Университет Гонконга убирает статуи на площади Тяньаньмэнь

Письмо пришло от Mayer Brown LLP – лондонской международной юридической фирмы, работающей от имени университета – и говорило, что статуя должна быть удалена «до 17:00 13 октября 2021 года», иначе она будет считаться «заброшенной» и решаются «так, как университет считает нужным».
После ареста нескольких высокопоставленных членов в соответствии с Законом о национальной безопасности Гонконга альянс объявил о решении распустить его в прошлом месяце и сейчас находится в процессе ликвидации.
Художник назвал планы снятия статуи “безумными и несправедливыми”. ему приписывают: Кэтрин Ченг / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Статуя, которая стоит на вершине подиума в университетском здании Хакинг Вонг, является частью серии работ датского художника Йенса Гальшёта, созданных в 1997 году в память о жертвах репрессий на площади Тяньаньмэнь, когда китайские военные подавили протесты. студентами университета в Пекине со смертельной силой.
Статуя «служит предупреждением и напоминает людям о позорном событии, которое никогда не должно повториться», – говорится в описании на сайте Гальшёта.
Джалши передал статую Альберту Хо и Ли Чеок Яну, которые приняли участие в протестах на площади Тяньаньмэнь и были лидерами альянса.
В пятницу Галчиот сказал CNN, что рассматривает возможность «судебного иска», если статуя будет удалена, потому что бизнес по-прежнему принадлежит ему.
Он сказал: «Они дали им пять дней, чтобы убрать статую, это невозможно. Многие студенты сидят в тюрьме, это действительно безумие и несправедливо. Я заключил соглашение с университетом о постоянной выставке этой статуи». .
«Это громкое заявление китайского правительства, если они его снимут. Это единственный мемориал, который помнит кампанию на площади Тяньаньмэнь, это большая моральная проблема».
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