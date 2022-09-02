Уменьшение размера процессора AMD Ryzen 7000 может привести к увеличению частоты и TDP, а также значительно снизить температуру.

вчера мы упомянул кто — который Процессоры AMD Райзен 7000 Будет очень весело работать со стандартными настройками, но не волнуйтесь, Undervolting здесь, чтобы спасти положение.

Процессор AMD Ryzen 7000 для настольных ПК может обеспечить достаточную частоту, накладные расходы TDP при снижении температуры

В предыдущем отчете мы упоминали, что процессоры AMD Ryzen 7000, как утверждается, работают очень хорошо даже при их стандартных рейтингах TDP. Говорят, что Ryzen 9 7950X с PPT 230 Вт и Ryzen 5 7600X с PPT около 130 Вт достигают температуры 90-95°C в стандартных конфигурациях, что находится примерно на краю теплового порога. После достижения этого предела процессор разгоняется и работает на гораздо более низких частотах 5,0 ГГц, то есть на -700 МГц.

Если V устанавливается вручную с тем же CLK, может быть получен очень разумный результат. Большой запас по clk/temp. Вообще больше 3х недель. Подождите, и я надеюсь, что вы исправите это. Большое спасибо за совет! ☺️ (2/2) — 포시 (@harukaze5719) 1 сентября 2022 г.

В настоящее время Харукадзе 5719 Найдите записи AIDA64 предположительно из процессора AMD Ryzen 5 7600X. Первый результат показывает нам стандартную конфигурацию, в которой чип ES работает на частоте 5,05 ГГц. Температуру можно увидеть на уровне 93,1 ° C при 122 Вт в стресс-тестере AIDA64 FPU. Это действительно высокая температура, но во втором окне мы видим ручную настройку Vcore, которая значительно снижает температуру до 56,5 градусов Цельсия, а также мощность до 68 Вт при сохранении частоты 5,05 ГГц.

Производительность AMD Ryzen 5 7600X и производительность процессора, тепловая мощность и мощность. (Изображение предоставлено: Харуказе5719)

Возможно, в компонентах AMD Ryzen 7000 ES/QS неправильное питание или напряжение, что приводит к высоким температурам, но не решает проблему более или менее. Теперь еще предстоит выяснить, будет ли ручная регулировка напряжения достаточно хорошей для обработки тактовых частот 5,5–5,7 ГГц, предлагаемых процессорами Ryzen 7000. Возможно, более низкое напряжение достаточно для тактовой частоты 5 ГГц, но это не так. может потребоваться больше усилий для достижения более высоких частот.

Учитывая, что чипсет Zen 4 меньше своего предшественника, но более плотный, он требует сильного охлаждения. Похоже, это одна из причин, по которой на этот раз чипсет также позолочен, чтобы отводить от него довольно много тепла в IHS. Новый скриншот от лидера, восторженный гражданинснова подтверждает его утверждение, хотя результат основан на чипе ES, и проблема могла быть изменена в окончательном кремнии:

Все это означает, что пользователям определенно следует инвестировать в действительно высококлассные кулеры AIO, если они планируют собрать новый ПК с процессорами AMD Ryzen 7000 для настольных ПК. Конечно, на данный момент это всего лишь слух, и мы будем ждать окончательных тестов и обзоров, чтобы подтвердить, что этот слух верен, но AMD сделала все возможное, чтобы обеспечить отвод тепла от процессоров с помощью Версия с золотым покрытием для ПЗС-матриц IHS и Zen 4, как подробно описано здесь.. Процессоры AMD Ryzen 7000 были запущены вместе с платформой AM5 27 сентября.