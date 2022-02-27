Украинско-российские военные новости: оперативные обновления

СОЧИ, Россия. В воскресенье тысячи людей вышли на улицы российских городов в знак протеста против решения президента Владимира Путина вторгнуться в Украину, рискуя быть избитыми и арестованными.

Воскресные протесты последовали за аналогичными антивоенными демонстрациями по всей стране, которые проходят в десятках российских городов каждый день с тех пор, как российские войска пересекли украинскую границу рано утром в четверг. Демонстранты также вышли в городах по всему миру.

Несколько российских демонстрантов заявили, что они шокированы решением Путина направить войска и тяжелое вооружение в страну, которую многие в России считают «братской нацией». У миллионов россиян есть родственники или друзья в городах Украины. Многие выросли в Украине и любят детские воспоминания о ней.

На протестах многие говорили, что пришли выразить свою солидарность с украинским народом и были уверены, что решение г-на Путина нанесет серьезный вред России.

Федор Журов, например, сказал, что никогда раньше не участвовал в протестах, но был шокирован, когда в четверг прочитал новость о том, что Россия напала на Украину, страну, где живут его родственники.

«Мне начинает стыдно, что я живу в России», — сказал 22-летний Гуров по телефону из полицейской машины, в которой его держали.

В воскресенье г-н Журов заявил, что пришел встать перед зданием Министерства иностранных дел России в центре Москвы с плакатом «Нет войне!». Вскоре после его прибытия полиция задержала его и пригрозила сломать ему руку. Стюардесса г-н Гуров также опасается потерять работу после того, как европейские страны заблокировали воздушное пространство для российских рейсов.

В Москве толпы людей двигались по центру города, скандируя «Нет войне!» А чтобы полиции было сложнее их задержать, они старались не концентрироваться на одном месте. Однако только в российской столице полиция задержала более 1100 человек и более 1100 в других городах России. согласно с ОВД-Инфо, правозащитная группа, отслеживающая задержания на демонстрациях в России.

Помимо арестов участников демонстраций, российские власти также заявили, что будут усиливать давление в других областях. Государственным служащим, подписавшим письма и петиции против войны, например, угрожали увольнением.

В воскресенье Генеральная прокуратура России предупредила россиян, что оказание неустановленной «помощи иностранной организации или ее представителям в деятельности, направленной против безопасности России» может быть квалифицировано как государственная измена и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. В пятницу российская служба по надзору за коммуникациями объявила, что частично ограничит доступ к Facebook в ответ на ограничение аккаунтов некоторых прокремлевских СМИ.

В воскресенье многие россияне также пришли к мосту напротив Кремля, чтобы возложить цветы к месту, где был зверски убит Борис Немцов, видный российский оппозиционный политик. застрелен Семь лет назад. На протяжении всей своей политической карьеры г-н Немцов выступал против любой формы российской агрессии против Украины.

Некоторые люди, принявшие участие в первой волне протестов в четверг, не смогли выйти снова, чтобы не совершить одно и то же преступление дважды. Алексея Кудасова, например, арестовали в четверг, а потом отпустили, поэтому он решил не рисковать, но заявил, что готов «сделать все, чтобы остановить этот кошмар».

Он сказал, что решение Путина не принесет «ничего, кроме горя обеим сторонам конфликта», добавив, что он сделает пожертвование правозащитным организациям и поможет распространять честную информацию о конфликте.

«Люди не должны ночевать в метро из-за очередного главы государства, возящего по карте оловянных солдатиков», — сказал 31-летний копирайтер Кодасов. «У многих из нас есть родственники и друзья в Украине — и напасть на такого соседа — абсолютно брутальное решение».