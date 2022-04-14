Украинцы столкнулись с новым препятствием на границе с США: без собак

Пожизненная жительница Украины Наташа Гриценко всегда мечтала о пушистой белой собаке. Когда она начала работать, 30-летняя г-жа Гриценко на свою первую зарплату купила чистокровного щенка мальтийской болонки. Она привезла Эдди домой, в киевскую квартиру, которую делила со старшей сестрой.
Восемь лет спустя, когда их страну охватила война и они решили бежать, Гриценко вспоминает, как сказала своей сестре: «Я могу оставить свою лучшую одежду, любимые сумки и даже мобильный телефон. Но я не оставлю Эдди. «
Они отправились в Польшу, затем в Германию, затем в Португалию и, в конце концов, направились в Соединенные Штаты, где у них были друзья в Вирджинии. Маленькая собачка путешествовала с ними, сворачиваясь под их руками или попадая им на руки.
Сестры прибыли в Тихуану, мексиканский город на южной границе Калифорнии, до того, как услышали новость, которая заставила их остановиться: собак из Украины в большинстве случаев не пускали в Соединенные Штаты. Некоторым людям уже пришлось оставить своих домашних животных в Мексике в соответствии с федеральными правилами здравоохранения.
«Я лучше вернусь в Европу», — сказала Гриценко своей сестре.
Среди тысяч украинцев, которые выстроились в очередь на южной границе после российского вторжения, последние несколько недель были отмечены мучительной прогрессией потери: дома, близких, работы и спокойного отдыха в знакомых кварталах. Для тех, кому удается взять с собой любимого питомца в путешествие в неопределенное будущее, барьер на границе оказался разрушительным.
«Это для нас все», — сказала о собаке 31-летняя сестра г-жи Гриценко Ира.
«Количество собак здесь увеличивается с каждым днем», — сказала Виктория Пендрик, волонтер фонда помощи Украине «Спасите Украину», который работает с украинскими беженцами, пытающимися попасть в Соединенные Штаты. «Собак вернули нам».
Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний, за исключением «очень ограниченного основания», запрещают въезд в Соединенные Штаты любым собакам, если они находятся в какой-либо 50 странвключая Украину, которую он классифицирует как «высокий риск» по бешенству.
На оживленном пограничном переходе в Тихуане, где открылась пешеходная дорожка для быстрой обработки украинских беженцев, таможенно-пограничная служба первоначально пропустила в страну несколько домашних животных, рассказали волонтеры, работающие на границе. Но в последнее время домашних животных из Украины не пускали.
Покинув Украину, сестры Гриценко предприняли шаги, чтобы убедиться, что их собака готова к международным поездкам.
Ветеринары-добровольцы сделали Эдди прививку от бешенства сначала в Польше, а затем в Германии, где ветеринары также сделали ему прививку от паразитов, имплантировали ему в шею микрочип и предоставили ему документы и международное удостоверение личности, чтобы он мог путешествовать.
Две сестры планировали отправиться в Соединенные Штаты через Мексику, что было окольным путем, предпринятым тысячами беженцев из-за задержек с установлением законного канала для въезда украинцев в Соединенные Штаты. Мексика не требует визы, поэтому беженцы могут поехать в Мексику и подать заявку на гуманитарный допуск на сухопутной границе США.
Сестры без проблем сели на рейс из Лиссабона в Мексику, их сумки были набиты банками органического куриного корма для собак от Newman’s Own. Эдди приехал в небольшой переносной переноске.
После того, как на прошлой неделе они приземлились в Канкуне, инспектор по охране животных в аэропорту просмотрел их документы и проверил Эдди с головы до ног. Он передал официальный документ с печатью, подтверждающий здоровье собаки. Сестры прилетели в Тихуану в воскресенье.
Там они присоединились к сотням украинцев, которые ждали своей очереди на пересечение границы. Вскоре Эдди радостно прогуливался по матам, выстроившимся вдоль большого спортзала, который превратился в огромное общежитие для беженцев.
«Мы чувствовали себя уверенно, уверенно, что все хорошо, — вспоминает Ира. «Затем, внезапно, мы услышали, что вы не можете пересекаться со своей собакой».
После их путешествия протяженностью более 6000 миль через четыре международные границы этот барьер казался самым страшным. Они думали о том, чтобы изменить свои шаги.
Г-жа Пендрик, волонтер из США, работающая с беженцами в Тихуане, сказала, что процесс легального доступа в США в соответствии с действующими процедурами, которые включают разрешение и возможный карантин, может занять недели.
«Для многих из этих семей, которые пережили травму, важно, чтобы члены их семей были вместе, включая домашних животных, на которых они потратили так много энергии, денег и заботы», — сказала она. «Мы понимаем требования и причины, выдвигаемые Соединенными Штатами, но удовлетворить их беженцам невозможно».
Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что выдали ряд разрешений людям, прибывающим из Украины со своими домашними животными. «Мы работаем с НПО в Мексике и Соединенных Штатах вдоль границы, чтобы гарантировать, что люди, прибывающие из Украины со своими собаками, отвечают требованиям въезда до въезда в Соединенные Штаты или что у них есть безопасное место для карантина собак, если они прибывают и не встречайте запись CDC», — говорится в сообщении агентства.
