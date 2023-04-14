Украинцы заявили, что отступают в Бахмуте, поскольку Москва начала новый натиск

В Британии говорят, что российские наемники хорошо сотрудничают

Украинские власти заявляют, что Россия отвлекает свои силы в Бахмут

Захват города станет первым крупным достижением Москвы за восемь месяцев.

Украина готовится к контрнаступлению

РЯДОМ С Пахмутом, Украина (Рейтер) — В пятницу Великобритания заявила, что украинские войска были вынуждены отступить из некоторых частей Пахмута перед лицом возобновления российского наступления на разрушенный в результате сражений город, поскольку Москва настаивала на победе перед Украиной. Ожидайте контратаки.

Украинские официальные лица заявляют, что Россия выводит свои силы с других участков фронта, чтобы начать крупное наступление на Бахмут, который Москва пытается захватить в течение девяти месяцев, чтобы возобновить полномасштабное вторжение, которое она начала более года назад.

Западные страны в прошлом указывали на соперничество между Министерством обороны России и крупным наемным отрядом Вагнера как на главную слабость России.

«Россия возобновила наступление на город Бахмут Донецкой области, где силы Министерства обороны России и группы Вагнера улучшили взаимодействие», — говорится в ежедневном брифинге британских военных.

«Украинские силы столкнулись с серьезными проблемами в снабжении, но они провели организованный отход с позиций, которые были вынуждены сдать», — говорится в сообщении.

Под Бахмутом солдаты украинской артиллерийской части заряжали гаубичные снаряды советских времен и стреляли в сторону линии фронта, где, по их словам, Россия сосредоточила свои пехотинцы.

«Наша цель на этом направлении — в основном пехота, — сказал Дмитрий, 44-летний командир артиллерийской части. — В Российской Федерации высокая концентрация человеческого фактора». Прозвучала канонада, когда подразделение выпустило три снаряда, первый для определения дальности, а второй для установки цели.

«Третий подходит к концу. Скорее всего, я надеюсь, ходячие, которых они заметили, уничтожены».

Главная цель

Бахмут, где до войны проживало около 70 000 человек, был главной целью России в интенсивном зимнем наступлении, которое до сих пор не принесло особых результатов, несмотря на то, что бои наземной пехоты не проводились в Европе со времен Второй мировой войны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российское командование перебросило силы в Бахмут из других регионов.

«Враг использует свои самые профессиональные подразделения и прибегает к большому количеству артиллерии и авиации», — написала она в приложении для обмена сообщениями Telegram.

[1/2] Украинская артиллерия ведет огонь по линии фронта во время ожесточенных боев под Бахмутом, Украина, 13 апреля 2023 г. REUTERS/Kay Faffenbach

«Ежедневно в Бахмуте противник проводит от 40 до 50 штурмовых операций и 500 кругов бомбометания», — добавил он.

В британской сводке говорится, что украинцы по-прежнему удерживают западные районы города, но за последние 48 часов подверглись особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской артиллерии.

Она добавила, что отряды наемников Вагнера сейчас концентрируются на наступлении в центре Бахмута, а российские десантники помогают им в атаках на флангах города.

Аналитический центр Институт изучения войны заявил, что кадры с географической привязкой указывают на то, что накануне российские войска продвинулись на запад в центральную часть Бахмута и совершили «незначительное продвижение» к югу и юго-западу от города.

Захват города станет первой крупной победой России за восемь месяцев. Москва заявляет, что это откроет путь к захвату большей территории в восточном Донбассе Украины, главной цели войны.

После крупных украинских прорывов во второй половине 2022 года линия фронта практически не отступала за последние пять месяцев, несмотря на массированное наступление России.

«Читайте наших детей»

Москва получила выгоду от сотен тысяч новобранцев-резервистов и тысяч каторжников, завербованных в качестве наемников из тюрем. Между тем, Киев в основном придерживался обороны своих рубежей, ожидая прибытия новых западных вооружений для контрнаступления, которое ожидается в ближайшие месяцы.

«Готовим наших ребят», — заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении поздно вечером в четверг. «Мы с нетерпением ждем поставки оружия, обещанного нашими партнерами. Мы максимально приближаем победу».

Казалось, что Украина оставит Бахмут в конце февраля, но в марте объявила, что будет сражаться там, заявив, что стоит защищать почти разрушенный город из-за потерь, которые она несет, когда русские пытаются его штурмовать.

Обе стороны говорят, что несут тяжелые потери. В просочившихся документах американской разведки на прошлой неделе говорилось, что Россия потеряла от 35 500 до 43 000 солдат, а Украина потеряла от 15 500 до 17 500 солдат, или от трети до половины этого числа.

Тысячи, а возможно, и десятки тысяч украинских мирных жителей также были убиты по всей стране с тех пор, как Россия начала свое вторжение в феврале прошлого года. Москва утверждает, что война необходима для защиты России от угрозы безопасности. Киев и Запад называют это неспровоцированной войной за завоевание независимой страны.

Автор Питер Граф. Монтаж Филиппы Флетчер

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.