Укрепление Украины: британские добровольцы прибывают, чтобы помочь построить смертоносные беспилотники, чтобы покончить с Россией | наука | Новости

Эта новость появилась, когда многие западные правительства объединились, чтобы поставить Украине огромное количество оружия для защиты от российских войск. Великобритания внесла большой вклад в обеспечение жизненно важными противотанковыми ракетами среди множества другого оборудования.
Беспилотники Valkyrie разрабатывают волонтеры, насчитывающие около 1000 человек.
Помимо беспилотника, группа также работает над разработкой приложений для артиллерийского наведения, а также поставляет украинским военным технологии из Великобритании.
Говоря о переезде в Украину из Великобритании, куда он приехал 20 лет назад, чтобы изучать право, один из волонтеров, Алексей Шевченко, сказал: «В Великобритании мы могли видеть, что русские готовятся к вторжению, но в Украине они этого не сделали. не поверишь».
«Я не мог усидеть на месте, я знал, что должен помочь».
Г-н Шевченко также говорил о своей неспособности помочь на фронте из-за отсутствия боевого опыта.
Он сказал: «Я мог бы пойти в батальон «Азов», но у меня не было военного опыта.
«Я решил, что буду больше помогать армии SOS».
Группа была сформирована после российского вторжения в Крым в 2014 году и представляет собой краудфандинговую организацию, призванную помочь украинским силам защитить свою страну.
Г-н Шевченко был одним из основателей Британского волонтерского отделения.
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В марте Шевченко начал использовать беспилотники украинской артиллерии в боях за Киевскую, Житомирскую и Харьковскую области.
Его команда узнала, насколько эффективной была поддержка беспилотников, когда сами русские нанесли им удар.
В беседе с The Times он сказал об операции: «Нам удалось уничтожить около десяти целей, некоторые из них тяжелой артиллерией.
Потом мы попали под обстрел, наша часть была подбита, есть раненые.
«Стрельбу по нам координировал российский беспилотник «Орлан-10», артиллерийская часть, с которой мы работали, уничтожена, также уничтожено много снарядов на нашем пути.
Мы должны были оставаться на низком уровне и рассеиваться.
«У нас было около 45 минут сильной бомбардировки — это было очень страшно».
«Валькирия» — лишь одно из инновационных технических решений, разработанных Армией SOS, чтобы вывести украинскую армию в современную эпоху.
По оценке Шевченко, два их приложения — Army SOS Map и Kropiva, что означает жгучая крапива, — сейчас используются примерно в 95 процентах подразделений украинской армии.
В гармонии с беспилотниками Запад отправил на Украину серию дополнительных гаубиц.
Недавно Германия подтвердила поставку семи единиц, а голландцы пообещали пять.
Франция также поставила Украине серию аналогичной техники.
По мере эскалации конфликта в Донбассе Словакия пообещала поставить 12 боевых самолетов МиГ-29 для защиты неба над регионом, атакуя при этом наземные достижения России.
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