Среди украинцев, которым удалось пересечь границу со своим питомцем до того, как, по-видимому, ужесточили запрет на бешенство, есть Анастасия Дерезенко, которая пересекла границу, проведя несколько ночей в Тихуане с мужем и двумя детьми. Она сказала, что они прибыли в Соединенные Штаты со своим маленьким мальтийским королем Лукой на прошлой неделе после посещения мексиканского ветеринара, который дал им необходимые документы.
Когда нас забрала иммиграционная полиция США, Лука был у нас на руках. Все было хорошо, сказала г-жа Дерезенко из Портленда, штат Орегон, где проживает ее семья с друзьями. Лука, 6 месяцев, быстро подружился со щенками своих хозяев.
«Он проделал с нами весь путь от Броваров, и это было очень трудное путешествие», — сказала она, имея в виду украинский город к востоку от Киева.
Новоприбывших, таких как сестры Гриценко, предупредили, чтобы они не пытались въехать в Соединенные Штаты со своими домашними животными.
Для сестер это казалось непреодолимой преградой. Затем они узнали, что есть временное решение: Мексика не входит в список CDC по борьбе с бешенством, и американцы, которые ввозят собак из этой страны, вряд ли столкнутся с проверкой на границе США. На самом деле, американцы, прибывающие с собаками из штата с низким уровнем риска или без бешенства, не обязаны предъявлять сертификат о прививке от бешенства или специальное разрешение.
Несколько дней назад американские любители животных сами начали перевозить через границу украинских собак. Десятки украинских питомцев, в основном собак и кошек, уже добрались до Калифорнии с помощью американцев. Сестры Гриценко стали искать того, кто согласится забрать Эди.
Русско-украинская война: ключевые события
Удар по русским войскам. Флагман Черноморского флота России Понес катастрофический ущерб Вынуждение экипажа покинуть ее. Россия заявила, что ущерб был вызван пожаром, хотя Украина заявила, что она поразила корабль ракетами.
Во вторник вечером им сказали, что 3748, их назначенный номер в очереди, должны присоединиться к группе на пограничном контрольно-пропускном пункте, где сестер будут сопровождать в Калифорнию для обработки властями США.
Сначала они были в восторге. Их многомесячное путешествие подходило к концу.
Потом они узнали, что американец не сможет провести Эдди до следующего дня.
«Мы расстались», — сказала Наташа. «Мы не хотели оставлять Эдди на ночь. Мы никогда не оставляли его одного. Он действительно привязался к нам».
Они отложили свой транзит в США до следующего утра после того, как подтвердили, что Эдди был передан им вскоре после этого.
В среду, около 10 утра, Эдди посадили в его бело-серую коробку возле спортзала, куда, как им сказали, его отвезут.
Собака начала грызть щели и дверцу будки, вспоминает Наташа, которая говорила, что ее переполняло чувство вины. Две сестры начали плакать.
«Собаке не объяснишь, что все будет хорошо», — сказала Наташа.
Переехав в Соединенные Штаты, пара присоединилась к киевлянке Любе Павленко, владелице собаки, с которой сестры подружились в Тихуане. Г-жа Павленко и двое ее детей ждали в отеле в Сан-Исидро, недалеко от Сан-Диего, чтобы привезти чихуахуа Майю из Мексики.
«Мне жаль, что Майе и Эдди пришлось быть беженцами и вынести это путешествие», — сказала Ира, когда они встретились в отеле.
Семьи забеспокоились в течение дня.
«У меня кончается терпение», — сказала Наташа. Это было после 15:00, более чем через пять часов после того, как они оставили Эдди в ящике.
Затем их телефон зазвонил, и транслировалось прямое видео с границы, показывающее, как Эдди везут к порту въезда в Соединенные Штаты. Они вглядывались в экран, пытаясь определить, как стоит их собака.
«Боже мой, он стареет», — сказала Наташа.
«Посмотрите на него. Он может пить. Он ничего не ел», — сказала ее сестра.
Примерно через 45 минут собаки воссоединились со своими хозяевами, которые душили их объятиями и поцелуями.
Тогда пришло время принять душ.
Наташа помыла Эдди в раковине специальным шампунем White on White, который вместе с органическим кормом для домашних животных она упаковала в свою единственную сумку.
Только тогда они готовы к заключительному этапу своего пути — в Вирджинию, где ждут их друзья.
Что будет дальше с украинскими собаководами в Тихуане, неясно. Г-жа Пендрик сказала, что местный приют согласился начать поиск способа помочь владельцам домашних животных. Ожидается, что в ближайшие дни новые иммиграционные правила позволят украинцам путешествовать напрямую в Соединенные Штаты, где они могут столкнуться с аналогичными препятствиями в аэропортах, пока CDC не обновит свое руководство.
Для Гриценко единственное, что имело значение, это то, что Эдди выжил. Они заказали Uber и поехали в аэропорт за пять часов до вылета.
Ира сказала, что лучше прийти пораньше, чем иметь проблемы, которые у нее нет времени решать. «Мы не хотим рисковать, если Эдди не сядет в самолет».
Марк Абрамсон Участие в подготовке отчетов.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».