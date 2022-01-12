Умер Магава, крыса-герой, которая нюхала наземные мины

Африканская гигантская крыса обнаружила более 100 наземных мин и других взрывчатых веществ во время службы, по данным неправительственной организации по разминированию APOPO, которая ее обучала.

За свою работу он выиграл золотую медаль от британской ветеринарной благотворительной организации «Народный диспансер для больных животных» в 2020 году.

Объявляя эту новость во вторник, APOPO сказал: «С грустью в сердце мы делимся печальной новостью о мирной кончине HeroRAT Магавы в эти выходные. Магава был в добром здравии и провел большую часть прошлой недели, играя со своим обычным энтузиазмом. к концу недели он стал замедляться, больше спал, а в последние дни проявлял меньший интерес к еде.Магава недавно отпраздновал свой день рождения в ноябре, когда ему исполнилось восемь лет».

В дани говорится, что Магава оставил «неизгладимое наследие в виде спасенных им жизней», добавив: «Все мы в APOPO чувствуем потерю Магавы и благодарны за прекрасную работу, которую он проделал».