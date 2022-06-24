Украинцы готовятся уйти из осажденного Северодонецка, а русские продвигаются медленно

Кандидатство Украины в ЕС усилит Европу — Зеленский

Украинские силовики заняли новые позиции в Северодонецке

Россия бомбит цели за рекой Донбасс

Война отмечает четыре месяца с момента вторжения

Киев (Рейтер) — Украина в пятницу сигнализировала о выводе своих войск из города Северодонецк, который пережил несколько недель ожесточенных боев, что станет серьезной неудачей в ее борьбе за победу над российскими войсками.

Губернатор провинции Серхи Гедаи сказал, что находящиеся в городе войска уже получили приказ о перемещении в новые места, но он не уточнил, сделали ли они это уже и куда именно они направятся.

«Оставаться на разгромленных позициях несколько месяцев только для того, чтобы там оставаться, не имеет смысла», — заявил Гайдай украинскому телевидению.

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Он сказал, что войска «должны уйти».

Гайдай говорил в день, когда исполнилось четыре месяца с тех пор, как президент России Владимир Путин перебросил через границу десятки тысяч военнослужащих, спровоцировав конфликт, который до сих пор унес жизни тысяч комбатантов и мирных жителей, выселил несколько миллионов человек и стал свидетелем разрушения украинских городов. артиллерией Налеты российской авиации.

Война также спровоцировала глобальный энергетический и продовольственный кризис.

Одни из самых ожесточенных сражений войны разразились в Северодонецке, где в течение месяца бушевали уличные бои, пока Россия едва не получила контроль над большей территорией.

Битва необходима России для установления контроля над последним оставшимся участком украинской территории в Луганской области, которая вместе с Донецком составляет Донбасс, промышленный центр Украины.

Падение Северодонецка оставило в руках украинцев только Лисичанск — город-побратим на западном берегу реки Северодонецк.

Тактика русских, поскольку их войскам не удалось взять столицу Киев, на ранних этапах войны включала ожесточенные бомбардировки городов и поселков с последующими атаками сухопутных войск.

Аналитики говорят, что российские войска несут большие потери и сталкиваются с проблемами в командовании, снабжении и моральном духе. Однако они сокрушают украинское сопротивление и наращивают успехи на востоке и юге.

В пятницу Генштаб Украины заявил, что русские вели огонь из танков, минометов, артиллерии и авиации, а также наносили авиаудары по Лищанску, Северодонецку и соседним городам. Рейтер не смог сразу проверить сообщения.

Поддержка ЕС

Несмотря на трудности, с которыми Украина столкнулась на поле боя, она укрепилась при поддержке Запада. Европейские лидеры в четверг утвердили официальную кандидатуру Украины на вступление в Европейский Союз.

Хотя путь к полноправному членству занял бы годы, этот шаг поднял моральный дух украинцев и разозлил бы Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам Европейского Союза в Брюсселе в четверг, что их решение принять кандидатуру Киева было одним из самых важных для Украины с момента ее отделения от Советского Союза 31 год назад.

«Но это решение было принято не только в интересах Украины», — сказал он. «Это самый большой шаг к укреплению Европы, который можно было бы сделать сейчас… когда война с Россией проверит нашу способность сохранять свободу и единство».

Москва начала так называемую «специальную военную операцию» 24 февраля, заявив, что хочет обеспечить безопасность на своих границах. Киев и Запад заявляют, что Путин начал неспровоцированное вторжение, чтобы захватить украинскую территорию и вернуть страну в лоно Москвы.

Контроль России над рекой Донбасс позволит ей соединиться с уже оккупированным полуостровом Крым на юге, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году.

В Генштабе России заявили, что российские силы препятствуют военно-морским коммуникациям Украины в северо-западной части Черного моря и стремятся возобновить наступление в Николаевской области.

Николаев, речной порт и центр судостроения у Черного моря, был оплотом против попыток России направиться на запад к главному портовому городу Одессе на Украине.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Написано Майклом Перри и Ангусом МакСваном; Под редакцией Химани Саркара и Уильяма Маклина.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.