Укрепление Украины: британские добровольцы прибывают, чтобы помочь построить смертоносные беспилотники, чтобы покончить с Россией | наука | Новости

Эта новость появилась, когда многие западные правительства объединились, чтобы поставить Украине огромное количество оружия для защиты от российских войск. Великобритания внесла большой вклад в обеспечение жизненно важными противотанковыми ракетами среди множества другого оборудования.

Беспилотники Valkyrie разрабатывают волонтеры, насчитывающие около 1000 человек. Помимо беспилотника, группа также работает над разработкой приложений для артиллерийского наведения, а также поставляет украинским военным технологии из Великобритании. Говоря о переезде в Украину из Великобритании, куда он приехал 20 лет назад, чтобы изучать право, один из волонтеров, Алексей Шевченко, сказал: «В Великобритании мы могли видеть, что русские готовятся к вторжению, но в Украине они этого не сделали. не поверишь». «Я не мог усидеть на месте, я знал, что должен помочь».

Г-н Шевченко также говорил о своей неспособности помочь на фронте из-за отсутствия боевого опыта. Он сказал: «Я мог бы пойти в батальон «Азов», но у меня не было военного опыта. «Я решил, что буду больше помогать армии SOS». Группа была сформирована после российского вторжения в Крым в 2014 году и представляет собой краудфандинговую организацию, призванную помочь украинским силам защитить свою страну. Г-н Шевченко был одним из основателей Британского волонтерского отделения. Читать далее:

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В марте Шевченко начал использовать беспилотники украинской артиллерии в боях за Киевскую, Житомирскую и Харьковскую области. Его команда узнала, насколько эффективной была поддержка беспилотников, когда сами русские нанесли им удар. В беседе с The Times он сказал об операции: «Нам удалось уничтожить около десяти целей, некоторые из них тяжелой артиллерией. Потом мы попали под обстрел, наша часть была подбита, есть раненые. READ Капсула Boeing Starliner вернулась на Землю, прикрывая основную беспилотную испытательную миссию «Стрельбу по нам координировал российский беспилотник «Орлан-10», артиллерийская часть, с которой мы работали, уничтожена, также уничтожено много снарядов на нашем пути. Мы должны были оставаться на низком уровне и рассеиваться. «У нас было около 45 минут сильной бомбардировки — это было очень страшно».

«Валькирия» — лишь одно из инновационных технических решений, разработанных Армией SOS, чтобы вывести украинскую армию в современную эпоху. По оценке Шевченко, два их приложения — Army SOS Map и Kropiva, что означает жгучая крапива, — сейчас используются примерно в 95 процентах подразделений украинской армии. В гармонии с беспилотниками Запад отправил на Украину серию дополнительных гаубиц. Недавно Германия подтвердила поставку семи единиц, а голландцы пообещали пять. Франция также поставила Украине серию аналогичной техники. По мере эскалации конфликта в Донбассе Словакия пообещала поставить 12 боевых самолетов МиГ-29 для защиты неба над регионом, атакуя при этом наземные достижения России. Чтобы узнать больше подобных историй, следите за репортером Express.co.uk по обороне и безопасности Джеймсом Ли в Твиттере. Встроить твит