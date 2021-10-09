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Университет Гонконга убирает статуи на площади Тяньаньмэнь

9 октября, 2021
Toma Kulikov
Университет Гонконга уберет знаменитую статую «Колонна стыда» в память о жертвах Второй мировой войны. Резня на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Об этом из университетского городка говорится в письме, написанном ее юридической командой в пятницу.

Письмо пришло от Mayer Brown LLP – лондонской международной юридической фирмы, работающей от имени университета – и говорило, что статуя должна быть удалена «до 17:00 13 октября 2021 года», иначе она будет считаться «заброшенной» и решаются «так, как университет считает нужным».

Он был направлен лидерам Гонконгский альянс в поддержку национально-демократических движений в Китае, продемократическая организация, основанная во время протестов на площади Тяньаньмэнь, которой в 1997 году была предоставлена ​​бессрочная ссуда.

После ареста нескольких высокопоставленных членов в соответствии с Законом о национальной безопасности Гонконга альянс объявил о решении распустить его в прошлом месяце и сейчас находится в процессе ликвидации.

Художник назвал планы снятия статуи “безумными и несправедливыми”. ему приписывают: Кэтрин Ченг / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Статуя, которая стоит на вершине подиума в университетском здании Хакинг Вонг, является частью серии работ датского художника Йенса Гальшёта, созданных в 1997 году в память о жертвах репрессий на площади Тяньаньмэнь, когда китайские военные подавили протесты. студентами университета в Пекине со смертельной силой.

Статуя «служит предупреждением и напоминает людям о позорном событии, которое никогда не должно повториться», – говорится в описании на сайте Гальшёта.

Джалши передал статую Альберту Хо и Ли Чеок Яну, которые приняли участие в протестах на площади Тяньаньмэнь и были лидерами альянса.

В пятницу Галчиот сказал CNN, что рассматривает возможность «судебного иска», если статуя будет удалена, потому что бизнес по-прежнему принадлежит ему.

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Он сказал: «Они дали им пять дней, чтобы убрать статую, это невозможно. Многие студенты сидят в тюрьме, это действительно безумие и несправедливо. Я заключил соглашение с университетом о постоянной выставке этой статуи». .

«Это громкое заявление китайского правительства, если они его снимут. Это единственный мемориал, который помнит кампанию на площади Тяньаньмэнь, это большая моральная проблема».

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