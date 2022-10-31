Укрепление российского рубля — бизнес и финансы

Рубль вырос в пятницу, колеблясь между 61 и 62 по отношению к доллару, и продемонстрировал ограниченную реакцию на решение центрального банка оставить процентные ставки без изменений, как и ожидалось, в то время как российские акции выросли до самого высокого уровня более чем за месяц.

К 11:05 по Гринвичу рубль укрепился на 0,3% по отношению к доллару до 61,53 и вырос на 0,9% до 61,12 по отношению к евро. Он вырос на 0,6% по отношению к юаню до 8,42.

Решение центрального банка оставить ключевую ставку на уровне 7,5% положило конец циклу снижения ставки, который отменил экстренное повышение ставки до 20% после того, как 24 февраля Россия ввела в Украину десятки тысяч военнослужащих. Подробно проанализировано аналитиками Reuters.

Отмечая рост инфляционных ожиданий, центральный банк заявил, что он предупредил о долгосрочных проинфляционных последствиях мобилизации Россией сотен тысяч резервистов, которая началась в сентябре.

Губернатор Эльвира Набиуллина прольет больше света на перспективы и политику банка на пресс-конференции в 12:00 по Гринвичу.

«Регулятор вряд ли сделает какие-либо существенные заявления относительно дополнительной денежно-кредитной политики, которые сильно повлияют на динамику рубля», — отмечают аналитики Allure Brocker в заметке, предваряющей приостановку покупки.

Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основных российских экспортных товаров, подешевела на 0,3 процента до 96,6 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы выросли, компенсировав прежние потери.

Российский индекс Московской биржи в рублях вырос на 0,2% до 2168,8 пункта, самого высокого уровня с 23 сентября. Долларовый индекс РТС вырос на 0,4% до 1110,0 пункта.