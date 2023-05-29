Украинцы переоборудуют трофейные танки в БМП

Алжирские БМПТ-62. через военное наблюдение

Когда у российских вооруженных сил начали заканчиваться современные танки, всего через несколько месяцев после начала более масштабной войны на Украине, они вывели сотни Т-62 1960-х годов и развернули их вместе с резервными батальонами, сражающимися на юге Украины.

Эти устаревшие четырехместные танки с 115-мм орудиями и грубой оптикой, развёрнутые по частям паническими расчетами, никак не замедлили украинцев, когда они начали контрнаступление на юге в конце прошлого лета.

А вот 41-тонные танки оказались полезными… для украинцев. Они взорвали башни у некоторых из 50 или около того неповрежденных Т-62, которые они захватили, и использовали корпуса по крайней мере для двух новых типов машин.

Во-первых, новый тип спасательной бронемашины. И вот, новая машина поддержки. На изображении, распространенном в сети ранее в этом месяце, изображена одна из строящихся так называемых БМПТ-62.

БМПТ-62 сочетает в себе 33-тонное шасси Т-62 — с 580-сильным дизелем и 100-мм броней — с башней и 30-мм автоматической пушкой боевой машины БМП-2. Алжирская армия использует аналогичную БМПТ Т-62.

БМПТ-62 — это не просто удобство — украинские силы могут эффективно использовать захваченные Т-62 и лишние башни БМП-2. На самом деле он занимает особую нишу.

БМП-2 — боевая машина пехоты. При весе 16 тонн он достаточно легкий и слабозащищенный. Но то, что ему не хватает в защите, компенсируется размером. БМП-2 имеет экипаж из трех человек и место для группы из семи пехотинцев. Идея состоит в том, чтобы пехотный расчет втягивал пехоту в бой, высаживал ее, а затем поддерживал артиллерийским огнем.

Напротив, БМПТ-62 восстанавливает защиту, но уходит из космоса. Однако она может направить свою огневую мощь на пехоту. Я не могу Подвези их. Недаром российские военные, основной пользователь БМПТ, склонны размещать машины для ведения боя в городских районах, где защита важнее мобильности.

Есть и другие машины этого класса, в том числе БМПТ-72 на базе Т-72, ​​также известная как БМПТ «Терминатор». Российская армия направила на Украину все девять или десять своих бойцов и потеряла как минимум одного из них. Успех украинской БМПТ-62 зависит от того, как она используется.

БМПТ, как и любая бронетехника, лучше всего работает в команде, объединяющей танки, боевые машины и пехоту. Боевые машины защищают пехоту, те защищают танки, которые, в свою очередь, поддерживают пехоту и боевые машины. БМПТ добавляет еще одно звено в эту цепочку взаимной поддержки. Однако она одна уязвима для танковых атак противника И пехота противника.

То, что русские по-прежнему не практиковали общевойсковые боевые действия, является основной причиной того, что их стареющие Т-62 не имели шансов против более дисциплинированных украинских сил. При правильной поддержке БМПТ, которые украинцы сделали из злополучного Т-62, могли бы изменить ситуацию на поле боя.