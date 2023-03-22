Отремонтированные Т-62 в ожидании отправки на Украинский фронт. через социальные сети

Дважды за три дня в этом месяце аналитики, усердно работающие над подсчетом каждого поддающегося проверке уничтожения или захвата российского танка или боевой машины, среди потерь России насчитали как минимум по одному танку каждого поколения техники, относящегося к началу 1960-х годов.

на обоих 19 марта И 21Аналитики блога Oryx выявили как минимум один эсминец Т-62, Т-72, ​​Т-80 и Т-90. Т-62 — самый старый российский танк в войне на Украине. Т-90 самый новый.

Тот факт, что украинцы подбили как новейшие, так и самые старые российские танки, подчеркивает ветхость арсенала Кремля. Русские врываются в Украину на каждом танке, который попадется им в руки, а украинцы уничтожают их так быстро, как только могут.

Российские военные и их союзники-сепаратисты и наемники расширили свою войну на Украину в феврале 2022 года, используя более тысячи передовых танков, большинство из которых представляют собой достаточно современные Т-80У, БВ, Т-72Б3 и Т-90М.

На бумаге танки представляли собой могучую силу. Но русские использовали их небрежно, в прямых и опасных атаках с очень небольшим количеством прикрывающей пехоты и хрупкой тыловой поддержкой. Украинцы обстреляли их ракетами с плеча, артиллерией, минами, беспилотниками и благословили своими скорострельными танками Т-64.

После 13 месяцев ожесточенных боев украинская армия уничтожила или захватила около 1900 российских и сепаратистских танков. С ростом потерь русские бросились искать альтернативу. Единственный завод в России, производящий новые корпуса танков — Уралвагонзавод в Свердловской области — изо всех сил пытался получить современные цифровые прицелы «Сосна-У», необходимые для сборки новых Т-90М и Т-72Б3 в соответствии с лучшими стандартами. Производство на Уралвагонзаводе, похоже, превышает несколько новых танков в месяц.

Чтобы преодолеть разрыв между спросом и предложением, Уралвагонзавод и другой производитель танков — Омсктрансмаш в Сибири — отремонтировали сотни очень старых танков, снятых русскими с длительного открытого хранения: ранние Т-80Б, Т-72Б и даже Т-62М. и MV, которые были отремонтированы.Он был построен в 1960-х годах и последний раз обновлялся в 1980-х годах.

Т-62 настолько устарели, что им не хватает нововведений любой новой советской или российской конструкции танка: экипаж из трех человек с автоматом заряжания вместо заряжающего и 125-мм орудие вместо более ранней 115-мм пушки.

Единственными крупными модернизациями этих старых танков до того, как войска РЖД отправят их на фронт, являются новые радиостанции, несколько дополнительных листов реактивной брони и, в некоторых случаях, аналоговые прицелы 1ПН96МТ-02, которые, хотя и были недавно изготовлены, но, к сожалению, устарели. Западные стандарты.

Трудно сказать, сколько ремонтопригодных танков осталось в боевом резерве России. Может быть, всего несколько тысяч. Большинство из них могут быть 50-летними Т-72 и 60-летними Т-62.

Недавние потери отражают увеличение доли устаревающих танков в передовом арсенале России. Украинцы могут подбить свои стареющие Т-62 в тот же день, когда они сбивают свои новые Т-90М, потому что старые танки встречаются на линии фронта так же часто, как и новые.