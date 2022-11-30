Университет Лоуренса назначил преподавателя истории новым деканом школы.

ЭППЛТОН (NBC 26) — Университет Лоуренса объявил, что Питер Блетштейн, преподававший историю в течение 21 года, теперь будет руководить школой в качестве ректора и декана колледжа.

В заявлении школы говорится, что президент Лори Картер назначила Блетштейна на этот пост после временной работы с июля.

Плеттштейн ранее занимал должность заместителя декана колледжа, начиная с 2019 года, и преподавал в историческом колледже с 2001 года. пандемия.

По данным школы, Блитштейн — историк современной России, специализирующийся на советской эпохе и истории национализма и этноса. Он читает курсы по всем аспектам российской истории, истории органов разведки и госбезопасности, исторической теории.

Он имеет степень бакалавра политических наук и русского языка Университета Джонса Хопкинса, а также степень магистра политических наук и докторскую степень. по истории Калифорнийского университета в Беркли.

По словам представителей школы, с момента прибытия в Лоуренс Блитштейн руководил работой нескольких комитетов, в том числе Комитета колледжа по управлению университетом, Комитета по финансовому планированию и Консультативного совета по грантам Раздела III. Как председатель учебного комитета, он помогал Лоуренс выполнять ее академическую миссию во время пандемии.

«Прежде всего, работа декана и декана колледжа состоит в том, чтобы поддерживать преподавателей в Лоуренсе, чтобы они могли делать свою работу наилучшим образом — будь то в классе, студии, лаборатории или в сообществе», — сказал Блихтштейн в опубликованном сообщении. утверждение. по школе. «Я чувствую большую ответственность, взяв на себя эту роль, чтобы поддержать коллег, с которыми я работал в течение двух десятилетий. Я рад возглавить академическую программу в то время, когда существует большой потенциал для инновационных изменений, которые будут способствовать успеху». наших учеников».

Блитштейн был назван членом Американского совета по образованию (ACE) в 2013 году и назначен в Вассар-колледж, где он работал с деканом и деканом колледжа над стратегическим планированием и академическими ресурсами, а также посетил 40 колледжей и университетов по всей стране. годовое товарищество.