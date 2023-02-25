Украинцы вспоминают годовщину российского вторжения | Новости, спорт, вакансии

КИЕВ, Украина (AP) — Годовщина вторжения России в Украину стала печальным днем ​​для многих из 43 миллионов жителей страны. Украинцы поговорили с Associated Press в пятницу. Они назвали эту годовщину ужасной и вдохновляющей, потому что Украина не оправдала ожиданий, что она может быстро пасть перед вторгшимися российскими войсками.

КИЕВ, Украина (AP) Пятница, годовщина вторжения России в Украину, стала печальным днем ​​для многих из 43-миллионного населения страны. Вот подборка того, что некоторые из них сказали:

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«Я могу подытожить прошедший год тремя словами: страх, любовь, надежда». — Александр Граник, директор школы в Харькове, втором по величине городе Украины.

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«Для меня это ужасная боль и день, когда я не хочу возвращаться в свои мысли или пересматривать фотографии или видео. Очень тяжелый день». — Дарья Горда, 25 лет, которая не видела свою семью в оккупированной Россией Новой Каховке с тех пор, как 24 февраля 2022 года российские войска вошли в пределы Украины.

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«Этот день стал для меня символом того, что мы пережили целый год и будем жить дальше». — Татьяна Климкова, уроженка Киева, у которой на сумочке сине-желтая украинская полоска.

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«Победа за нами, молодежь будет жить». — 62-летняя Нелия Замостьян присутствовала на панихиде в церкви в Поше, городе под Киевом, который стал одним из первых символов русских зверств.

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«Мы стоим ровно год. И до сих пор знаем: за каждое завтра стоит бороться». Президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мы отмечаем не год войны, а год стойкости, человечности и спасения. Год единой Украины, которая изменила мир». Первая леди Украины Елена Зеленская.

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«Украина вступает в новый период, с новой миссией — побеждать» Министр обороны Украины Алексей Резников.

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«Трудно не представить, что отныне нас отделяет больше года от нашей нормальной жизни». Украинская писательница Виктория Амелина.

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