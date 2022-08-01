Умышленно ли Россия убила Вадатурского, зернового босса Украины? | Российско-украинские военные новости

Киев, Украина — Алексей Вадатурский стал известен как «зерновой магнат», благодаря которому Украина стала крупным экспортером пшеницы.

Российская ракета убила его и его жену Раису в их доме в городе Николаев на юге страны в воскресенье, что вызвало подозрения у украинских политиков и экспертов, которые заявили, что их смерть была преднамеренным убийством, направленным на предотвращение возобновления экспорта.

В отличие от других олигархов — группы сверхбогатых и непопулярных украинцев с огромным политическим влиянием, получивших контроль над ключевыми отраслями после приватизации заводов и фабрик в советское время — Вадатурский пользовался широким уважением как человек, добившийся успеха сам.

«Он работал. Он не эксплуатировал советское индустриальное наследие. Он построил свою империю на земле, — сказал Al Jazeera киевский политолог Вадим Карашев. — Он был одним из создателей украинского чуда зерна». экспорт».

Сотрудники, партнеры и даже конкуренты по бизнесу называли 74-летнего Вадатурского «дедушкой».

Его компании владели сотнями тысяч гектаров плодородной «черноземной» земли в 10 областях Украины.

Он выращивает пшеницу, одну из основ сельского хозяйства Украины, которая дает 15 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны и составляет десятую часть мирового экспорта зерна.

Его консорциум «Нибулон» разводил скот, производил подсолнечное масло и владел сетью элеваторов и терминалов.

Наполеон также построил флот кораблей, который помог возродить речное судоходство в постсоветской Украине, и поставлял зерно, нефть и сталь в порты на Черном и Азовском морях.

Десятки судов, недавно спроектированных и построенных на верфях Вадатурского, перевозили миллионы тонн грузов в год, спасая дороги и шоссе, асфальт которых часто каждую осень взламывали гигантские зерновозы. Корабли углубляли русла рек для улучшения судоходства, перевозили пассажиров и все чаще использовались в ВМСУ.

Решение Вадодары открыть центр в городе Николаев на юге страны, где четыре гигантских верфи советских времен выпускают сотни кораблей, включая первый китайский авианосец, многих удивило.

«Жизнь для меня, фермера, начать судостроение, открыть верфь и создать собственный флот», — сказал он после того, как старая верфь не смогла вовремя построить достаточно грузовых судов.

Его объяснение было простым.

«Если есть проблема — я ее решаю», — сказал он.

Умышленное убийство?

Даже в семидесятилетнем возрасте Вадатурский выглядел моложавым, с копной льняных волос, загорелой на солнце кожей и походкой человека, слишком много времени проводившего на свежем воздухе.

Когда в феврале Россия вторглась в Украину, захватив часть его ключевых активов в восточных и южных регионах и заблокировав морские пути для экспорта зерна, Вадатурский не смягчился и не покинул Украину.

Он неустанно трудился над восстановлением экспорта зерна — и был убит за день до того, как они должны были возобновиться.

Российская ракета попала в спальню его просторного особняка.

Александр Сенкевич, мэр областного центра, заявил, что удар был частью крупнейшего обстрела Николаева с начала войны.

Другие политики тут же заявили, что смерть Вадатурского не случайна.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в телеграмме, что «нет сомнений в том, что победа была зафиксирована точным ударом по определенному участку не только в его доме, но и в его спальне».

Убийство Вадатурского было частью более крупной кампании «громких террористических атак с целью запугать, дестабилизировать и сломить украинское общество».

Борис Филатов, мэр восточного города Днепр, был непреклонен в том, что смерть Вадатурского была рассчитана.

«Дедушка — миллиардер, человек из списка Forbes, человек, который мог уехать из страны по возрасту и закончить жизнь в роскоши на Лазурном берегу», — написал он в Facebook.

Вместо этого грузовое судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибыло в Вадатурский Николаев в понедельник, чтобы договориться об отправке зерна по морю после выхода из черноморского порта Одессы.

«Поэтому я не верю, что его смерть была случайной», — написал Филатов.

Некоторые политические эксперты также были убеждены, что его смерть пойдет на пользу Москве.

«С его смертью бизнес не остановится, но потребуется время, чтобы перенаправить систему принятия решений», — сказал «Аль-Джазире» киевский политолог Икар Тишкевич.

«Задержка с принятием решения по отгрузке пойдет России на пользу», — сказал он.

Другой аналитик сказал, что Россия до сих пор избегала преднамеренного нападения на активы олигархов, поскольку Кремль пытается переманить их на свою сторону.

«Случайность Вадатурского — совпадение или систематическое изменение этой тенденции — это конкретный сигнал для украинских олигархов и крупного бизнеса», — сказал Алексей Кущ «Аль-Джазире».

Изменение карьеры

Сын колхозника, Вадатурский родился в 1947 году в деревне под Одессой на закате дней безжалостного режима Иосифа Сталина.

Он работал инженером и управлял государственными пекарнями, а в 1980-х годах стал одним из главных специалистов по импорту пшеницы в Советский Союз. Неэффективная советская система планирования с десятками тысяч колхозов не могла выращивать достаточно пшеницы и сильно зависела от импорта зерна из США и Канады.

В постсоветской Украине Вадатурский помог переломить эту тенденцию и превратить свою страну в крупного экспортера пшеницы.

Он поставил Наполеона через несколько дней после того, как Украина провела референдум 24 августа 1991 года, чтобы получить независимость от Советского Союза.

Он построил свой бизнес в неспокойные 1990-е, когда коррумпированные чиновники, сотрудники полиции и разведки, а также новые преступные группировки считали предпринимателей дойными коровами.

Размышляя об этой эпохе в 2021 году, он сказал, что его бизнес пережил бесконечные рейды, уголовные расследования, «сидячие встречи» с преступниками, рейды полицейских в масках и поджоги.

«Вначале мы никуда не шли, пытаясь создавать и побеждать», — написал он в Facebook.

В 2018 году, через четыре года после того, как Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на юго-востоке Донецкой и Луганской областей, Вадатурский стал одним из 322 украинцев, занесенных Кремлем в черный список.

В июне 2020 года украинское издание журнала Forbes заявило, что его состояние составляет 450 миллионов долларов, и что он занимает 15-е место среди самых богатых людей Украины.

У него есть сын Андрей, депутат нижней палаты парламента Украины, Верховной Рады, и трое внуков.