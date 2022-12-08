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Умный дисплей Amazon Echo Show 15 становится портативным устройством Fire TV

8 декабря, 2022
Artem Sokolov
Увеличить / Fire TV на Amazon Echo Show 15.

Амазонка

Универсальный смарт-дисплей Amazon Echo Show 15 теперь имеет более широкое назначение: потоковое телевидение и фильмы. Сегодня Amazon выпустила бесплатное обновление программного обеспечения, которое предоставляет программное обеспечение Echo Show 15 с возможностями Fire TV, а недавно приобретенные устройства смогут транслировать контент из таких приложений, как Disney+, Peacock и других приложений Fire TV.

Amazon первоначально объявила о своих планах по Fire TV-ify Echo Show 15 в сентябре. В то время это Он сказал 70 процентов людей, которые использовали 15,6-дюймовый смарт-дисплей в предыдущем месяце, делали это для просмотра видео.

После выпуска Echo Show 15 поддерживал Amazon Prime Video, Netflix и Hulu; (Хотя вы можете вызвать их, только спросив Алексу.) Но сегодняшние новости объединяют эти приложения под одной крышей, добавляя дополнительные потоковые сервисы, включая HBO Max и Discovery+ (Скоро интегрироваться в Макса?) и Парамаунт+.

Обновление также позволяет использовать Alexa для воспроизведения контента через потоковые сервисы голосом, а Amazon архивирует файл. Упаковка Из Эхо Шоу 15 и Alexa Voice Remote (3-го поколения), чтобы совпасть с новой функцией.

Amazon не сообщила, будет ли Fire TV использоваться на других, более мелких устройствах Echo Show.
Увеличить / Amazon не сообщила, будет ли Fire TV использоваться на других, более мелких устройствах Echo Show.

Шэрон Хардинг

Внедрение Fire TV ставит перед Echo Show 15 новую цель. Устройство уже может делать больше, чем любой другой продукт Echo от Amazon, однако в качестве интеллектуального дисплея оно столкнулось с препятствиями как новая технология, поскольку многие люди изо всех сил пытаются найти для него цель.

Как мы сказали в нашем районе Эхо Шоу 15 обзорОдной из лучших особенностей этих дисплеев является то, что их больший размер затмевает их конкурентов и расширяет возможности, такие как просмотр фотографий. Конечно, просмотр телевизора и фильмов — это еще одно место, где могут помочь эти лишние сантиметры.

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В то время как я изо всех сил пытался ориентироваться в интерфейсе Echo Show 15, чтобы понять все, что я мог с ним сделать, даже несмотря на то, что продукт постоянно предлагает вам попробовать новые функции, ценность просмотра телевизора здесь не требует пояснений. Echo Show 15 Fire TV не заменит телевизор с большим экраном в гостиной, но теперь он может служить небольшим интеллектуальным телевизором, который легче перемещать и настраивать, чем обычно.

Новое Echo Show 15 выходит на Amazon Alexa изо всех сил пытается найти финансовый успех Говорят, что в этом году он потеряет 10 миллиардов долларов. С другой стороны, Амазон Он сказал По состоянию на январь компания продала более 150 миллионов устройств Fire TV и может использовать эту услугу, чтобы зарабатывать деньги старыми добрыми способами, такими как реклама и оплата других услуг по подписке.

Echo Show 15, который работает как Fire TV, является еще одним примером того, как компании продолжают изучать, как продавать интеллектуальные дисплеи потребителям. Ранее в этом году Meta предоставила своему подключенному монитору для видеоконференций более популярную надстройку, когда обновила свой Шлюз для работы в качестве беспроводного экрана.

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