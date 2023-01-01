Украинцы радуются Новому году, когда российские беспилотники взлетают с неба

Россия встречает Новый год беспилотниками и ракетами

Путин и Зеленский выступили с противоречивыми речами

Украинские фронтовики размышляют о конфликте

КИЕВ/ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ ФРОНТА, УКРАИНА, 1 ЯНВАРЯ (Рейтер) — Украинцы аплодировали со своих балконов, когда российские ракеты и беспилотники бомбили с неба в ранние часы 2023 года, как Москва увидела в новом году, атакуя мирных жителей. Мишени по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье вечером, что украинские силы сбили 45 беспилотников иранского производства, запущенных Россией в первую ночь года, похвалив украинцев за то, что они выразили свою благодарность силам и друг другу.

«Дроны, ракеты и все остальное им не помогут», — сказал он о россиянах. «Потому что мы едины. Их объединяет только страх».

Суровая новогодняя речь президента России Владимира Путина сигнализировала о безжалостности его нападок на Украину, в отличие от более раннего послания Амаль Зеленский.

Когда в Киеве завыли сирены, некоторые люди кричали со своих балконов: «Слава Украине! Слава героям!»

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в социальных сетях, что осколки от ночного обстрела нанесли незначительные повреждения в центре столицы, и по предварительным данным жертв и пострадавших нет. Нападения ранее в субботу были направлены на жилые дома и гостиницу в столице, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и более 20 получили ранения.

«Россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Но Путин, похоже, не понимает, что украинцы сделаны из железа», — написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

На линии фронта в Донецкой области на востоке Украины войска оккупировали канун Нового года. 27-летний рядовой Павел Приходский сыграл на гитаре песню, которую написал на фронте после того, как за одну ночь было убито 12 его товарищей.

«Печально, что вместо того, чтобы встречаться с друзьями, праздновать и дарить друг другу подарки, людям приходилось искать убежища и убивать друг друга», — сказал он агентству Reuters. «Это великая трагедия. Это великая трагедия, которую нельзя простить. Вот почему Новый год грустен».

В ближайшем окопе на передовой 49-летний рядовой Олег Жродский сказал, что записался добровольцем после того, как его сына призвали воевать в качестве резервиста. Его сын сейчас находился в госпитале в южном городе Днепр, борясь за свою жизнь с черепно-мозговой травмой, в то время как его отец бежал на фронт.

— Сейчас очень тяжело, — сказал он, сдерживая слезы.

‘счастливого Нового года’

Андрей Небытов, начальник киевской полиции, разместил в своем приложении для обмена сообщениями Telegram фотографию, на которой видно то, что было описано как часть дрона, использованного при нападении на столицу, с написанным от руки баннером на русском языке с надписью «С Новым годом». .

«Эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, — сказал Непетов. — Это здесь, на спортивных площадках, где играют дети».

[1/8] Украинские солдаты смотрят новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации на стоянке для отдыха военных, поскольку продолжается наступление России на Украину, Донецкая область, Украина, 31 декабря 2022 года. REUTERS/KLODAG KILLCOIN TPX ИЗОБРАЖЕНИЯ ДНЯ

В Минобороны России заявили, что в канун Нового года нанесли удары по местам производства, хранения и запуска украинских беспилотников с ракетами большой дальности.

Россия разрушила украинские города и убила тысячи мирных жителей с тех пор, как Путин отдал приказ о вторжении в феврале, утверждая, что Украина является искусственным государством, чья прозападная позиция угрожает безопасности России. С тех пор Москва заявила, что аннексировала примерно пятую часть Украины.

Украина ответила военной поддержкой Запада, изгнав российские войска с более чем половины захваченной ими территории. В последние недели линия фронта была в значительной степени статичной, тысячи солдат были убиты в ожесточенных траншейных боях.

С октября Россия начала массированные ракетные и беспилотные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, погрузив города во тьму и холод с наступлением зимы. Москва заявляет, что удары направлены на снижение способности Украины дать отпор; Киев заявляет, что не имеет военной цели и нацелен на причинение вреда гражданскому населению, что является военным преступлением.

«Главное — это судьба России», — сказал Путин в предновогодней речи перед группой людей, одетых в военную форму вместо обычного фона кремлевских стен. «Защищать родину — наш священный долг перед нашими предками и потомками. Моральная и историческая праведность на нашей стороне».

Зеленский произнес свою речь в субботу в полной темноте, перед развевающимся украинским флагом. Он назвал прошедший год национальным пробуждением.

«Нам говорят: «У вас нет другого выбора, кроме как сдаться». Мы говорим: «У нас нет другого выбора, кроме как победить».

«В этом году это поразило наши сердца. Мы выплакали все слезы. Мы выплакали все молитвы», — сказал Зеленский. «Мы боремся и будем продолжать бороться. За ключевое слово: «победа».

В Генштабе ВСУ сообщили, что последними авиаударами уничтожена инфраструктура в Сумах на северо-востоке, Хмельницком на западе, а также Запорожье и Херсоне на юго-востоке и юге.

Губернатор района Александр Старух сообщил в Telegram, что в результате взрыва в Орекове Запорожской области погиб один человек, трое получили ранения.

Сетевой оператор «Окэнерго» заявил, что прошедший день был «трудным», но ситуация с электричеством была «под контролем», а аварийные отключения не проводились.

В России Вячеслав Гладков, губернатор южной части Белгородской области, граничащей с Украиной, заявил, что ночные обстрелы на окраине города Чебыкино повреждают жилые дома, но обошлось без жертв.

Российские СМИ также сообщали о нескольких украинских нападениях на подконтрольные Москве районы Донецкой и Луганской областей, при этом местные официальные лица заявили, что по меньшей мере девять человек получили ранения.

Государственное информационное агентство РИА со ссылкой на местного врача сообщило, что шесть человек погибли в результате нападения на больницу в Донецке в субботу. Администрация агентства в Донецке также заявила, что в результате украинского обстрела погиб один человек.

Рейтер не смог проверить эти сообщения. Немедленного ответа из Киева, который редко комментирует атаки внутри России или на подконтрольной России территории Украины, не последовало.

(Репортаж Глеба Гаранича, Валентина Огириенко, Дэна Беличука и Сергея Карацци в Киеве и Герберта Вильярраги на передовой в Донецкой области; текст Питера Графа, Лидии Келли и Дэна Беличука; редактирование Ким Когхилл и Фрэнсис Керри.

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