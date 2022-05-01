Украинцы призывают спасти Мариуполь; Наступление России закрадывается — East Bay Times

Написано Мстиславом Черновым и Висицей Фиш

ХАРЬКОВ, Украина (АФП). В субботу украинские войска сражались с деревней за деревней, чтобы отразить наступление русских на востоке страны, в то время как Организация Объединенных Наций работала посредником в эвакуации мирных жителей из последнего опорного пункта обороны в руинах разбомбленного города. из портового города. Мариуполь.

По данным украинских официальных лиц, в городе остается около 100 000 мирных жителей, и еще 1000 живут под обширным сталелитейным заводом советских времен. Украина не сообщила, сколько истребителей также находилось на заводе, который является единственной частью Мариуполя, не оккупированной российскими войсками, но Россия назвала цифру около 2000 человек.

В субботу российские государственные СМИ сообщили, что 25 мирных жителей были эвакуированы с металлургических заводов «Азовстали», хотя от российского РИА «Новости» не было подтверждения того, что 19 взрослых и шестеро детей были доставлены, но больше не сообщалось. Детали.

Высокопоставленный чиновник полка «Азов», украинского подразделения, которое защищает завод, сказал, что 20 мирных жителей были эвакуированы во время прекращения огня, хотя неясно, имел ли он в виду ту же группу, о которой говорили российские новости.

«Это женщины и дети», — заявил Святослав Баламар в видео, размещенном на Telegram-канале полка. Он также призвал к эвакуации раненых: «Мы не знаем, почему их не увезли и их эвакуация на подконтрольную Украине территорию не обсуждается».

На фотографиях и видео с завода, которыми поделились с Ассошиэйтед Пресс две украинские женщины, заявившие, что их мужья были среди бойцов, отказавшихся сдаться, видны неизвестные мужчины с размазанными повязками; У других были открытые раны или ампутированы конечности.

Женщины, которые опознали своих мужей как бойцов полка «Азов» Национальной гвардии Украины, рассказали, что костяк медиков лечил по меньшей мере 600 раненых. Они сказали, что некоторые раны гнили от гангрены.

Мужчины в видео сказали, что они едят только один раз в день и делят не менее 1,5 литров (50 унций) воды в день между четырьмя людьми, и что запасы внутри осажденного объекта закончились.

Один из мужчин без рубашки, казалось, испытывал боль, когда описывал свои раны: два сломанных ребра, проколотое легкое и вывихнутая рука, которая «висела над телом».

«Хочу сказать всем, кто это видит: если вы не остановите это дело здесь, в Украине, он пойдет дальше, в Европу», — сказал он.

Ассошиэйтед Пресс не смогло независимо проверить дату и место съемки видео, которое, по словам женщин, было снято на прошлой неделе в лабиринте коридоров и бункеров под заводом.

Она призвала женщин эвакуировать украинских боевиков вместе с мирными жителями, предупредив, что в случае захвата их могут подвергнуть пыткам и казнить. «Жизни солдат также важны», — сказала Юлия Федосюк агентству Associated Press в Риме.

В своем ночном видеообращении в субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к русскому языку, чтобы призвать российские войска не воевать в Украине, заявив, что их генералы ожидают, что погибнут еще тысячи из них.

Президент обвинил Москву в вербовке новых солдат «без мотивации и малого боевого опыта», чтобы можно было вернуть в бой подразделения, уничтоженные в начале войны.

«Каждый российский солдат все еще может спасти свою жизнь», — сказал Зеленский. «Лучше вам выжить в России, чем умереть на нашей земле».

В других разработках:

— Заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил в телеобращении, что российские силы конфисковали сотни тысяч тонн зерна на подконтрольных им территориях. Украина является крупным производителем зерна, и вторжение привело к росту мировых цен и вызвало опасения по поводу его нехватки.

— Украинские военные заявили, что российская ракетная атака разрушила взлетно-посадочную полосу аэропорта в Одессе, третьем по численности населения городе Украины и крупном порту на Черном море.

— Тела трех мужчин были найдены закопанными в лесу недалеко от киевского пригорода Буча, сообщил командир Киевской областной милиции. А Андрей Небитов написал в Facebook, что мужчин, чьи тела были обнаружены в пятницу, пытали, прежде чем выстрелить в голову. Украинские официальные лица заявили, что вывод российских войск привел к массовым убийствам мирных жителей Бучи.

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью, что российские и украинские переговорщики общаются «почти каждый день». Однако он сказал официальному китайскому информационному агентству Синьхуа: «Прогресс был непростым».

— Два автобуса отправлены для эвакуации жителей из восточного города Попасная, два автобуса сбиты, связь с организаторами потеряна, мэр Николай Ханатов заявил: «Мы знаем, что (автобусы) прибыли в город и попали под обстрел. от вражеского диверсанта и разведгруппы».

Получить полную картину происходящего на востоке Украины боя было сложно, потому что авиаудары и артиллерийские обстрелы делали передвижение журналистов очень опасным. Кроме того, и Украина, и поддерживаемые Москвой повстанцы ввели строгие ограничения на освещение из зоны боевых действий.

Но западные военные аналитики отмечают, что наступление в районе Донбасса, куда входит и Мариуполь, шло гораздо медленнее, чем планировалось. Пока кажется, что российские силы и сепаратисты добились лишь незначительных успехов за месяц с тех пор, как Москва заявила, что сосредоточит свою военную мощь на востоке.

Численно военнослужащие России значительно превосходят рабочую силу в Украине. За несколько дней до войны, по оценкам западной разведки, Россия дислоцировала у границы до 190 000 солдат. Численность постоянных вооруженных сил Украины составляет около 200 000 человек, рассредоточенных по всей стране.

Однако отчасти из-за жесткости украинского сопротивления США считают, что русские «по крайней мере на несколько дней отстают от того, чего они хотят», поскольку они пытаются окружить украинские силы на востоке, сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США. На условиях анонимности для обсуждения оценки военных США.

Имея в резерве большое количество огневой мощи, русское наступление все еще может усилиться и обойти украинцев. Всего в российской армии на действительной службе находится около 900 тысяч человек. Россия также обладает гораздо большей воздушной и морской мощью.

С начала войны в Украину поступили сотни миллионов долларов военной помощи, но огромные склады оружия России означают, что потребности Украины практически неисчерпаемы.

Чиновники Мариуполя сообщили о серьезной нехватке еды, воды и лекарств. Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сказал, что всемирная организация ведет переговоры с властями Москвы и Киева, но не может предоставить подробности о продолжающихся усилиях по эвакуации «из-за сложности и текучести операции».

«В настоящее время ведутся переговоры на высоком уровне со всеми правительствами, Россией и Украиной, чтобы убедиться, что вы можете спасти мирных жителей и поддержать эвакуацию мирных жителей с завода», — сказал Абреу Associated Press. Он не подтвердил, что видео, размещенное в социальных сетях, якобы показывает транспортные средства с опознавательными знаками ООН в Мариуполе.

Украина обвинила в неудаче нескольких предыдущих попыток эвакуации продолжающиеся российские бомбардировки.

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Журналисты Ассошиэйтед Пресс Джон Гэмбрел и Юрас Карманау во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Джессика Фиш в Славянске, Лолита С. Балдур в Вашингтоне, Триша Томпсон в Риме и сотрудники AP по всему миру.

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