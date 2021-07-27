Анри Верн, плодовитый бельгийский автор приключенческих и научно-фантастических романов на французском языке, умер в возрасте 102 лет, сообщил его издатель в понедельник.

Французский авантюрист Боб Морен, появившийся в 200 романах, разошедшихся тиражом 40 миллионов копий по всему миру, скончался в воскресенье, сообщил его издатель Ломбард.

«Я хотел бы написать еще сотню книг, привлечь несколько женщин, а остальное оставить на волю случая», – сказал Верн бельгийскому франкоговорящему телеканалу RTPF в свой 100-летний юбилей.

Джеки Легге, хранитель фольклора в Турне, у которого после своего 100-летия открылась постоянная выставка, сказал, что он был поражен сильной памятью Верна, пониманием деталей и страстью к рассказыванию историй.

«Это было то, что меня удивляло каждый раз, когда я его видел», – сказал Легг, добавив, что Фернс умер в результате общего ухудшения состояния.

Когда он был журналистом в Париже после Второй мировой войны, в 1953 году издательство «Маработ» попросило Вернезе написать серию книг для молодежи.

Так родился Боб Моран со стальными глазами, 33-летний французский полиглот, специалист по боевым искусствам и бывший герой войны, который отбивался от пиратов, космических монстров, мисс Иланг-Иланг и «Желтой тени».

Он также создал своего друга, гигантского рыжеволосого шотландца и любителя виски по имени Билл Баллантайн.

Начиная с 1960-х годов автор превратил свои романы в серию комиксов, нарисованную своим коллегой из Бельгии Джеральдом Фортуном. Его работы также были переведены на другие языки, включая русский и японский.

Французская рок-группа Indochine отдала дань уважения Бобу Морану своей песней 1982 года “La Venturier”.

Шарль-Анри Девесме родился 16 октября 1918 года в Ате, во франкоязычном регионе Валлония.

В 18 лет он избегал учебы у иезуита в Турне и путешествовал по миру, включая Китай.

По возвращении в Европу в годы войны он работал на бельгийскую и британскую разведку, а затем стал журналистом в Париже.

«Я остановился в Сен-Жермен-де-Пре и танцевал с (певицей и актрисой) Жюльетт Греко. Я не пошел дальше», – пошутил он.