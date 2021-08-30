Умные часы Fossil Gen 6 набирают обороты в безжалостном мире ОС Samsung Wear

Новые часы Fossil 6-го поколения. ископаемое

Fossil – модная компания, поэтому вариантов укладки предостаточно. ископаемое

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Сзади находится обычный датчик пульса PPG. ископаемое

Перед Samsung и взял на себя В экосистеме Wear OS лучшим производителем умных часов для Android была компания Fossil. Даже после прихода Samsung, Fossil продолжает развиваться, и сегодня компания анонсировала часы Fossil Gen 6.

Часы Gen 6 Fossil – первые часы компании, поставляемые с Qualcomm Snapdragon Wear 4100+Чип ARM на базе 12-нм Cortex A53. «Плюс» в конце номера модели 4100 означает, что теперь на SoC есть сопроцессор с низким энергопотреблением, который может обрабатывать такие вещи, как отслеживание работоспособности, не пробуждая большие ядра. Новая SoC, похоже, является единственным обновлением по сравнению с часами 5-го поколения. По-прежнему есть 1,28-дюймовый OLED-дисплей, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти. Fossil не упоминает размер батареи, но она заряжается до 80 процентов за 30 минут. В часах есть GPS, NFC, Wi-Fi, датчик сердечного ритма PPG и водонепроницаемость.

Новые часы Fossil стоят от 299 до 319 долларов, и по сравнению с ценой на Samsung Galaxy Watch 4 от 250 до 350 долларов, новые часы Fossil бессмысленны в мире после выхода Samsung Wear OS.

Samsung и Google объединились, чтобы обновить экосистему Wear OS с помощью нового оборудования и программного обеспечения, и два технологических гиганта, похоже, оказывают давление на более мелкие модные бренды, такие как Fossil. Galaxy Watch 4 поставляется с совершенно новой версией Wear OS, версии 3, в то время как Fossil все еще использует Wear OS 2. Похоже, что пройдет некоторое время, прежде чем Fossil догонит Samsung. В пресс-релизе компании говорится, что она будет обновлена ​​до Wear OS 3, но есть ссылки на Сообщение на форуме Google в котором говорится: «Мы ожидаем, что наши партнеры смогут развернуть приложение [Wear OS 3] С середины второй половины 2022 года. «Это примерно через 10–16 месяцев.

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Wear OS 3 сочетает в себе лучшее от Google Wear OS и (предположительно) лучшее от Samsung Tizen OS. Если вы работаете в экосистеме Google, Wear OS 3 поставляется с подтверждением от Google в части поддержки приложений, и уже есть новая версия Google Maps и эксклюзивный доступ к YouTube Music в Wear OS 3. (если вы этого не сделаете). в экосистеме Google, возможно, Вам нужно только купить Apple Watch.)

Также есть проблема с оборудованием. Qualcomm не был отличным партнером для Wear OS и не прилагает особых усилий для создания носимых SoC. Wear 4100 была компания Первое обновление очень быстро В течение шести лет даже тогда это был тусклый сегмент. Galaxy Watch 4 стараясь изо всех сил Чтобы быть конкурентоспособными умными часами, с их 5-нм двухъядерным процессором A55 SoC вы можете с полным основанием назвать их «современными» носимыми устройствами.

Как бы хорошо ни было для Fossil заполнить вакуум питания в экосистеме Wear OS за последние несколько лет, теперь, когда Samsung ушел, Fossil поставляет более дорогие и медленные умные часы с устаревшим программным обеспечением, которое не будет обновляться через 10 лет. месяцы. Не совсем понятно, что происходит с Wear OS, когда речь идет о небольших компаниях, таких как Fossil. Это всего лишь временный скачок во время перехода на продление, или Google согласен с наличием такой реальной единой OEM-экосистемы? Похоже, Google определенно сделал Много уступок Samsung, когда дело доходит до Wear OS.