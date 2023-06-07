Украинцы отчаянно пытаются спастись от наводнения после обрушения плотин, поскольку над головой раздается эхо артиллерийских обстрелов.

В то время как в воздухе разносится эхо бомбардировок войны России на Украине, эвакуированные отправляются на военных грузовиках или плотах, чтобы спастись от поднимающихся паводковых вод из-за прорыва плотины на Днепре.

ХЕРСОН, Украина. В то время как в воздухе эхом отдавались бомбардировки войны России с Украиной, десятки эвакуированных отправились на остров в Днепре на крышах военных грузовиков или на плотах, чтобы спастись от поднимающихся паводковых вод, вызванных прорывом плотины вверх по течению. .

Нервирующий лай оставленных собак только добавил настроения тем, кого уводили в безопасное место. Женщина на плоту держит голову отчаявшейся дочери. Припаркованный военный грузовик, застрявший в набухшей воде, поднял уровень паники, поскольку команды Красного Креста пытались организовать организованную эвакуацию.

Никто не знал, насколько высокий уровень воды потечет через большую дыру в Каховской плотине, уйдут ли люди или домашние животные живыми.

Поспешная эвакуация на лодках и военных грузовиках с островного района недалеко от южного украинского города Херсона во вторник свидетельствует о недавнем человеческом опустошении, вызванном войной России в Украине.

Украинские власти обвинили российские силы в преднамеренном разрушении плотины. Российские власти обвинили в этом недавние военные удары Украины.

«Русские наткнулись на плотину и не подумали о последствиях», — сказал Александр Сокерин, бежавший из дома с семьей после того, как он был полностью затоплен. «Их нельзя прощать».

Официальные лица с обеих сторон заявили, что массовый прорыв дамбы не привел к жертвам среди гражданского населения; Смысл быстрого побега состоял в том, чтобы сохранить его таким.

Район Джизре был одним из жилых районов, находящихся непосредственно на склоне трагедии во вторник, которая, по мнению экспертов, затянется на несколько дней, поскольку скопившаяся вода из Каховского водохранилища беспрепятственно дрейфует в сторону Черного моря.

На выяснение истинных убытков и убытков могут уйти дни.

Рано утром, до прихода паводковых вод, многие жители пытались держаться. Но по мере того, как вода хлынула по улицам, почти поднимаясь с крыш автобусных остановок или вторых этажей зданий, команды Национальной гвардии и аварийные бригады рассредоточились, чтобы найти застрявших людей.

Некоторые оказались под стропилами своих домов, когда уровень воды поднялся. На грузовиках было мало места, и попытка буксировать два плота за одним провалилась, когда оборвались веревки. Мужчина зарезал свою немецкую овчарку с крыши припаркованного на другом грузовике. Некоторые жители цеплялись друг за друга, чтобы не попасть в прилив.

По словам официальных лиц, около 22 000 человек живут в районах, подверженных риску затопления на подконтрольных России территориях на восточной стороне реки, а 16 000 человек живут в более опасных районах на подконтрольной Украине территории на западной стороне, таких как те, которые были эвакуированы во вторник.

По данным Организации Объединенных Наций, по меньшей мере 16 000 человек уже потеряли свои дома, и предпринимаются усилия по обеспечению пострадавших чистой водой, деньгами, юридической и эмоциональной поддержкой. Эвакуация на подконтрольной Украине стороне реки увозила людей в города, включая Николаев и Одессу на западе.

«В то время, когда города и села тонут в русле Днепра, человеческие и экологические издержки разрушения Каховской ГЭС представляют собой огромную гуманитарную катастрофу — и международное сообщество должно объединиться, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявила региональная Amnesty. Международный. Режиссер по Восточной Европе Мэри Стразерс.

«Нормы международного гуманитарного права специально защищают плотины из-за опасности, которую их разрушение представляет для гражданского населения», — сказала она.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что наводнения, вызванные прорывом плотины, как ожидается, будут иметь «серьезные и долгосрочные последствия для гуманитарной ситуации в регионе», такие как перемещение мин и взрывоопасных предметов в новые районы.

Херсон, который был освобожден украинскими войсками прошлой осенью, уже стал свидетелем одного из самых жестоких блицкригов России против Украины — предполагаемых изнасилований, произвольных убийств и насильственных исчезновений в течение нескольких месяцев российской оккупации.

Сегодня регулярно продолжаются обстрелы близлежащей линии фронта, граничащей с рекой.

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Авторы Associated Press Эдит М. Ледерер из ООН и Джейми Китон в Киеве, Украина.