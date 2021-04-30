Университет назвал 2021-22 исламских ученых

Отборочная комиссия стипендиатов Мемориала Сиракузского университета отобрала 35 студентов, которые станут стипендиатами Мемориала в 2021–2022 годах.

Стипендии, которым уже 32 года, были учреждены как дань уважения – и как средство памяти – 35 студентов были убиты 21 декабря 1988 года в результате взрыва авиалайнера рейса 103 авиакомпании Pan Am над Локерби, Шотландия. Эти студенты, которые возвращались с занятий в Лондоне и Флоренции, были среди 270 человек, погибших в результате взрыва. Стипендии финансируются из пожертвований, которые поддерживаются подарками от выпускников, друзей, родителей и предприятий.

Значительную поддержку при вручении памятного знака оказали Джин Томпсон в 66 году и личный секретарь Сиракузского университета Ричард Л. Почетный председатель Попечительского совета Стивен Барнс 82 и Дебора Барнс. И Фондом Фреда Эмерсона.

Процесс выбора

Стипендиаты по запоминанию отбираются на первый год на жестком конкурсе. Кандидаты представили эссе и рефлексивный ответ в форме мультимедийных, художественных, музыкальных или написанных как часть комплексной заявки, а финалисты были опрошены членами отборочной комиссии, состоящей из преподавателей, сотрудников и действующего мемориала университета. ученые. Стипендии в размере 5000 долларов США присуждаются на основе стипендий, лидерских качеств и общественных работ.

Кроме того, два студента из Локерби ежегодно приезжают в Сиракузы на один год обучения по стипендии Сиракузы-Локерби, также на 32-м курсе. Стипендии совместно финансируются Сиракузским университетом и Lockerbie Trust. Лорен Каррутерс и Алисия Паган недавно были избраны стипендиатами Локерби в 2021-2021 годах.

«Студенты, отобранные в группу 22-2021, представляют самые разные дисциплины, интересы и жизненный опыт», – говорит временно исполняющий обязанности вице-канцлера и вице-канцлер Джон Лю. «Они принесут обществу лидерство, стипендию и служение, а также продолжат важную традицию поминовения в Сиракузском университете в следующем учебном году».

Ученые-мемориалы и Локерби планируют мемориальные мероприятия, которые проводятся в университете каждый год. Стипендиаты будут определены во время конкурса в 2021-22 учебном году.

Юбилейные 22-2021 учащиеся, их родная страна, специальности, школы и колледжи:

Элизабет Аква-Харрисон из Чарльтона, Массачусетс, специализируется на неврологии и психологии в Колледже искусств и наук и является участницей программы с отличием Университета Рене Краун.

Саманта Армита из Вест-Айлипа, Нью-Йорк, специализируется в области коммуникативных и дискурсивных исследований в Школе визуальных и исполнительских искусств и является участницей программы отличия Университета Рене Краун.

Элизабет Беллман из Бервина, штат Пенсильвания, работает фотожурналистом в Школе общественных коммуникаций им. С.И. Ньюхауса.

Ава Брейтбек из Цицерона, штат Нью-Йорк, по специальности «Физика» в Колледже искусств и наук, по специальности «Политология» в A&S и Школе гражданства и связей с общественностью Максвелла, а также член программы отличия Университета Рене Краун.

Джулия Чу из Юджина, штат Орегон, изучала архитектуру в Школе архитектуры и является участником программы с отличием Университета Рене Краун.

Эшли Колладо из Копиага, Нью-Йорк, специализируется на политических исследованиях в Колледже искусств и наук и Колледже Максвелла.

Морган Итон из Колчестера, штат Вермонт, специализируется на политических исследованиях в Колледже искусств и наук и Колледже Максвелла, гражданстве и гражданской активности в школе Максвелла.

Елена Феглер из Бедфорда, штат Нью-Гэмпшир, специализируется на биотехнологии в Колледже искусств и наук и является участницей программы с отличием Университета Рене Краун.

Мадлен Гордон из Норуолка, штат Коннектикут, изучает арабский и китайский языки в Колледже искусств и наук.

Шиори Грин из Гонолулу, Гавайи, специализируется на архитектуре в Школе архитектуры и является участницей программы с отличием Университета Рене Краун.

