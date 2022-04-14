Украинцы столкнулись с новым препятствием на границе с США: без собак

Пожизненная жительница Украины Наташа Гриценко всегда мечтала о пушистой белой собаке. Когда она начала работать, 30-летняя г-жа Гриценко на свою первую зарплату купила чистокровного щенка мальтийской болонки. Она привезла Эдди домой, в киевскую квартиру, которую делила со старшей сестрой.

Восемь лет спустя, когда их страну охватила война и они решили бежать, Гриценко вспоминает, как сказала своей сестре: «Я могу оставить свою лучшую одежду, любимые сумки и даже мобильный телефон. Но я не оставлю Эдди. «

Они отправились в Польшу, затем в Германию, затем в Португалию и, в конце концов, направились в Соединенные Штаты, где у них были друзья в Вирджинии. Маленькая собачка путешествовала с ними, сворачиваясь под их руками или попадая им на руки.

Сестры прибыли в Тихуану, мексиканский город на южной границе Калифорнии, до того, как услышали новость, которая заставила их остановиться: собак из Украины в большинстве случаев не пускали в Соединенные Штаты. Некоторым людям уже пришлось оставить своих домашних животных в Мексике в соответствии с федеральными правилами здравоохранения.