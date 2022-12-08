Умный дисплей Amazon Echo Show 15 становится портативным устройством Fire TV

Универсальный смарт-дисплей Amazon Echo Show 15 теперь имеет более широкое назначение: потоковое телевидение и фильмы. Сегодня Amazon выпустила бесплатное обновление программного обеспечения, которое предоставляет программное обеспечение Echo Show 15 с возможностями Fire TV, а недавно приобретенные устройства смогут транслировать контент из таких приложений, как Disney+, Peacock и других приложений Fire TV.

Amazon первоначально объявила о своих планах по Fire TV-ify Echo Show 15 в сентябре. В то время это Он сказал 70 процентов людей, которые использовали 15,6-дюймовый смарт-дисплей в предыдущем месяце, делали это для просмотра видео.

После выпуска Echo Show 15 поддерживал Amazon Prime Video, Netflix и Hulu; (Хотя вы можете вызвать их, только спросив Алексу.) Но сегодняшние новости объединяют эти приложения под одной крышей, добавляя дополнительные потоковые сервисы, включая HBO Max и Discovery+ (Скоро интегрироваться в Макса?) и Парамаунт+.

Обновление также позволяет использовать Alexa для воспроизведения контента через потоковые сервисы голосом, а Amazon архивирует файл. Упаковка Из Эхо Шоу 15 и Alexa Voice Remote (3-го поколения), чтобы совпасть с новой функцией.

Внедрение Fire TV ставит перед Echo Show 15 новую цель. Устройство уже может делать больше, чем любой другой продукт Echo от Amazon, однако в качестве интеллектуального дисплея оно столкнулось с препятствиями как новая технология, поскольку многие люди изо всех сил пытаются найти для него цель.

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Как мы сказали в нашем районе Эхо Шоу 15 обзорОдной из лучших особенностей этих дисплеев является то, что их больший размер затмевает их конкурентов и расширяет возможности, такие как просмотр фотографий. Конечно, просмотр телевизора и фильмов — это еще одно место, где могут помочь эти лишние сантиметры.

В то время как я изо всех сил пытался ориентироваться в интерфейсе Echo Show 15, чтобы понять все, что я мог с ним сделать, даже несмотря на то, что продукт постоянно предлагает вам попробовать новые функции, ценность просмотра телевизора здесь не требует пояснений. Echo Show 15 Fire TV не заменит телевизор с большим экраном в гостиной, но теперь он может служить небольшим интеллектуальным телевизором, который легче перемещать и настраивать, чем обычно.

Новое Echo Show 15 выходит на Amazon Alexa изо всех сил пытается найти финансовый успех Говорят, что в этом году он потеряет 10 миллиардов долларов. С другой стороны, Амазон Он сказал По состоянию на январь компания продала более 150 миллионов устройств Fire TV и может использовать эту услугу, чтобы зарабатывать деньги старыми добрыми способами, такими как реклама и оплата других услуг по подписке.

Echo Show 15, который работает как Fire TV, является еще одним примером того, как компании продолжают изучать, как продавать интеллектуальные дисплеи потребителям. Ранее в этом году Meta предоставила своему подключенному монитору для видеоконференций более популярную надстройку, когда обновила свой Шлюз для работы в качестве беспроводного экрана.