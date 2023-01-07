Украинцы отмечают православное Рождество на святом месте, давно связанном с Москвой

Столкнувшись с расколом среди православных верующих в Украине, глава верной Киеву церкви в субботу впервые произнес рождественскую проповедь в историческом монастыре страны. Месса подчеркнула глубокий раскол отдельной московской церкви, традиционно совершаемой на святом месте.
Церковь, которую считают лояльной Кремлю, обвиняют в поддержке российских войск, оккупирующих страну, а в последние недели украинские службы безопасности начали совершать рейды в монастырях, преследовать священнослужителей и арестовывать священников за государственную измену.
Служба представляла собой одностороннее 36-часовое прекращение огня, объявленное Россией — и никогда не признаваемое Украиной — Не удалось действовать Во время православного Рождества. По данным украинского правительства, по меньшей мере трое мирных жителей были убиты и еще несколько получили ранения в результате обстрелов в пятницу.
Посетители рождественской службы в Киевской Бечерской Лавре подверглись усиленным проверкам службы безопасности. Перед входом на территорию кампуса люди должны предъявить паспорта и пройти металлоискатели и сканеры сумок. На обрыве над Днепром находятся тысячелетние катакомбы с мощами святых, которые для русских и украинцев считаются колыбелью православия.
Проповедь произнес митрополит Епифаний, киевский глава Православной церкви Украины. Территория Бехерской Лавры принадлежит правительству Украины, которое разрешило церкви, возглавляемой Киевом, проводить службы в соборе, а не церкви, возглавляемой Москвой.
После российского вторжения статус руководимой Москвой Православной церкви на Украине снизился, и конфликт Это вызвало глубокое недоверие к Русской Православной Церкви., которая долгое время была доминирующей духовной силой. С начала войны ведутся споры о том, следует ли вообще запретить возглавляемой Москвой церкви въезд в Украину, и многие церкви перешли на сторону патриарха, возглавляемого Киевом.
Отдельная и независимая восточно-православная ветвь Украины была возрождена после обретения страной независимости с распадом Советского Союза в 1991 году. В то же время другая ветвь православия на Украине оставалась лояльной Москве. В 2019 году Константинопольский патриарх — высший авторитет восточного православия — предоставил юридическое признание независимой церкви Украины, что возмутило российских лидеров.
Символизм богослужения в первую субботу православного Рождества в Печерской Лавре, проводимого возглавляемой Украиной церковью, нашел отклик у многих в Киеве. Православные церкви используют юлианский календарь, а не новый григорианский календарь, и празднуют Рождество 7 января.
Перед началом церемонии молящиеся в Золотом зале спонтанно запели колядки, украинский язык эхом разнесся по всей церкви. Несколько ветеранов приняли участие в богослужении, стоя посреди большой толпы, собравшейся под богато украшенным золотым балдахином внутри купольного здания.
В России также проходят православные празднования Рождества. Президент Владимир В. Путин посетил ночную рождественскую службу в Благовещенском соборе Кремля и в субботу утром передал россиянам рождественское послание, отметив роль церкви в «поддержке участников специальной военной операции».
Мистер сказал прекратить боевые действия с полудня пятницы до полуночи субботы. По мнению аналитиков, заявление Путина, которого, судя по всему, не произошло, было оформлено его сторонниками как попытка почтить православную веру в праздник. Российский лидер укрепляет свой имидж защитника веры.
На украинской линии фронта Нет никаких признаков прекращения огня 36-часовое окно началось в пятницу. Анализ безопасности показал, что в восточноукраинском городе Пакмут, где за последние недели произошли одни из самых ожесточенных боев, боевые действия не ослабевают. Боевая ситуация остался неизменным. По данным главы облгосадминистрации и украинской прокуратуры, в ночь с пятницы на субботу в результате обстрелов жилых кварталов погибли двое мирных жителей и 13 получили ранения.
Украинская сторона, которая никогда не заявляла, что будет соблюдать режим прекращения огня, похоже, не сдается. В субботу назначенный Россией губернатор крымского города Севастополь заявил, что украинский беспилотник был сбит рано утром в субботу после очевидной попытки атаковать порт, в котором находится российская военно-морская база на Черном море. Украина вообще не подтверждает попытки нанести удар по оккупированному Крыму.
Но в киевском монастыре в субботу боевые действия на линии фронта в Украине были далеки от сознания многих, поскольку они сосредоточились на важности церковной службы.
22-летний Назар Папюко пришел с женой Викторией Папюко, 21 год. Хотя пара сказала, что не считает себя особенно религиозной, они чувствовали, что для них важно участвовать в моменте, имеющем культурное значение.
«Для нас это большой праздник», — сказал он. — сказал Бабиуго. «Но этот момент действительно великий день для всех украинцев».
59-летняя Алина Хише из Киевской области стояла в начале очереди на вход в святыню после того, как вышла из дома около 5 утра со своим внуком Назаром Пселинским, 13 лет.
«Мы видим, как наше украинское наследие возвращается к нам», — сказал он. «Это было очень важное событие».
Александра Миколишин Отчет предоставлен из Киева.
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