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Украинцы остаются непоколебимыми, поскольку российские бомбардировки усиливаются

18 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Когда неделю назад интенсивные и скоординированные российские бомбардировки потрясли города и поселки по всей Украине, чтобы начать новую фазу войны Кремля, один удар оставил огромную воронку на детской площадке в Киеве и открыл центральный перекресток.

На следующий день движение по свежевымощенной дороге возобновилось, и жизнь в столице вернулась в нормальное русло. Ответом на новую волну русских атак было возвращение к работе, прогулка под теплым осенним солнцем и наклонение к последнему урожаю с летних огородов.

Похожая сцена развернулась в тот день в Днепре в центре Украины, когда городские рабочие за ночь ремонтировали дорогу после того, как она была разрушена бомбежкой в ​​результате скоординированной атаки.

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