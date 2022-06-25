Украину обстреляли российские ракеты, заявили в Киеве

Украина заявила, что Россия проводит масштабные бомбардировки

Взорван химический завод, где оказались в ловушке мирные жители

Украинские войска уходят из Северодонецка

Десятки ракет поразили украинские военные базы

Киев (Рейтер) — Российские ракеты упали на территорию Украины в субботу, поразив военные объекты на западе и севере, а также южный город в крупнейшем наземном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны, который идет пятый месяц.

По словам украинского чиновника, в пятницу российская авиация и артиллерия нанесли удары по городам Северодонецк и Лисечанск на востоке Луганской области, поразив химический завод, где оказались в ловушке сотни мирных жителей.

Украина заявила в пятницу, что ее силам было приказано уйти из Северодонецка, и после нескольких недель ожесточенных боев почти ничего не осталось для обороны, что стало самым большим поражением Украины после потери порта Мариуполь в мае.

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Новости о выводе войск появились четыре месяца назад, после того как президент России Владимир Путин перебросил через границу десятки тысяч военнослужащих, вызвав конфликт, в результате которого погибли тысячи людей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома и подорвалась мировая экономика.

«48 крылатых ракет. Ночью. По Украине», — сообщил в Twitter советник президента Украины Михайло Подоляк. Россия все еще пытается запугать Украину, создать панику и напугать людей».

Недавние события в России, похоже, приблизили Москву к полному контролю над Луганском, что является одной из целей Путина, и прокладывают путь к тому, чтобы Лыщанск стал следующим крупным центром внимания.

Потребуется еще полторы недели, чтобы установить полный контроль над Лыщанском, заявил российскому информационному агентству ТАСС Виталий Киселев, сотрудник МВД самопровозглашенной Луганской Народной Республики, признанной только Россией.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска атаковали промышленный район Северодонецка, а также пытались в субботу войти и осадить Лысечанск.

«Был авианалет на Лисичанск. Северодонецк бомбили», — сказал Гидаи в мессенджере Telegram, добавив, что бомбили химический завод «Азот» в Северодонецке, поселки Синецкий, Павлоград и другие.

Он не упомянул о жертвах на азотном заводе, и Reuters не смогло сразу проверить информацию. Гидай сообщил, что сотрудники полиции, спасатели и волонтеры в пятницу эвакуировали из Лищанска 17 человек.

военные объекты

Харатин Старский, пресс-секретарь бригады Национальной гвардии Украины, заявил в субботу по телевидению, что поток информации о выводе войск из Северодонецка задерживается для защиты войск на земле.

«За последние (несколько) дней была проведена операция по отводу наших сил», — сказал Старский.

Россия вторглась в Украину 24 февраля в рамках того, что она назвала «специальной военной операцией», но отказалась от раннего наступления на столицу Киев, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинских боевиков с помощью западного оружия.

С тех пор Москва и ее марионетки сосредоточили свое внимание на юге и Донбассе, восточном регионе, состоящем из Луганска и соседнего Донецка, и развернули сокрушительную артиллерию. Читать далее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что он опасается, что Украина может столкнуться с давлением, требующим заключения мирного соглашения с Россией. Джонсон сказал, что последствия пути Путина в Украине будут опасны для международной безопасности и станут долгосрочной экономической катастрофой. Читать далее

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что в субботу Россия снова обстреляла ракетами военную и гражданскую инфраструктуру на севере, недалеко от второго по величине города Украины Харькова и до Северодонецка на востоке.

Несколько губернаторов регионов сообщили, что в субботу бомбили города по всей Украине.

Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям. Киев и Запад заявляют, что российские войска совершили военные преступления против мирных жителей.

Губернатор Львовской области на западе Украины Максим Козицкий сообщил в размещенном в Интернете видеоролике, что шесть ракет были выпущены из Черного моря по базе Яворив у границы с Польшей. Четыре попали в цель, двое были уничтожены.

Виталий Пунчко, губернатор Житомирской области на севере страны, заявил, что в результате ударов по военному объекту погиб как минимум один военнослужащий.

«По объекту военной инфраструктуры в районе города Житомир было выпущено около 30 ракет», — сказал Панишко, добавив, что около 10 ракет было перехвачено и уничтожено.

На юге Александр Сенкевич, мэр Николаева у Черного моря, сообщил, что пять крылатых ракет поразили город и близлежащие районы в субботу. Указано количество пострадавших.

«Организованные операции отмены»

В пятницу Украина снова потребовала дополнительных вооружений, а ее высший генерал Валерий Залужный сказал своему американскому коллеге в телефонном разговоре, что Киеву нужен «пламенный паритет» с Москвой, чтобы стабилизировать ситуацию в Луганске. Читать далее

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Аристович заявил, что украинские солдаты также отошли к югу от Северодонецка из городов Герск и Золотой перед лицом превосходящих российских сил.

Министр иностранных дел Украины преуменьшил потенциальную потерю дополнительных территорий в Донбассе.

«Путин хотел оккупировать Донбасс к 9 мая. Мы (там) 24 июня и до сих пор воюем. Выход из некоторых боев вовсе не означает проигрыш войны», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della. Сера.

Министерство обороны Великобритании заявило в субботу, что в этом месяце Россия, вероятно, сняла с ключевых руководящих постов в украинском конфликте нескольких генералов.

Война оказала огромное влияние на мировую экономику и механизмы европейской безопасности, подняв цены на газ, нефть и продукты питания, побудив Европейский Союз снизить свою сильную зависимость от российских энергоносителей и побудив Финляндию и Швецию добиваться членства в НАТО.

Запад ввел беспрецедентный пакет санкций в отношении России, ее крупнейших корпораций, ее деловой и политической элиты в ответ на вторжение Москвы в Украину.

В знак поддержки лидеры ЕС на этой неделе одобрили официальную кандидатуру Украины на вступление в блок — решение, которое Россия заявила в пятницу, равносильно «порабощению» ЕС соседних стран. Читать далее

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Об этом сообщает агентство Reuters. письмо Майкла Берри; Монтаж Сэма Холмса, Эдвины Гиббс и Дэвида Кларка

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