Украину обвинили в возмездии за авиаудар по крупному российскому складу ГСМ

Украину обвинили в бомбардировке огромного нефтехранилища в России в пятницу, что стало первым сообщением об ответном авиаударе по территории противника после страданий. Почти непрерывный обстрел За 37 дней войны.

На видеофрагментах видно, как волна ракет пронзила ночное небо Белгорода около 6 часов утра, после чего на складе в российском городе примерно в 21 миле от границы с Украиной вспыхнул массовый пожар.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram: «Пожар на нефтебазе возник в результате авианалета двух вертолетов ВСУ, которые на малой высоте проникли на территорию России».

Украина не сразу признала обвинения, которые Кремль предупредил, что может заблокировать Мирные переговоры между странамикоторый должен был продолжиться в пятницу.

«Конечно, это не то, что можно рассматривать как создание комфортных условий для продолжения переговоров», — цитирует AFP пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

На видео видно масштабный пожар, бушующий на складе в Белгороде. кабель

Губернатор Гладков сначала сказал, что двое сотрудников получили ранения, но в обновленной информации он сказал, что «потерянных нет». Российский энергетический гигант «Роснефть», которому также принадлежит объект, заявил, что жертв нет.

Компания и местные чиновники заявили, что все рабочие были быстро эвакуированы, и по меньшей мере 170 спасателей занимались тушением пожара.

Кремль предупредил, что предполагаемые атаки с Украины могут сорвать мирные переговоры между двумя странами, которые должны были продолжиться в пятницу. Павел Колядин/Bilbrissa/Публикация через Reuters

Губернатор области сообщил, что местные жители Белгорода быстро устремились к заправкам, образовав огромные очереди, при этом уверяя, что «проблем с топливом в районе нет и не будет».

Россия и раньше сообщала о бомбардировках с территории Украины, в том числе об инциденте на прошлой неделе, в результате которого погиб военный священник, но не о вторжении в ее воздушное пространство.

Российский энергетический гигант «Роснефть», которому также принадлежит объект, заявил, что жертв нет. Управление МЧС России по Белгородской области / ТАСС

Украинские власти не сразу ответили на запросы о комментариях.

Удар был нанесен после того, как Министерство обороны Украины разместило в социальных сетях видео, в котором оно якобы объявляет о наградах в стиле «Оскар» за свои военные успехи.

Украина не сразу признала, что обвинила ее в бомбардировке склада. кабель

Лучшая картинка На видеозаписи заминированный российский военный корабль Орск тоже вез в бой военные припасы, а лучшая кинематография Для «Поцелуя от жала» Кадры, показывающие сбитый российский вертолет.

Предполагаемый авиаудар в пятницу также был заявлен Украиной. Российские войска были вынуждены уйти Чернобыльская АЭС сильно загрязнена.

Украинская государственная электроэнергетическая компания «Энергоатом» заявила, что уход из Чернобыля произошел после того, как солдаты получили «большие дозы» радиации при рытье траншей в лесу в зоне отчуждения вокруг закрытой станции. Международное агентство по атомной энергии заявило, что не может независимо подтвердить обвинения в облучении.

По данным министерства обороны Великобритании, украинские силы также отбили Слободу и Лукашевку, две деревни вдоль основного пути снабжения между осажденным городом Чернигов на севере и столицей Киевом.

Украина находится под атакой уже почти 40 дней.

с проволокой