Уличные бои и бомбардировки продолжаются, поскольку Россия стремится установить контроль над украинским Донбассом.

Ожесточенная уличная драка за крупный восточный промышленный город

Украинские силы превосходят численностью, Зеленский не сдастся

Восточный фронт находится под постоянным обстрелом

Попытки эвакуировать тысячи

Киев (Рейтер) — Украинские силы участвовали в ожесточенных уличных боях с российскими солдатами в промышленном городе Северодонецк, в то время как другие города подвергались постоянным бомбардировкам, поскольку Кремль стремился установить контроль над восточным регионом Донбасса.

Северодонецк стал главной целью российского наступления на Донбассе, включающем Луганскую и Донецкую области, где вторжение продолжается в войне на истощение, уничтожившей города артиллерийскими обстрелами.

«В городе продолжаются ожесточенные бои на улицах», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении.

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«Они превосходят нас численностью и они сильнее», — сказал Зеленский журналистам на брифинге. Но добавил, что у украинских сил есть «все возможности» для ответа.

Министерство обороны Украины заявило, что Россия также бросает войска и технику в попытке захватить крупнейший подконтрольный Украине город Луганск.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил ранее в понедельник, что ситуация ухудшилась после того, как украинские защитники вытеснили россиян на выходных, которые были близки к победе.

Украинские военные сообщили в своем ночном обновлении, что мирные жители были убиты в результате российских обстрелов в Донецкой и Луганской областях в понедельник, и что российские силы обстреляли более 20 городов.

В Генштабе Украины во вторник заявили, что помимо артиллерийских обстрелов, противник вел огонь с самолетов и вертолетов в Донецкой области.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям в конфликте.

Россия заявляет, что у нее есть миссия по «освобождению» Донбасса, который с 2014 года частично контролируется сепаратистскими прокси Москвы, после того как украинские силы вытеснили свои силы из столицы Киева и второго города Украины Харькова на ранних этапах войны. война.

Россия вторглась в Украину 24 февраля, но назвала свой шаг «специальной военной операцией» по устранению того, что она считает угрозой своей безопасности. Украина и ее западные союзники называют это необоснованным предлогом для начала войны с целью захвата территории, которая может перерасти в более широкий европейский конфликт.

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В понедельник Минобороны Украины заявило, что российские войска также продвигаются в сторону Словинска, расположенного примерно в 85 км к западу от Северодонецка.

«Линия фронта находится под постоянным обстрелом», — заявил украинскому телевидению губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

«Противник также ведет бомбардировки в районе Лимана с целью разрушения наших оборонительных позиций и наступления на Славянск и Краматорск. С той же целью ведется бомбардировка Святорска», — добавил он.

Кириленко сообщил, что предпринимаются усилия по эвакуации людей из нескольких городов, некоторые из которых обстреливаются днем ​​и ночью, в том числе Славянск, где все еще проживает около 24 тысяч человек.

«Сейчас люди понимают, хотя и поздно, что пора уходить», — сказал он.

Во вторник министерство обороны Великобритании заявило в Твиттере, что более широкий план России, вероятно, продолжит изолировать Северодонецкую область как с севера, так и с юга.

Министерство заявило, что продвижение России в течение мая на южном направлении Бубасны застопорилось на прошлой неделе, в то время как сообщения о сильных артиллерийских обстрелах в районе Изюма указывают на то, что Россия готовится к возобновлению усилий на северном направлении.

«Почти наверняка России потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические достижения в оперативный успех и добиться прогресса в достижении своей политической цели — контроля над всей Донецкой областью», — говорится в заявлении.

Рейтер не смог сразу проверить отчет министерства.

Великобритания заявила, что в сотрудничестве с Соединенными Штатами предоставит Украине ракетные системы залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров (50 миль), обеспечивая более точную и дальнюю огневую мощь для поражения российских артиллерийских батарей. . Читать далее

Зеленский заявил, что Киев постепенно получает «конкретные противокорабельные комплексы», и что это будет лучшим способом прекратить российскую блокаду портов Украины на Черном море, препятствующую экспорту зерна.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на поставки Западом дальнобойного оружия, оттеснив украинские войска от границ России.

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что Россия поразит новые цели, если Запад предоставит ракеты большой дальности. В этот же день российские ракеты впервые более чем за месяц обрушились на Киев.

Соединенные Штаты, которые вновь открыли свое посольство в Киеве в мае после почти трехмесячного закрытия, заявили, что статус их посольства в украинской столице не изменился.

Западные страны ввели беспрецедентно широкие и жесткие санкции против России из-за ее вторжения.

В понедельник МИД России заявил, что ввел персональные санкции в отношении 61 представителя США, включая министров финансов и энергетики, а также высокопоставленных руководителей оборонных ведомств и СМИ. Она добавила, что этот шаг стал ответом на «продолжающееся расширение санкций США». Читать далее

(Эта история была перефразирована, чтобы исправить опечатку в названии)

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Об этом сообщает Рейтер. письмо Майкла Берри; Под редакцией Химани Саркар

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