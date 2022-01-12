Умер Магава, крыса-герой, которая нюхала наземные мины

Африканская гигантская крыса обнаружила более 100 наземных мин и других взрывчатых веществ во время службы, по данным неправительственной организации по разминированию APOPO, которая ее обучала.
За свою работу он выиграл золотую медаль от британской ветеринарной благотворительной организации «Народный диспансер для больных животных» в 2020 году.
Объявляя эту новость во вторник, APOPO сказал: «С грустью в сердце мы делимся печальной новостью о мирной кончине HeroRAT Магавы в эти выходные. Магава был в добром здравии и провел большую часть прошлой недели, играя со своим обычным энтузиазмом. к концу недели он стал замедляться, больше спал, а в последние дни проявлял меньший интерес к еде.Магава недавно отпраздновал свой день рождения в ноябре, когда ему исполнилось восемь лет».
В дани говорится, что Магава оставил «неизгладимое наследие в виде спасенных им жизней», добавив: «Все мы в APOPO чувствуем потерю Магавы и благодарны за прекрасную работу, которую он проделал».
Организация заявила, что Магава, вышедшая на пенсию в прошлом году, является самой успешной абобо «крысой» на сегодняшний день.
«Его вклад позволяет сообществам в Камбодже жить, работать и развлекаться, не опасаясь потерять жизнь или здоровье», — добавил Абобо.
Африканская гигантская мешковая крыса умна и легко поддается дрессировке — Магава начал тренироваться с раннего возраста.
Родившийся в ноябре 2013 года в Сельскохозяйственном университете Сокоен в Танзании, он научился находить взрывчатые вещества, используя свое удивительное обоняние. Три года спустя он переехал в Сием Рип в Камбодже, где и начал свою карьеру.
APOPO обучает мышей обнаруживать запах взрывоопасных химикатов, используемых в наземных минах, и направлять их к тем, кто их обработает.
Работа Магавы помогла организации очистить более 225 000 квадратных метров земли в Камбодже, где десятилетия конфликта оставили ландшафт, усеянный неразорвавшимися боеприпасами.
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