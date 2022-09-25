Украинцы в Северной Каролине ответили на российскую военную мобилизацию

МИТИНГ, Северная Каролина. Впервые со времен Второй мировой войны президент России Владимир Путин призвал к частичной военной мобилизации дополнительных 300 000 военнослужащих.

Что тебе нужно знать На этой неделе президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации 300 000 солдат для продолжения боевых действий в Украине.

Профессор политологии Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Грэм Робертсон Он говорит, что это признак того, что для Украины в войне произошел перелом

Украинцы в Каролине Собраны средства на медикаменты, оборудование для очистки воды и ремонтные работы в Украине

Многие интерпретируют этот шаг как положительный знак для Украины после крупных побед страны в восстановлении многих территорий, обойденных российским вторжением.

«За последние две недели ситуация резко изменилась, — сказал Грэм Робертсон, профессор политологии Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

«Заявление Путина сигнализирует об изменении стратегии России: от продолжительной захватнической войны к войне, в которой они попытаются защитить земли, которые они уже оккупировали и украли», — сказал Робертсон.

Изменение стратегии вызвало реакцию во всем мире, в том числе со стороны украинцев, проживающих в Северной Каролине, таких как Олина Бейтс.

«Безумно думать, что захват 300 000 необученных мужчин и юношей и бросок их на поле боя может что-то изменить. [for] «Россия, за исключением возможности отправить их на смерть», — сказал Бейтс.

Бейтс переехал в Соединенные Штаты, чтобы поступить в колледж в 1993 году, и сегодня он гордится тем, что является американцем украинского происхождения. Ее родители и семья все еще находятся в Украине.

Восемь лет назад Бейтс основал группу Украинцы в Каролине. Сегодня они собирают деньги и отправляют припасы домой.

«Мы смогли помочь с приобретением медицинских автомобилей и помочь украинским врачам. Мы отправили много спасательных средств и медикаментов. И то, и другое было куплено на ваши пожертвования и передано нам местными медучреждениями.

Группа также собрала деньги на покупку системы очистки воды для города Николаева на юге Украины, после того как российские бомбы повредили его систему водоснабжения.

Сегодня они сосредоточены на сборе средств, чтобы помочь украинским парамедикам построить крошечные модульные дома, чтобы обеспечить места для отдыха между курсами в зоне боевых действий.

«Мы делаем все, от кормления украинских беженцев в Украине до помощи семьям украинских беженцев здесь, в Треугольнике, и по всей Каролине», — сказал Бейтс. Сейчас у нас здесь около 70 семей украинских беженцев. Им нужен дом, им нужна работа, им нужна помощь. Поэтому мы стараемся сделать все возможное с нашими очень небольшими усилиями, но стараемся внести свой вклад как можно лучше».

С момента российского вторжения 24 февраля война в Украине превысила 212 дней.

Робертсон говорит, что война в Соединенных Штатах будет продолжаться из-за инфляции, повышения цен на энергоносители и влияния на цепочку поставок.