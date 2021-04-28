Улучшенная версия ПК Metro Exodus за пределами следующей недели, NVIDIA RTX 3080 превосходит AMD RX 6800 XT

Как сообщила компания 4A Games, она стала первой компьютерной игрой, которая почти здесь потребовала трассировки лучей на GPU. Расширенное издание Metro Exodus Приедет на следующей неделе. Для тех, кто не последовал, это совершенно новая, визуально обновленная версия Metro Exodus, которая будет бесплатно доступна для всех нынешних владельцев игр, хотя для запуска вам снова понадобится карта NVIDIA RTX или AMD RX 6700 и выше. Это. Версия игры также будет выпущена на консолях следующего поколения позже.

Если вы хотите получить обзор Metro Exodus Enhanced Edition до того, как оно выйдет на следующей неделе, Руководители технологий в Digital Foundry Они просто собрали обширное видео, демонстрирующее довольно крутые визуальные эффекты. Игра также будет работать в качестве лучшего стресс-теста для технологий трассировки лучей NVIDIA и AMD, и, по словам владельцев DF, первое впереди. По сути, NVIDIA GeForce RTX 3080 также работает с настройками 1440p и трассировки ультра-лучей, как AMD RX 6800 XT при обычных настройках. С настройками 1440p и премиум-класса RTX 3080 превосходит RX 6800 XT до 50 процентов. Посмотрите полное видео Metro Exodus Enhanced Edition Digital Foundry ниже (потратьте около 37 минут для сравнения RTX 3080 / RX 6800 XT).

Newegg Shuffle: видеокарты NVIDIA RTX 30 Series и AMD Radeon RX 6000 Series доступны сегодня в Shuffle

Вам нравится Metro Exodus Enhanced Edition? Вот что вам понадобится для запуска игры …

минимум

Разрешение / производительность: 1080p / 45 кадров в секунду

Настройки качества изображения: Нормальное

Настройки качества трассировки лучей: Нормальное

Операционная система: Windows 10 (20 H2)

Ядра процессора: 4 ядра + HT

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор: NVIDIA RTX 2060

DirectX: 12

рекомендуемые

Разрешение / производительность: 1080p / 60 кадров в секунду

Настройки визуального качества: высокое

Настройки качества трассировки лучей: высокое

Операционная система: Windows 10 (20 H2)

Ядра процессора: 8 ядер

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор: NVIDIA RTX 2070 / RTX 3060 / AMD RX 6700 XT

DirectX: 12

высокая

AMD бум в первом квартале 2021 финансового года с ростом выручки на 93%

Разрешение / производительность: 1440p / 60 кадров в секунду

Настройки качества изображения: Ультра

Настройки качества трассировки лучей: высокое

Операционная система: Windows 10 (20 H2)

Ядра процессора: 8 ядер

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 XT

DirectX: 12

супер

Разрешение / производительность: 4K / 30 кадров в секунду

Настройки качества изображения: Ультра

Настройки качества трассировки лучей: высокое

Операционная система: Windows 10 (20 H2)

Ядра процессора: 8 ядер

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: NVIDIA 3080 / AMD TX 6900 XT

DirectX: 12

RTX Extreme

Разрешение / производительность: 4K / 60 кадров в секунду

Настройки качества изображения: Экстремальное

Настройки качества трассировки лучей: Ультра

Операционная система: Windows 10 (20 H2)

Ядра процессора: 8 ядер

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: NVIDIA RTX 3090

DirectX: 12

Улучшенные версии Metro Exodus будут доступны в большинстве крупных магазинов ПК 6 мая. Релизы Xbox Series X / S и PS5 появятся позже в этом году.