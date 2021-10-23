Умирающий спутник, а не НЛО или метеор, скорее всего, вызовет огненный шар на Среднем Западе

«На девяносто девять процентов это определенно была неудача», – сказал Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарварда, который отслеживает объекты на орбите и пристально следит за российским спутником.

Доктор Макдауэлл сказал, что спутник, вероятно, сгорел в атмосфере, не упав на землю.

«Возвращение российских спутников на территорию США происходит снова и снова – возможно, дважды за последние пять лет или около того, из моей головы».

В Минобороны не ответили на запросы о комментариях. Представитель Космического командования США подтвердила, что он отслеживал повторный вход COSMOS 2551 в атмосферу, добавив, что «положение этого объекта при входе в атмосферу не было необычным или серьезным беспокойством».

В этом году наблюдатели за небесными наблюдениями видели и другие крупные неконтролируемые повторные внедрения старых или заблудших космических кораблей. Иногда объекты, связанные с запусками, ускользают при возвращении на поверхность, например, сосуд высокого давления от части ракеты SpaceX Falcon 9, которая Врезался в мужскую ферму в Вашингтоне в апреле. Затем, в мае, большие обломки китайской ракеты упали в воды Мальдивских островов в Индийском океане.

Неизвестно, где именно части китайской ракеты Long March 5B вернутся в атмосферу Земли. Эта неопределенность возобновила призывы к более конкретным международным правилам, регулирующим космическую деятельность. В то время администратор НАСА Билл Нельсон раскритиковал Китай, заявив, что Пекин «не соблюдает стандарты ответственности в отношении космического мусора».

В то время как договор Организации Объединенных Наций 1972 года возлагает ответственность на государства за ущерб, причиненный объектами, запущенными с их территории, не так много международных правил, которые ограничивают условия в космосе, которые могут причинить ущерб – например, сброс мертвого космического корабля в атмосферу. В последние годы официальные лица США призвали к новым правилам дорожного движения, чтобы адаптироваться к все более загруженной орбитальной магистрали, поскольку несколько компаний, в том числе SpaceX Илона Маска, стремятся отправить тысячи спутников интернет-вещания на низкую околоземную орбиту.

«Чем больше поднимается, тем больше опускается, – сказал Майк Хэнки, охотник за метеоритами-любителем, который ведет базу данных Fireball Американского метеорологического общества, о недавних случаях космического мусора, вызывающего огненное небо. «На самом деле это не самое мое любимое занятие, но такое случается часто, и система может очень хорошо его отслеживать».