Алисса Гжижовски из Саут-Бенда, штат Индиана, имеет тройную специализацию по химии, судебной медицине, испанскому языку, литературе и культуре в Колледже искусств и наук и участница программы с отличием в Университете Рене Краун.

Коринн Генри из Гленвью, штат Иллинойс, специализируется на художественной фотографии в Колледже визуальных и исполнительских искусств.

Ре Ишиока из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, по специальности архитектура в Школе архитектуры.

Джаред Хан Бэгли из Форт-Лодердейла, Флорида, специализируется на комплексном специальном образовательном курсе в Педагогическом колледже.

Дилан Кинг из Дуранго, штат Колорадо, – политолог из Колледжа искусств и наук и Колледжа Максвелла, специализировался на телевидении, радио и кино в школе Ньюхаус.

Мэри-Кейт Крейг из Делмара, Нью-Йорк, специализируется на архитектуре в Школе архитектуры.

Зайнаб Командан из Вэлли-Стрим, штат Нью-Йорк, изучала биотехнологию в Колледже искусств и наук.

Кэтлин Линн из Хоули, штат Пенсильвания, специализируется на телерадиовещании и цифровой журналистике в школе Ньюхаус.

Кейтлин Энджел из Альбукерке, штат Нью-Мексико, специализируется на политических исследованиях в Колледже искусств и наук и колледже Максвелла, специализируется на гражданстве и гражданской активности в школе Максвелла и является участницей программы почестей Университета Рене Краун.

Эстералис Лопес из Майами, Флорида, изучает фотографию в школе Ньюхаус.

Микайла МакДугалл из Сиракуз, штат Нью-Йорк, получила музыкальное образование в Школе визуальных и исполнительских искусств и Педагогическом колледже.

Линди Мелегари из Питтсбурга, штат Пенсильвания, специализируется на биоинженерии в Колледже инженерии и информатики и является участницей программы с отличием Университета Рене Краун.

Мэдлин Миссари из Боллстон-Лейк, штат Нью-Йорк, специализируется на судебной медицине и психологии в Колледже искусств и наук.

Джастин Митчелл из Риджфилда, Коннектикут, специализируется на международных отношениях в Колледже искусств и наук и Колледже Максвелла, специализируется на русском языке, литературе и культуре в Колледже искусств и наук и является участником программы с отличием Университета Рене Краун.

Натена Мюррей из Оссининга, штат Нью-Йорк, специализируется в области химии и неврологии в Колледже искусств и наук и является участницей программы с отличием Университета Рене Краун.

Ифеинва Оджукву из Гелдерланда, штат Нью-Йорк, является биологом и психологом в Колледже искусств и наук, а также участницей программы отличия Университета Рене Краун.

Джон Рамза из Мишн-Вудс, штат Канзас, специализируется на бухгалтерском учете в школе менеджмента Уитмана, специализируется на рекламе в школе Ньюхаус и является участником программы отличия Университета Рене Краун.

Жасмин Ричардсон из Буффало, штат Нью-Йорк, имеет степень магистра афроамериканских исследований и биотехнологии в Колледже искусств и наук и является участницей программы с отличием Университета Рене Краун.

Кассандра Родригес, специалист по психологии и неврологии в Колледже искусств и наук.

Мэтью Сала из Олд Бетпейдж, штат Нью-Йорк, является специалистом по психологии и неврологии в Колледже искусств и наук и участником программы отличия Университета Рене Краун.

Калеб Шиди из Нью-Пальца, Нью-Йорк, специализируется на актерском мастерстве в Школе визуальных и исполнительских искусств.

Abigail Tech из Сиракуз, Нью-Йорк, трехсторонняя социология в Колледже искусств и наук и Школе Максвелла, Гражданство и гражданская активность в Школе Максвелла и Исследования женщин и гендера в A&S.

Кэролайн Винни из Дойлстауна, штат Пенсильвания, является специалистом по недвижимости, финансам и бухгалтерскому учету в школе Уитмана и участником программы отличия Университета Рене Краун.

Дэвид Уильямс из округа Бакс, штат Пенсильвания, специализируется на политических исследованиях в Колледже искусств и наук и Колледже Максвелла, а также является участником программы с отличием Университета Рене Краун.

Кевин Ву из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, является специалистом по информационному менеджменту и технологиям в Школе информационных исследований и членом почетной программы Университета Рене Краун.