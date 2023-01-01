Украину, пораженную новыми российскими ракетами, ждет мрачный новый год

2023 год начался в воскресенье для украинцев мрачно, с новыми сиренами и новыми ракетными обстрелами на их территории, поскольку число погибших в результате массированной атаки России в канун Нового года по всей стране возросло как минимум до трех человек.

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ночных бомбардировок, которые опустошили районы южного города Херсона, погиб один человек, еще один получил ранения, а в детской больнице выбиты сотни окон.

Между тем, мэр города Александр Симчишин сообщил, что 22-летняя женщина, пострадавшая в результате ракетного обстрела на востоке Хмельницкого, скончалась от полученных травм.

В субботу и в течение ночи в Киеве и других регионах Украины прогремело несколько взрывов, в результате которых десятки человек получили ранения, что свидетельствует об ускорении темпов российских атак. Украинские официальные лица утверждают, что Россия теперь преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, стремясь создать атмосферу страха и подорвать боевой дух.

Взрывы произошли всего через 36 часов после того, как в четверг Россия обстреляла объекты энергетической инфраструктуры необычайно быстрыми темпами, что обеспокоило украинских чиновников.

Первая леди Елена Зеленская выразила возмущение тем, что такие массированные ракетные обстрелы могут быть совершены накануне празднования Нового года.

«Уничтожение чужих жизней — отвратительная привычка наших соседей», — сказала она.

В субботу в Киеве фотограф Associated Press на месте взрывов увидел тело женщины, рядом стояли ее муж и сын. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадали две школы, в том числе детский сад.

Некоторые украинцы преодолели опасность вернуться в страну для воссоединения семьи на праздники.

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и была автоматически создана из синдицированного канала.)