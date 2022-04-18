«Уличные бои» при входе россиян в Кременскую область на востоке Луганска, заявил украинский чиновник.

Российские войска вошли в Кремену, город на востоке Луганской области, который бомбили неделями Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что российские войска продвигаются на запад, вглубь Донбасса.
«Русские вошли в Каримину. Начались уличные бои», — сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гейдай в коротком сообщении в Facebook рано утром в понедельник.
Он сказал, что русские вошли в город с «огромным количеством оборудования».
Атака началась».
Русские пытались сломить украинское сопротивление в Кремне и ряде поселков и поселков в Луганске, пытаясь продвинуться к границам Луганской и Донецкой областей — заявленная цель «специальной военной миссии» президента Владимира Путина.
Хайди сказала, что эвакуация сейчас невозможна.
«Мы планировали эвакуироваться, буквально по лесным тропинкам, чтобы люди не попали под обстрел. Но в одночасье ситуация изменилась. Во время боев [has broken out] В городе нереально сосчитать мирных жителей, которые там остались».
Хедай сказал, что спортивный комплекс «Олимп» в Кременской «горит» и что пламя сейчас охватывает площадь в 2400 квадратных метров.
«Спасатели напряженно работают, потому что недалеко от центра есть лес», — сказал он.
По словам Хайдая, в другом районе в Золотом два человека были убиты и четверо ранены, а семь человек были извлечены из-под обломков разрушенного здания в Робийни.
Гайдай сообщил, что в воскресенье вечером российские силы открыли огонь по зданию милиции в Лисичанске, ранив шестерых милиционеров.
Он указал, что бомбежка продолжается.
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