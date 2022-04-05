Украинско-российская война: прямые новости и последние обновления

Президент Украины Владимир Зеленский, рассерженный на Россию из-за растущего количества свидетельств зверств, в прямом видеообращении к Совету Безопасности ООН высказал одно из своих самых решительных осуждений вторжения, назвав русских военными преступниками, которые, по его словам, убили семьи. Они насиловали женщин на глазах у их детей, грабили дома и оставили его страну в руинах, «полных братских могил».

В своем выступлении — на следующий день после того, как Буча совершил поездку по пригороду Киева, где появились фотографии нескольких трупов мирных жителей, которые, по словам Зеленского, были убиты отступающими российскими войсками, — украинский президент сказал, что Совет Безопасности бесполезен, если он не может найти способ привлечь виновных к ответственности.

«Нет ни одного преступления, которое бы они там не совершили», — сказал г-н Зеленский о покойных российских силах.

«Теперь мир может видеть, что российская армия делала в Буче, но мир еще не видел, что она делала в других частях нашей страны», — сказал господин Зеленский.

«Где безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности?» Спросил. «Это не там.»

Большая часть его риторики была наполнена разочарованием в Организации Объединенных Наций за ее неспособность избежать войны, не сумев обеспечить соблюдение основных принципов устава организации.

Зеленский призвал членов совета «показать, как мы можем реформироваться и работать во имя мира». В противном случае, сказал он, «Растворитесь полностью, если вы ничего не можете сделать, кроме как говорить».

Зеленский также призвал к созданию суда, который будет преследовать россиян, которые, по его словам, несут ответственность за зверства, в том числе лидеров в Москве, подобно Нюрнбергскому трибуналу, который судил нацистских военных преступников.

Кремль отрицает какую-либо ответственность за зверства, совершенные мирными жителями в Буче или где-либо еще на Украине, и заявляет, что фотографии и визуальные доказательства казней в северных пригородах были сфабрикованы.

Анализ спутниковых снимков для New York Times опровергает заявление России о том, что гибель мирных жителей в Буче произошла после того, как ее солдаты покинули город.

«Они убивали кого угодно намеренно», — сказал г-н Зеленский. Они убивали целые семьи, взрослых и детей, и пытались кремировать тела».

Он сказал, что некоторые из пострадавших в Буче «получили выстрел в голову сзади», а «некоторые были убиты на улице, а других бросили в колодцы».

Это было первое выступление г-на Зеленского в Совете Безопасности после вторжения более месяца назад, и он не проявлял никакого желания вести переговоры с Россией. Вместо этого он охарактеризовал ООН как бессильную и устаревшую организацию, которой необходимо избавить Россию от права вето в Совете.

Затем совет посмотрел короткое видео, предоставленное украинским правительством, на котором были показаны обугленные, разлагающиеся и убитые объекты из нескольких украинских городов.

Барбара Вудворд, посол Великобритании и председатель совета в апреле, назвала снимки ужасающими. «Говоря в своем патриотическом качестве, мы потрясены увиденным и вновь заявляем о нашей солидарности с Украиной», — сказала она.

Посол России Василий Небензя категорически отверг все обвинения г-на Зеленского и заявил, что российские силы не могли совершать такие действия.

Он отметил, что украинский лидер был обманут США и их европейскими союзниками. Он также отметил, что неонацисты взяли под свой контроль украинское правительство, сославшись на ложную версию, которую Россия использовала для оправдания вторжения в бывшую советскую республику.

Г-н Небензя сказал, что нацисты «заправляют балом» в Украине. «Как может быть по-другому, если люди, которые управляют Украиной, являются нацистскими коллаборационистами?»

Обращаясь к господину Зеленскому, российский посол сказал: «Вы просто предпочитаете не замечать украинских нацистов и делать вид, что их нет. К сожалению, они есть».

Г-н Зеленский, еврей, потерял несколько членов своей семьи во время Холокоста.

Заседание Совета Безопасности, созванное западными членами для обсуждения злодеяний, раскрытых в эти выходные, похоже, не меняет никаких позиций в отношении этого органа, состоящего из 15 членов, самого могущественного органа в системе ООН.

Россия, один из пяти постоянных членов с правом вето, давно дала понять, что будет препятствовать любым действиям, возлагающим вину или ответственность за войну на Россию. Она нашла союзника в лице Китая, который заявил, что претензии России законны и что единственным решением являются мирные переговоры.

Посол Китая Чжан Цзюнь сказал, что фотографии из Боши вызывают беспокойство, но ни одна из сторон не должна выдвигать обвинения, пока факты не будут установлены независимым расследованием. «Гуманитарные вопросы не должны быть политизированы», — сказал г-н Чжан. Международные агентства по оказанию помощи должны сохранять нейтралитет и беспристрастность.