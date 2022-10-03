Умеренный боснийский кандидат лидирует в гонке за президентское кресло

Босния проголосует на фоне политического кризиса

Умеренный боснийский лидер может выиграть президентское кресло

International Peace Observer вносит изменения в закон о выборах

САРАЕВО (Рейтер) — Предварительные результаты показали в понедельник, что кандидат от умеренных боснийцев Денис Бесеревич лидирует в своей кандидатуре на трехсторонний пост президента страны.

Бесеревич, член Социал-демократической партии (СДП), которую поддержали 11 гражданских оппозиционных партий, получил 55,78% голосов против Бакира Изетбеговича, в котором участвовала националистическая боснийская (боснийско-мусульманская) Партия демократического действия (ПДД). власти после окончания войны в 1996 г.

Изетбегович, получивший, по данным избирательной комиссии, 39,31% голосов, поздно вечером в воскресенье признал поражение.

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Избиратели Боснии вышли, чтобы выбрать нового коллективного президента страны и законодателей на национальном, региональном и местном уровнях в соревновании между признанными националистами и реформаторами, ориентированными на экономику.

Босния переживает самый тяжелый политический кризис с момента окончания войны в 1990-х годах, вызванный сепаратистской политикой сербского руководства и угрозами блокады со стороны боснийских хорватов.

«Настало время для позитивных преобразований в Боснии», — сказал Бесерович журналистам после объявления победы.

Избирательные органы заявили рано утром в понедельник, что Борьяна Кристо из националистического Хорватского демократического союза (ХДС) получил 51,36% голосов за кандидата в президенты Хорватии, в то время как умеренный Желько Комшич занял второе место с 48,64% голосов на основе 54,73% подсчитанных голосов. .

В воскресенье Комчич объявил о своей победе после того, как предварительные результаты SDA поставили его впереди Христо с 70,73% голосов, исходя из 80% подсчитанных голосов.

Зелица Свиянович, союзница пророссийского сепаратистского лидера боснийских сербов Милорада Додика, набрала 51,65% голосов, подсчитанных в гонке за избрание сербов на пост президента Боснии.

Комиссия заявила, что продолжит ежедневно обновлять предварительные результаты с понедельника.

Босния состоит из двух автономных регионов: Республики Сербской, в которой доминируют сербы, и Федерации, разделяемой боснийцами, или боснийскими мусульманами, и хорватами, связанных слабым центральным правительством. Федерация разделена на 10 кантонов. На севере также находится нейтральная зона Брчко.

Гонка за пост президента Боснийско-Сербской Автономной Республики между Додиком и профессором экономики Еленой Тревик от оппозиции пока выглядит безрезультатной, судя по результатам конкурирующих партий.

Заявление о победе Комчича подверглось резкой критике со стороны хорватских политических партий, которые жалуются, что большинство боснийцев избирают члена своего президента. Они пригрозили заблокировать формирование регионального правительства в случае победы Комчича.

Но всего через час после закрытия избирательных участков Международный наблюдатель за миром в Боснии внес изменения в закон о выборах, установив механизмы дерегулирования и строгие сроки для защиты работы профсоюза.

Избирательная комиссия заявила, что явка к 19:00 (17:00 по Гринвичу) составила 50 процентов.

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Дополнительные репортажи Reuters TV и Иваны Секуларак. Под редакцией Яна Харви, Александра Смита, Ника Макфи, Дайан Крафт и Сэма Холмса.

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