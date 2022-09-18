Украинцы спасаются бегством от бомбардировок Кобянска, поскольку российские войска пытаются замедлить их продвижение | Украина

В воскресенье мирные жители Украины бежали от ожесточенных боев, поскольку российские вооруженные силы пытались отразить любое дальнейшее драматическое наступление украинских войск на северо-востоке страны.

Машины, набитые семьями, отправляются из города Кобянск, который Украина отбила чуть больше недели назад в рамках ошеломительного контрнаступления. Жители рассказали, что были вынуждены уехать из-за сильных обстрелов днем ​​и ночью. Они сказали, что русские бомбили город и близлежащие деревни.

За несколько дней Украине удалось вернуть себе почти всю Харьковскую область, освободив не менее 300 населенных пунктов. Боевой дух русских войск отступил к новой линии обороны на восточном берегу реки Ускил, примерно в 10 милях от сильно разрушенного города Изюм. Другие бежали через границу обратно в Россию.

Купянск, стратегический железнодорожный узел, расположен по обеим сторонам реки. Он находится на новой линии фронта после того, как в пятницу украинские войска перешли на Правый берег. Теперь они готовы продвигаться дальше в Луганской области, которая полностью контролируется Кремлем и его местными марионетками с июня, а частично — с 2014 года.

Местные жители Кобянска сказали, что их попросили эвакуироваться. Они сказали, что взрывы были очень громкими. Сейчас в городе нет электричества и воды. По их словам, было трудно установить надлежащую телефонную связь, добавив, что люди прячутся в подвалах своих домов или укрываются в своих гаражах.

Губернатор Харьковской области Олег Сенегубов сообщил, что в результате обстрела российской психиатрической больницей в селе Стрелица четверо медиков погибли и двое пациентов получили ранения. Учреждение находилось в процессе эвакуации, и медицинский персонал вывозил пациентов из больницы, когда на них напали.

В воскресенье автобусы доставили мирных жителей в город Шевченков вне досягаемости артиллерийского огня. Сотни людей, пробывших полгода в условиях оккупации, выстроились в очередь на центральной площади, чтобы зарегистрироваться в органах власти. Другие ездили на разбитых «Жигулях» и ждали на обочине на блокпостах.

Мы провели два дня, сидя в нашем подвале. «Так продолжаться было нельзя, поэтому мы решили уйти», — пояснил Валерий Приходько. Он сказал, что он и его родственники вместе с другими бежали из Кобянска, и у них не было четких планов, куда они поедут дальше. «Борьба идет очень плохо, — сказал он.

Украинская бронетехника была замечена на дороге в Кобянск. Подразделение спецназа Кракен, которое было создано в марте в Харькове, заявило, что контролирует прифронтовой город. Она приняла активное участие в молниеносной атаке этого месяца, в ходе которой Украина отвоевала 300 населенных пунктов и территорию, вдвое меньшую, чем Уэльс.

Подразделение опубликовало видео с погибшими в боях российскими солдатами. В субботу он опубликовал второе видео, на котором российские заключенные перекрашивают въездной знак Кобянска в сине-желтый цвет украинского флага. Они сами убирают мусор. Остается только заставить этих ублюдков восстановить все, что они разрушили», — говорится в сообщении.

Россия теперь рискует потерять Лисичанск, крупный город Донбасса, который она захватила летом после нескольких месяцев ожесточенных боев. По данным Института изучения войны, Кремлю не удалось отправить крупномасштабное подкрепление. В центре заявили, что он подвергся украинской контратаке, осуществляя при этом безрезультатную и «автоматическую» атаку на город Бахмут.

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Президент Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что его вооруженные силы повторят свой успех в Харьковской области в других оккупированных частях страны, включая южный город Херсон. «Где будет Украина, там будет и наш флаг. Эти зверства — русский фашизм, повторяющий то, что делали нацисты — нигде не останутся Об этом он написал в своем Telegram-канале..

Зеленский сообщил, что Россия установила застенки более чем в 10 оккупированных ею северо-восточных регионах. Они находились в подвале РОВД в городе Изюм, а также в Кобянске и на железнодорожном вокзале в городе Казача Любань. Российские следователи пытали потерпевших электрошоком с помощью военного полевого телефона.

В воскресенье полиция и судмедэксперты продолжили выкапывание тел из братской могилы в сосновом лесу на окраине Изюма. Среди погибших — 443, из них с февраля — более 20 украинских военных. Прокуроры говорят, что у многих из них были связаны руки, а также следы пыток, в том числе сломанные конечности.

Чехия, которая в настоящее время председательствует в Европейском союзе, призвала к созданию международного трибунала по военным преступлениям после открытия Изюма. «В двадцать первом веке такие нападения на мирное население невообразимы и отвратительны», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Мы не должны упускать это из виду. Добавил в сообщение в Твиттере. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала для рассмотрения преступления агрессии.