкам, 400 000 человек оказались в ловушке в городе, который уже вторую неделю без отопления, еды и чистой воды. Попытки добраться до города и эвакуировать людей изо дня в день терпели неудачу на фоне ожесточенных боев. Официальные лица заявили, что колонна, направлявшаяся в понедельник, везла 100 тонн гуманитарной помощи.

Россия осадила город, крупный промышленный центр на Азовском море, вызвав гуманитарную катастрофу, которая побудила Международный комитет Красного Креста выступить с настоятельным призывом к прекращению огня, чтобы помочь сотням тысяч людей. Нет доступа к чистой воде, еде или теплу.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что «тела мирных жителей и боевиков до сих пор застряли под завалами или выброшены на открытое место, где они упали».

В воскресенье, по оценкам украинского правительства, погибло более 2000 человек, что почти вдвое больше, чем за один день.

Украинские официальные лица заявили, что сотни людей, которым удалось выбраться в понедельник утром, покинули город на 160 автомобилях, и их побег держался в секрете до тех пор, пока они не считались на безопасном расстоянии. В понедельник днем ​​они все еще были в пути, и его точное местонахождение и маршрут держатся в строжайшем секрете.

Ожидается, что группа прибудет в город Запорожье, где им будет оказана первая помощь и размещены. Если они доберутся туда, это будет проблеск надежды.

В настоящее время в Мариуполе хоронят мертвых в братских могилах, а международные группы помощи предупреждают, что большое количество людей находится на грани голодной смерти, поэтому получить точную картину того, что там происходило, по-прежнему очень сложно, поскольку почти все коммуникации прерваны. выключенный.

Активист г-н Кривошапро сказал, что его контакт с людьми внутри длится несколько секунд каждый день, когда они «выходят в опасное место, где могут найти сигнал».

Сегодня утром он получил хорошие новости.

«Сегодня мои друзья смогли принести моему отцу немного хлеба», — сказал он. «По состоянию на 10 утра я знаю, что они были живы».

В этом, по его словам, ему повезло. «Многие люди сейчас не могут связаться со своими родственниками», — сказал он.

Галина Однорог из Мариуполя, но сейчас находится в Запорожье, сказала, что получила известие от одного из сбежавших в понедельник.

«У моего коллеги есть друг, который работает там одним из водителей, и все, что он может сказать, это то, что они продолжают двигаться и стараются», — сказала она.

Она добавила, что сложнее всего понять, что так много людей борются за выживание. Даже если бы колонна прибыла, сотни тысяч людей все равно остро нуждались бы в помощи.