Столкнувшись с расколом среди православных верующих в Украине, глава верной Киеву церкви в субботу впервые произнес рождественскую проповедь в историческом монастыре страны. Месса подчеркнула глубокий раскол отдельной московской церкви, традиционно совершаемой на святом месте.

Церковь, которую считают лояльной Кремлю, обвиняют в поддержке российских войск, оккупирующих страну, а в последние недели украинские службы безопасности начали совершать рейды в монастырях, преследовать священнослужителей и арестовывать священников за государственную измену.

Служба представляла собой одностороннее 36-часовое прекращение огня, объявленное Россией — и никогда не признаваемое Украиной — Не удалось действовать Во время православного Рождества. По данным украинского правительства, по меньшей мере трое мирных жителей были убиты и еще несколько получили ранения в результате обстрелов в пятницу.