Укрепление отношений экономической безопасности между Японией и Европейским союзом с учетом Китая и России

Япония и Европейский союз договорились во вторник углубить сотрудничество в области экономической безопасности за счет повышения устойчивости цепочки поставок полупроводников и других важных материалов, очевидно, имея в виду Китай и Россию.

В ходе своего третьего диалога на высоком уровне по экономическим вопросам, таким как торговля и энергетика, представители Японии и Европейского союза также заявили, что примут меры для противодействия так называемому экономическому принуждению Китая, в том числе с использованием экономических средств для достижения политических целей и оказания влияния на другие. Об этом сообщило министерство торговли Японии.

Японию на онлайн-встрече представляли министр экономики, торговли и промышленности Ясутоши Нисимура и министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. К ним присоединился Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по экономике, которая работает на людей.

Призыв укреплять сети цепочек поставок прозвучал на фоне продолжающейся войны России с Украиной, начавшейся в феврале 2022 года, которая продолжает усиливать экономическую и геополитическую неопределенность.

Домбровскис сказал во время их встречи, что ЕС смог частично отделить свою экономику от России с помощью санкций, введенных вместе с единомышленниками, чтобы подорвать военный потенциал Москвы и ударить по груди Кремля.

По данным министерства, участники также подчеркнули важность защиты цифровых данных при их передаче через национальные границы с соблюдением самых высоких стандартов кибербезопасности.

Япония и Европейский союз провели свой последний экономический диалог в октябре 2022 года, когда основное внимание было уделено важности обеспечения стабильных поставок энергии и продовольствия, которым угрожает война России с Украиной.