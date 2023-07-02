(Рейтер) — Российское государственное информационное агентство сообщило в воскресенье, что Российская Либерально-демократическая партия (ЛДПР) работает над законопроектом, который временно запретит выезд близких родственников высокопоставленных чиновников в «недружественные страны».

Россия считает все страны, на которые она ввела санкции в связи с военной кампанией на Украине, «недружественными».

Со ссылкой на депутата Госдумы РФ Сергея Каргинова РИА сообщило, что ограничения могут коснуться, в том числе, и сотрудников правоохранительных органов, судей, топ-менеджеров госкомпаний и совета директоров ЦБ.

«Сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, которые спровоцировали конфликт на Украине, такие полеты… не только недопустимы, но и опасны», — цитирует Каргинова РИА Новости. агентство.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, назвав это «специальной военной операцией» по разоружению и дискредитации своего соседа. Киев и его союзники охарактеризовали войну, в которой погибли тысячи людей, как неоправданную агрессию с целью захвата территории.

Несмотря на свое название, Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с момента своего основания в 1991 году придерживается жесткой ультранационалистической идеологии, призывающей Россию вновь оккупировать страны бывшего Советского Союза.

Не сразу было ясно, когда ЛДП внесет законопроект на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; под редакцией Саймона Кэмерона-Мура)