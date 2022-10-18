Украинцы остаются непоколебимыми, поскольку российские бомбардировки усиливаются

Когда неделю назад интенсивные и скоординированные российские бомбардировки потрясли города и поселки по всей Украине, чтобы начать новую фазу войны Кремля, один удар оставил огромную воронку на детской площадке в Киеве и открыл центральный перекресток.

На следующий день движение по свежевымощенной дороге возобновилось, и жизнь в столице вернулась в нормальное русло. Ответом на новую волну русских атак было возвращение к работе, прогулка под теплым осенним солнцем и наклонение к последнему урожаю с летних огородов.

Похожая сцена развернулась в тот день в Днепре в центре Украины, когда городские рабочие за ночь ремонтировали дорогу после того, как она была разрушена бомбежкой в ​​результате скоординированной атаки.

«Работали всю ночь, ломая зубы», — написал мэр Днепра Борис Филатов в Facebook на следующий день после теракта 10 октября. В пост включены фотографии до и после забастовки и сделанного ремонта.

Мы восстановим и восстановим все. Но наша ненависть будет жить веками.

Стойкость украинцев в 8-месячной войне остается непоколебимой, несмотря на растущие нападения, которые рассматриваются как месть президенту России Владимиру Путину за взрыв, разрушивший построенный Москвой мост, ведущий к аннексированному Кремлем полуострову Крым. 8 октября.

Двумя днями позже российские ракеты и иранские беспилотники нанесли удар по меньшей мере 10 районам по всей стране, нанеся удары по критически важной инфраструктуре, такой как электростанции и водоочистные сооружения в крупных городских центрах. Шквал снарядов оставил 19 погибших и более 100 раненых в результате самых смертоносных обстрелов с первых дней после начала российского вторжения 24 февраля.

В понедельник дроны-смертники, начиненные взрывчаткой, нанесли удар по городу Киеву, подожгли здания и вынудили жителей бежать в поисках убежища. Вскоре жизнь в городе возобновилась, хотя через несколько часов снова завыли сирены, а станции метро наполнились встревоженными и спокойными жителями.

Удары были усиленной версией того, что было изменением в российской тактике, направленным на то, чтобы усложнить жизнь украинцам, особенно тем, кто находится далеко от линии фронта.

Но чем больше Кремль угрожает сделать наступающую зиму невыносимой, тем больше кажется, что украинцы едины в своем намерении победить Путина.

Правительство Украины призывает к общенациональному сокращению энергопотребления, а в некоторых регионах вводит отключения электроэнергии при проведении ремонтных работ на поврежденных электростанциях и объектах.

Государственная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что 15 октября жители Киевской области снизили среднесуточное потребление электроэнергии на 7%, что позволило коммунальщикам избежать вынужденных отключений электроэнергии.

«Это прямое следствие того, что украинцы намеренно ограничивали использование электроприборов в вечерние часы», — говорится в сообщении компании в Facebook в воскресенье.

Данило, студент из Киева, сказал, что сократил потребление электроэнергии дома, «потому что мы понимаем, что это способ защитить себя от полной потери».

«Сейчас есть тенденция работать на общую победу», — добавил Данило, отказавшийся назвать свою фамилию.

Аналогичную устойчивость можно увидеть и в разрухе и руинах вдоль линии фронта на востоке и юге Украины.

После ухода из восточных регионов, таких как Харьков, Россия почти каждую ночь концентрировала свои удары на Запорожье, Николаеве и близлежащих городах, поскольку украинская контратака стабильно набирала обороты на частично оккупированном южном фланге.

Из всех областей Украины, которые дорого заплатили за войну, Салтовский район на северо-восточной окраине Харькова, второго по величине города страны, несет на себе одни из самых больших тягот.

В жилых домах этого района когда-то проживала около трети 1,4 миллиона жителей Харькова. Но когда российские войска начали вторжение, они штурмовали район до самой окраины и обстреляли его ракетами и артиллерией. Десятки убитых.

Салтовка, особенно ее северные районы, подвергалась бомбардировкам в течение нескольких месяцев, пока не осталось ни одного здания без значительных повреждений, в результате чего большие участки территории стали практически непригодными для проживания. Десятки тысяч были вынуждены бежать.

Те, кто остался, теперь бродят, как призраки, среди обугленных скелетов того, что когда-то было одним из крупнейших жилых районов Украины. Несмотря на то, что они потеряли, многие говорят, что не хотят торговаться с Россией, чтобы прекратить боевые действия.

«Без победы нет Украины», — сказал Григорий Иванович, восстанавливая кирпичную стену на своем балконе, разрушенную российской ракетой, вместе с передней половиной своей гостиной. «Золотой середины нет, только украинская победа».

Однако сохранить эту решимость еще труднее тем, кто потерял близких на войне.

Любовь Мамедова, чей сын погиб в этом месяце в результате взрыва российской мины, сказала, что с рвением записалась воевать в начале войны, будучи уверенной, что Украина победит захватчиков.

Между приступами слез г-жа Мамедова сказала, что Украина должна продолжать защищать ее свободу, что, по ее словам, было важно для ее сына.

Она сказала: «Мы будем драться». «Он всегда говорил: «Победа за нами».

Хотя многие украинцы по-прежнему непоколебимы в своей решимости изгнать Россию военным путем, некоторые считают, что необходимо искать политическое решение, чтобы положить конец кровопролитию.

Олег Поставничий наполняет бутылки водой из общественного крана во дворе возле своего дома на Салтовке, где он живет с начала войны, несмотря на то, что его квартира сильно пострадала.

Г-н Поставничий сказал, что для прекращения насилия необходимо дипломатическое решение, а не уступка каких-либо украинских территорий.

Нам нужно найти золотую середину, потому что ни один из них [the Russians] И мы не хотим этой войны. Простые люди не должны страдать… но мы не можем отдать им наши земли. Это наши земли. Они были захвачены не только нашими прадедами, но и нашими прадедами».

Об этой истории сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Джастин Спайк сообщил из Харькова, Украина.